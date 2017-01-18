Сроки проведения МАКС перенесены с августа на июль из-за выставки-форума «Армия-2017»



Авиасалон МАКС-2015

Источник: Марина Лысцева / fotografersha.livejournal.com Авиасалон МАКС-2015Источник: Марина Лысцева / fotografersha.livejournal.com

ЦАМТО, 18 января. Минпромторг и Объединенная авиастроительная корпорация приняли окончательное решение об изменении сроков проведения Международного авиационно-космического салона МАКС-2017 в подмосковном Жуковском с августа на июль этого года.

Как выяснили «Известия», письменные предписания об этом уже поступили в выставочные департаменты крупных авиастроительных компаний. В ОАК уверены, что изменение даты проведения выставки позволит авиастроителям лучше подготовиться к идущему следом международному военно-техническому форуму «Армия-2017». Ранее из-за совмещения дат проведения двух выставок, у авиаторов оставалось всего два дня между закрытием одной и началом второй, отмечает газета.

В настоящее время принято решение провести авиасалон МАКС-2017 с 18 по 23 июля. Проект постановления правительства готов, но пока не подписан.

«Мы ждем постановление в ближайшее время, – рассказал «Известиям» заместитель генерального директора ОАО «Авиасалон» (организатор МАКС) Николай Занегин. – В целом решение позитивное. Многие наши участники экспонируются как у нас, так и на «Армии». И то, что сейчас появилось окно, позволит им нормально подготовиться к обеим выставкам. Надо понимать, что многие экспонаты за пару дней перевезти из Жуковского в Кубинку просто физически невозможно».

По словам специалиста, оргкомитет МАКСа уже подписал 60% договоров с традиционными участниками авиасалона, в том числе, иностранными. С каждым из них была проведена индивидуальная работа, утвержден объем участия, распределены выставочные места. Ввиду форс-мажора эту работу предстоит проделать заново, что, в общем-то, может стать поводом как для пересмотра договоров, так и для применения штрафных санкций к организаторам, пишут «Известия».

Как напоминает газета, Международный авиационно-космический салон (проводится госкорпораций «Ростех» с 1993 года) – самая масштабная и старейшая выставка достижений в области авиастроения, космоса, радиолокации, зенитно-ракетных систем и авиационного оборудования. Салон проходит раз в два года и считается ключевой выставочной площадкой для российской промышленности. Традиционно даты его проведения – 15–20 августа.

Международный форум-выставка «Армия» – мероприятие новое. Оно организовано по личному решению министра обороны Сергея Шойгу для эффективного налаживания взаимодействия между органами власти и представителями бизнес-сообщества, а также для интеграции в производство новейших научных разработок. Проводится ежегодно на базе военно-патриотического парка «Патриот» в подмосковной Кубинке с 2015 года. В этом году сроки его проведения – 22–27 августа.