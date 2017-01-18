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День памяти морских пехотинцев на Балтфлоте начнется с закладки камня храма

19.01.2017 РИА Новости 58 0
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Морпехи
Морские пехотинцы ВМФ РФ
Источник: Юрий Смитюк/ТАСС, архив

КАЛИНИНГРАД, 18 янв - РИА Новости. День памяти морских пехотинцев, погибших при выполнении боевых задач, который пройдет в среду на Балтийском флоте, начнется с закладки камня под будущий православный храм в городе Балтийске, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтфлоту капитан первого ранга Роман Мартов.

"В среду в 10.15 (11.15 мск) в отдельной гвардейской бригаде морской пехоты береговых войск Балтийского флота в Балтийске пройдет ежегодный День памяти морских пехотинцев, погибших при выполнении боевых задач. Мероприятия начнутся с закладки камня под будущий православный храм, который будет построен на территории воинской части", - сказал офицер.

Ожидается, что на плацу бригады пройдет митинг, участие в котором примут представители командования Балтфлотом, военнослужащие и ветераны бригады, родные и близкие погибших пехотинцев. В Доме офицеров Балтийского гарнизона весь день будет работать выставка, посвященная участию морпехов Балтики в боевых действиях на Северном Кавказе. Участники памятной акции возложат цветы к могилам Героя России гвардии майора Евгения Колесникова и кавалера ордена Мужества гвардии майора Олега Силькунова.

При выполнении боевых задач по наведению конституционного порядка на территории Северо-Кавказского региона с января по июль 1995 года из двух сменных составов десантно-штурмового батальона морской пехоты флота за проявленные в боях мужество и отвагу орденами и медалями были награждены более одной тысячи морских пехотинцев. Пятерым гвардейцам присвоено звание Героев России, одному из них - гвардии майору Евгению Колесникову - посмертно.

В этот день в 1995 году личный состав десантно-штурмового батальона бригады участвовал в штурме президентского дворца в Грозном и понес тяжелые потери: 16 балтийцев погибли. Но дворец был взят, и морпехи Балтфлота водрузили на нем Андреевский флаг, 18 января было объявлено на Балтийском флоте Днем памяти морских пехотинцев.

В честь погибших героев-гвардейцев на территории отдельной гвардейской Белостокской орденов Суворова и Александра Невского бригаде морской пехоты береговых войск Балтийского флота в Балтийске установлен мемориал, на гранитных плитах которого выгравированы фамилии бойцов, не вернувшихся домой.

В Балтийске и Калининграде несколько улиц названы в честь погибших на Северном Кавказе морских пехотинцев. Малый десантный корабль на воздушной подушке Балтийского флота носит имя Евгения Кочешкова, занимавшего в то время пост командира бригады.

18.01.2017
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