Китайские подлодки, Таиланд и Пакистан



Китайская подводная лодка класса Yuan

Источник: WantChinaTimes Китайская подводная лодка класса YuanИсточник: WantChinaTimes

Королевские ВМС Таиланда обозначили требования к приобретению трех подводных лодок к 2026 году.

Эксперты полагают, что Таиланд, скорее всего, купит подлодки Тип S26T, которые являются модернизированным вариантом экспортной версии китайской субмарины Тип 041 (Yuan).

В августе 2016 года появились сообщения, что Пакистан закупил 8 лодок этого типа, поставки которых должны быть завершены к 2028 году (версия S20). Отмечалось, что четыре из них будут оснащены ВНЭУ (воздухонезависимой энергетической установкой). Общая стоимость сделки оценивается в 4-5 млрд долл США.