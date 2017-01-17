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Китайские подлодки, Таиланд и Пакистан

18.01.2017 Военный паритет 120 0
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ПЛ Yuan
Китайская подводная лодка класса Yuan
Источник: WantChinaTimes

Королевские ВМС Таиланда обозначили требования к приобретению трех подводных лодок к 2026 году.

Эксперты полагают, что Таиланд, скорее всего, купит подлодки Тип S26T, которые являются модернизированным вариантом экспортной версии китайской субмарины Тип 041 (Yuan).

В августе 2016 года появились сообщения, что Пакистан закупил 8 лодок этого типа, поставки которых должны быть завершены к 2028 году (версия S20). Отмечалось, что четыре из них будут оснащены ВНЭУ (воздухонезависимой энергетической установкой). Общая стоимость сделки оценивается в 4-5 млрд долл США.

17.01.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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Страны
Китай
Пакистан
США
Таиланд
Проекты
ВНЭУ

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