Китай испытал стелс-субмарину

«Олимпийская» разработка Поднебесной перекроит рынок неатомных кораблей

Короткий видеосюжет продолжительностью всего в несколько секунд вызвал ажиотаж в кругах, связанных с подводным кораблестроением. На кадрах ролика запечатлена некая китайская неатомная подводная лодка (НАПЛ) нового проекта. Качество съемки очень низкое. Объект наблюдения не в фокусе. Скорее всего «оператор», снимавший на смартфон и прятавшийся то ли за кустами, то ли за заросшими травой кочками, просто боялся, что компетентные китайские органы прихватят его за одно место и предъявят обвинение в шпионаже.

Маленькая – удаленькая

Что же мы видим на видео? Небольшую подводную лодку, которая медленно движется вниз по реке Янцзы в сторону моря. Очевидно, она стартовала от нового комплекса Wuchang Shipyard неподалеку от Ухани – крупнейшей в мире верфи по строительству неатомных субмарин. В отличие от строящихся там серийно НАПЛ типа 039A/B/C Yuan и экспортных модификаций этого проекта для ВМС Пакистана и Таиланда новая лодка заметно меньше по размерам, а следовательно, и по водоизмещению. В носовой части на флагштоке, где во время стоянок положено поднимать гюйс, развивается государственный флаг Китайской Народной Республики. На палубе субмарины в носу и в корме размещены какие-то агрегаты, упакованные в мешки из синего полиэтилена. Очевидно, это оборудование будет размещаться в чреве лодки на месте ее достройки в Шанхае.

Новая НАПЛ была неофициально названа «Олимпийская», поскольку видео с ее изображением появилось в Сети во время зимних Олимпийских игр в Пекине. По оценкам экспертов, длина лодки – около 50 м, а водоизмещение – около 600 т. Ее конструкция напоминает однокорпусную субмарину проекта S600, чья модель, представленная китайской судостроительной корпорацией China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC), демонстрировалась на международной выставке Defense & Security в Бангкоке в 2017 году. Водоизмещение S600 составляет как раз 600 т, а длина – около 50 м, ширина – 4,6 м. Максимальная скорость хода подлодки должна достигать 15 узлов, а дальность непрерывного подводного хода – 400 миль при плавании с использованием вспомогательной воздухонезависимой энергетической установки (ВНЭУ) на базе двигателя Стирлинга с внешним подводом тепла. Глубина погружения – 200 м, а автономность – 20 суток. Кормовое оперение – крестообразное. Вооружение включает четыре 533-мм аппарата для стрельбы торпедами, противокорабельными ракетами и постановки мин. Благодаря широкому внедрению средств автоматики экипаж небольшой. Он состоит из 15 человек.

Однако «Олимпийская» НАПЛ несколько отличается от S600. Трудно предполагать, какие изменения произошли во внутренней компоновке, но лодка, чья длина чуть меньше прототипа, судя по всему, тоже однокорпусная, хотя в КНР прежде строились и продолжают строиться двухкорпусные субмарины. Нетрудно заметить внешние отличия от S600. Горизонтальные рули перенесены с ограждения выдвижных устройств в переднюю часть корпуса. Изменилась и форма ограждения выдвижных устройств. Если на S600 она классическая обтекаемой архитектуры, то на «Олимпийской» ограждение больше напоминает усеченный конус.

Малые и сверхмалые

Именно такое ограждение было предусмотрено на китайской подлодке типа MS200, чья модель тоже демонстрировалась на выставке Defense & Security 2017. Ее относят к миджетам, то есть к мини-субмаринам. Ее водоизмещение – 200 т, длина – около 30 м, глубина погружения – 200 м, максимальная скорость подводного хода – 8 узлов, подводная дальность плавания – 120 миль, смешанная дальность плавания – 1500 миль, автономность – 15 суток, экипаж состоит из шести моряков плюс восемь бойцов спецназа. Вооружение – два торпедных аппарата.

Из вышеприведенных данных вытекает, что лодки типа MS200 скорее относятся к малым субмаринам, а не к миджетам. Достаточно их сравнить с подлодками типа М, строившимися в нашей стране до войны, в ее ходе и после окончания Великой Отечественной войны несколькими сериями общим количеством 153 единицы, чтобы убедиться в этом. Кстати, «малютки» были первыми подводными лодками, вошедшими в состав ВМС Народно-освободительной армии Китая. По тактико-техническим характеристикам они уступают MS200. Их водоизмещение в зависимости от модификации – 157–208 т, предельная глубина погружения – 60 м, максимальная скорость подводного хода – 7–7,8 узла, автономность – 7–8 суток. Вооружение – те же два торпедных аппарата без возможности перезарядки в походе. Зато экипаж в шесть раз более многочисленный.

«Олимпийскую» субмарину вместе с S600, вероятно, тоже следует отнести к малым подлодкам, хотя их возможности значительно превосходят потенциал средних субмаринами эпохи Второй мировой войны.

Не по нужде

Зарубежные комментаторы пишут, что «Олимпийские» лодки ориентированы на экспорт. В последнее время небольшими подводными флотами обзавелись ВМС Бангладеш и Мьянмы. Китай поучаствовал в их создании, передав в их состав ДЭПЛ типа 035, которые являются глубокой модернизацией советских субмарин проекта 633.

Поставленные Бангладеш и Мьянме лодки – секонд-хенд, они долго находились в эксплуатации. Их приобретение – временная мера, направленная для отработки моряками этих стран навыков подводного плавания. И в ближайшей перспективе им понадобится замена. Обе южноазиатские страны не относятся к числу богатых государств. Приобретение новых НАПЛ может стать для них непосильным бременем. И тут как раз подоспела относительно дешевая «Олимпийская» субмарина.

Потенциальный рынок не ограничивается Бангладеш и Мьянмой. Интерес к приобретению подводных лодок проявляют Шри-Ланка и Нигерия. «Олимпийские» могут привлечь внимание Пакистана и Алжира. Хотя сейчас в Ухане для ВМС Пакистана строятся восемь НАПЛ типа S20 – экспортный вариант субмарин типа 039А Yuan. Если Пекин предложит более дешевые субмарины, которые можно будет строить массовыми сериями не только в КНР, но и на верфях Пакистана и при этом позволит достичь количественного превосходства над подводными силами ВМС Индии, то Исламабад, несомненно, заинтересуется «Олимпийским» типом.

Таиланд тоже заказал в Китае три НАПЛ типа S26T на базе лодок проекта 039А, первую из которых заложили 5 сентября 2019 года. Стоимость контракта на ее сборку – 383 млн долл. Но строительство затягивается из-за задержек с финансированием. Таиландская оппозиция резко критикует план по приобретению субмарин из-за «критической ситуации в экономике страны на фоне пандемии». На самом деле антикитайские настроения намеренно муссируются Соединенными Штатами, которые не желают попадания Бангкока в военно-техническую зависимость от Пекина.

У ВМС Алжира, которым в недалеком будущем предстоит заменить две подлодки проекта 877ЭКМ, построенные в СССР в середине 80-х годов прошлого века. У Алжира с КНР давние связи в военно-технической сфере, в том числе по военно-морской линии. Но субмарины в Китае никогда не заказывались. Однако новая «олимпийка» подходит для эксплуатации в Средиземном море. Можно назвать еще пару стран, заинтересованных в новых китайских лодках. Например, Иран, где такие субмарины могут эксплуатироваться в Персидском заливе и Аравийском море. Или Индонезию для развертывания «олимпийских» лодок в проливных зонах.

Здесь обратим внимание на момент, когда в Сети появилось видео с таинственной субмариной. Оно совпало по времени, как мы уже отмечали, с XXIV зимними Олимпийскими играми в Пекине, когда интерес к Китаю был повышенным. Поэтому «шпионское кино», которое скорее всего не было случайностью, а отлично продуманным маркетинговым ходом для того, чтобы разогреть интерес к новому изделию китайского оборонпрома. И хотя его вскоре удалили из соцсетей, что еще больше подогрело интерес к «олимпийке», оно успело разлететься по всему миру.

Дыхание атомохода

Как замечает известный американский эксперт по подводным лодкам Эйч-Ай Саттон, при наличии ВНЭУ или ЛИА или того и другого вместе «олимпийские» лодки приобретают совершенно новое качество и могут использоваться ВМС НОАК у искусственных островов, созданных Китаем в Южно-Китайском море. Их развертывание там создаст массу проблем для ВМС США.

Действительно, хотя искусственные острова имеют причалы, но они могут принимать и обслуживать только небольшие надводные боевые корабли: корветы типа 056А, ракетные катера типа 022 и тральщики. В перспективе к ним могут прибавиться и «олимпийские» подлодки. И если сейчас корабли американского флота, следуя Южно-Китайским морем, испытывают огромный прессинг со стороны ВМС НОАК, то с появлением отлично вооруженных и практически бесшумных малых субмарин, это давление еще более увеличится.

Китай отделяет от Тихого океана так называемая первая цепь островов – от Японии до Филиппинских островов. Эти острова, с одной стороны, защищают КНР от вторжения с востока, с другой – затрудняют ВМС НОАК выход в океан. При помощи «олимпийских» субмарин не только в водах Южно-Китайского, но и Восточно-Китайского и Желтого морей Китай может взять под полный контроль акватории внутри «первой цепи», в том числе и глубин, прилегающих морей. Это принципиально важно, поскольку американские эксперты считают, что в кризисной ситуации надводные корабли ВМС США уже сейчас не смогут подойти к китайским берегам ближе, чем на 1500 миль. Только американские АПЛ способны действовать внутри «первой цепи». За счет своей низкой шумности малые «олимпийки» при массовом развертывании «перекроют кислород» и атомоходам.

Где же наши «Пираньи» и «Сервалы»

В постсоветское время в России создано целое семейство проектов сверхмалых и малых подводных лодок. Это 370-тонная «Пиранья-Т», 750-тонная П-550, 800-тонная П-650Э со вспомогательной ВНЭУ с электрохимическими генераторами, 960-тонная П-750, вооруженная не только торпедами и минами, но и крылатыми ракетами Club-S/«Калибр-ПЛ» и ее 1060-тонная версия П-750Э с ВНЭУ. Наконец недавно появился проект многоцелевой НАПЛ П-750Б «Сервал» модульной конструкции из стали и композитных материалов с газотурбинным двигателем замкнутого цикла (подробнее об этой НАПЛ см. «НВО» от 30.07.21). Все эти проекты вызывают неподдельный интерес у потенциальных заказчиков. Но всем им хочется не только посмотреть на картинку или модель своего будущего приобретения, но и, что называется, пощупать его. А с этим дело обстоит плохо. Ни одной такой субмарины за 30 лет не построено (для справки: ВМФ СССР с 1923 года до начала Великой Отечественной войны, то есть за 18 лет, получил от промышленности около 200 подводных лодок разных подклассов, начиная с малых и заканчивая крейсерскими). Между тем малые и сверхмалые субмарины очень нужны современному ВМФ России на Балтике, Черном, Каспийском и Японском морях.

Александр Иванин

Александр Сергеевич Иванин – военный журналист.