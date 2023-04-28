Иностранный вклад в китайское подводное судостроение

ВМФ НОАК содержит рекордное число дизель-электрических субмарин

Весенние визиты в Москву председателя КНР Си Дзиньпина (20–22 марта) и министра обороны Ли Шанфу (14–18 апреля) сопровождались уверениями, что Китай и Россия продолжат взаимодействие по направлению военного и военно-технического сотрудничества (ВТС). Мало кто сомневается, что стороны ведут какие-то работы по перспективной подводной технике, тем более что сам этот факт нашел отражение в официальных сообщениях («Зачем Россия и Китай совместно проектируют новую субмарину», «НВО» от 20.04.23). Однако подробности держатся «за семью печатями».

Последнее крупное событие из достоверно известных по линии ВТС датируется 2006 годом. Военно-морской флот Народно-освободительной армии Китая (ВМФ НОАК) тогда получил заключительную, 12-ю по счету, субмарину семейства «Варшавянка» российской сборки. Она представляла собой дизель-электрическую подводную лодку (ДЭПЛ) проекта 636М.

В том же 2006 году китайские верфи приступили к серийному выпуску весьма передовой по конструкции и характеристикам ДЭПЛ Type 039А. Позднее на ее основе получился улучшенный вариант 039В, который также обозначается Type 041 или класс Yuan. Согласно западным оценкам, всего построено как минимум 17 кораблей (до 20) данного семейства. Гидролокационный комплекс выполнен на основе французских и российских аналогов.

Помимо дизельных генераторов, аккумуляторных батарей и электромоторов субмарина Type 041 оснащается вспомогательной анаэробной энергетической установкой на базе двигателей Стирлинга. Точных данных по его типу и мощности не имеется. Западные эксперты выражают мнение, что китайские моторы сделаны по образцу шведских, документация на которые каким-то образом попала в Поднебесную. Как бы то ни было, сегодня Type 041 входит в число самых скрытных подлодок мира.

Создание воздухонезависимых энергетических установок (ВНЭУ) остается среди основных направлений работы ученых и инженеров ведущих морских держав. В этот клуб, без всяких сомнений, входят Россия и Китай. Наша страна давно ведет работы по данной теме, однако в настоящее время у ВМФ России нет ни одной неатомной подлодки с ВНЭУ. Словом, здесь допущено некое технологическое отставание от нашего партнера во ВТС, что в истории российско-китайских отношений по линии подводной техники наблюдается впервые.

БЕСКОРЫСТНАЯ ПОМОЩЬ

Взаимодействие наших стран в области подводного плавания началось вскоре после окончания Второй мировой войны. В результате японской агрессии китайский флот фактически прекратил свое существование, его надо было создавать заново. Основным поставщиком выступил СССР: первым делом братскому Китаю «из наличия» было передано 10 ДЭПЛ. Четыре относились к классу «М», четыре – «С», остальные – «Щ». Они послужили «учебной партой» для первых китайских подводников.

Начиная со второй половины XX века пошли поставки советской техники первого послевоенного поколения с параллельной постановкой их лицензионного выпуска на местных верфях. Так, СССР поставил КНР 5 ДЭПЛ проекта 613, а по переданным чертежам на месте был построен еще 21 корпус.

Местная судостроительная промышленность также освоила лицензионную сборку ДЭПЛ проекта 633 и вела ее с 1957 по 1961 год. Затем заводы перешли на выпуск улучшенной модификации Type 033 (класс Ming по классификации НАТО). До 1986 года построено 86 единиц, включая 4 для Египта и 7 для Северной Кореи. В 1980-е годы Египту выделили еще 4 ДЭПЛ из наличия ВМФ НОАК. Параллельно 3 старые субмарины передали Бангладеш и Бирме (Мьянме). Часть из них до сих пор остается в строю в качестве учебных.

Заключительная четверть XX века ознаменовалась строительством ДЭПЛ улучшенного проекта Type 035, всего было собрано 18 единиц. Интересно, что справочники НАТО оставили им прежнюю классификацию – «класс Ming». Хотя проект морально устарел, в начале нового века для ВМФ НОАК построили еще 4 ДЭПЛ Type 035B.

Первый проект, полностью выполненный китайскими инженерами, – тип 039 (класс Song) надводным водоизмещением 1700 и подводным 2250 т. Корпус имеет форму капли (teardrop). Согласно западным СМИ, дизельные генераторы MTU и бортовая аппаратура (насосы и др.) поступали из Германии, аналоги затем строили в Китае. В новом веке собрано 12 лодок семейства (головная – в 1999-м), в том числе 7 по первоначальному проекту, остальные – улучшенному. В настоящее время Type 039 считается морально устаревшим, хотя по шумности он находится на уровне германской Type 209 («Германия прекратила выпуск дизель-электрических подлодок», «НВО» от 31.03.23).

АТОМОХОДЫ

Советско-китайские отношения в 1960-х годах постепенно охлаждались, а в 1970-е и вовсе стали враждебными. До полного прекращения советской помощи КНР успел получить документацию и корпусное насыщение для ДЭПЛ проекта 629. Субмарина была собрана местными судостроителями и несла на борту 3 баллистические ракеты Р-11. Благодаря ей китайцы освоили и довели до совершенства технологию подводного ракетного пуска.

Упомянутая выше субмарина использовалась как опытовая в интересах ряда программ атомного подводного судостроения. В этом деле помогла Франция, поделившись технологиями многоцелевой атомной подводной лодки (МАПЛ) Rubis. Схожие с ней по основным инженерным решениям китайские субмарины Type 091 становились в строй начиная с 1974 года. Серия состояла из 5 единиц. Одна из них утилизирована, другая стала музейным экспонатом. На службе остаются 3 атомохода постройки 1984–1991 годов.

На базе Type 091 собрали стратегический атомный подводный крейсер (АПКР) Type 092, принятый флотом в 1987 году. Крейсер вооружен 12 баллистическими ракетами JL-1 с дальностью полета около 2 тыс. км.

В 2003 и 2006 годах вводятся в строй 2 МАПЛ Type 093 с торпедным оружием. Затем, с 2007 по 2020 год, на их базе строятся 6 АПКР Type 094 каждая с 12 ракетами JL-2 (дальность полета более 8 тыс. км). По шумности они близки к уровню американских субмарин Los Angeles и отечественных проекта 671РТМК. Параллельно с 2006 года строятся МАПЛ Type 093В, способные выпускать ракеты подводного старта из 533-мм торпедных аппаратов.

Начато строительство АПКР Type 096 с ракетами JL-3 (дальность полета свыше 12 тыс. км) и МАПЛ Type 095, по тактико-техническим характеристиками сравнимым с американскими и российскими аналогами. Из торпедных аппаратов эти лодки могут запускать крылатые ракеты: дозвуковые противокорабельные YJ-82/83 и сверхзвуковые ударные YJ-18.

Согласно американским источникам, в настоящее время атомная компонента ВМФ НОАК включает 7 АПКР (1 крейсер Type 092 и 6 Type 094) и 9 МАПЛ (3 Type 091, 2 Type 093 и 4 Type 093B), всего 16 вымпелов.

ДИЗЕЛЬНЫЕ СУБМАРИНЫ

Подводная составляющая ВМФ НОАК насчитывает порядка 80 вымпелов. Подавляющее большинство составляют ДЭПЛ, однако подобную продукцию главный заказчик более не закупает. На место классических ДЭПЛ приходят субмарины Type 41 с дополнительным отсеком ВНЭУ. В перспективе ожидается появление неатомных субмарин c единой анаэробной энергетической установкой.

Вместе с тем классические ДЭПЛ продолжают строиться на экспорт. Зарубежным покупателям предлагается упрощенный вариант Type 41 под собственным обозначением S20. Он лишен ВНЭУ. Соответственно полное водоизмещение сократилось с 3600 до 2300 т.

Впервые об S20 стало известно в 2013 году. С тех пор ее масштабные макеты регулярно демонстрируются на международных выставках. К примеру, настольная модель S20 присутствовала среди экспонатов китайской экспозиции на Международном военно-техническом форуме «Армия-2022». Согласно таблице данных, надводное водоизмещение составляет 1850 т, численность экипажа – 38 офицеров и матросов.

Королевский военно-морской флот Таиланда (RTN) 2 июля 2015 года объявил о выборе Китая в качестве поставщика подводной техники. Комитет по закупкам RTN единогласно проголосовал за покупку ДЭПЛ типа S26T, представляющего доработку базового проекта S20.

Летом 2016 года RTN представил на рассмотрение кабинета министров план финансирования проекта по закупке трех китайских подлодок на сумму 36 млрд батов, с распределением расходов на 11 лет. Накопление потребного финансирования первой подводной лодки в размере 13 млрд батов обеспечивается в период с 2017 по 2021 финансовый год. Вторая и третья подводные лодки будут приобретены в течение оставшейся части 11-летнего периода.

Правительство Таиланда в мае 2017 года выдало контракт на одну субмарину S26T стоимостью 390 млн долл. Церемония резки стали для первого корпуса прошла 4 сентября 2018 года.

Правительство Пакистана одобрило закупки у Китая 8 субмарин типа S20 за 5 млрд долл. (то есть по 625 млн долл. за штуку). Сделка заключена 23 июля 2015 года, поставки должны завершиться к 2028 году. По всей видимости, столь высокая сумма объясняется планами собрать четыре лодки на территории заказчика. Министерство оборонного производства подтвердило, что соглашение включает передачу документации и постановку лицензионного выпуска. Для этого будет возведен новый судостроительный завод KSEW и учебный центр при нем.

РОССИЙСКИЙ ВКЛАД

Получив заказы Таиланда и Пакистана на 11 современных ДЭПЛ, Китай прочно вошел в число крупнейших продавцов подводной техники странам развивающегося мира. При этом в арсенале ВМФ НОАК остается значительная иностранная составляющая. Она состоит из 12 ДЭПЛ семейства «Варшавянка» российской сборки. Из этого числа одна пара построена по проекту 877 (поставка 1994–1995 годов), другая – 636 (1997–1998 годов). Остальные восемь лодок строились по доработанному проекту 636М с «цифровым» вариантом гидроакустического комплекса «Рубикон». Последние «варшавянки» приняты заказчиком в 2004–2006 годах, с тех пор никакие другие отечественные лодки Китаю не передавались.

За счет импорта российской продукции и массового строительства на собственных верфях ВМФ НОАК стал крупнейшим пользователем дизельных подводных лодок с количеством не менее 56 единиц. Возможно, реальное число еще больше (до сотни) с учетом кораблей старых проектов, все еще используемых в качестве учебных либо зачисленных в резерв.

Американские источники оценивают число действующих субмарин ВМФ НОАК в 74 АПКР, МАПЛ и ДЭПЛ. С учетом опытных и строящихся субмарин цифра возрастает до 80. Между тем в 2006 году у Китая было 90 лодок (включая 5 атомных), то есть на 10 меньше, чем сегодня. На самом деле разница еще больше, поскольку американские источники порой сознательно завышают число поддерживаемых в эксплуатации морально и физически устаревших лодок с целью запугать обывателей «китайской угрозой». Если брать только современные типы, принятые в состав ВМС НОАК в 2000 году и позднее, едва наберется полсотни корпусов. В это количество входят 8 ДЭПЛ проекта 636М российской постройки.

Российский вклад сим не исчерпывается. Наша страна помогла Китаю накопить огромный арсенал средств поражения. Так, отечественная торпеда САЭТ-50 послужила основой для создания китайского аналога Yu-1, а затем ее глубокой модернизации Yu-4. Развитию китайских средств поражения «помогли» и американцы. Документация на торпеду Мк48 каким-то образом стала доступна китайским конструкторам, и на ее основе они создали собственную Yu-6. Снаряд может наводиться на цель по проводам или по кильватерному следу. Максимальная скорость достигает 65 узлов, дальность хода – более 45 км. На основе этой торпеды создается еще более совершенная Yu-9.

Не менее внимательно Китай относился к практическому опыту иностранных государств в ракетном деле. На основе французской противокорабельной ракеты Exocet («Летающая рыба») варианта SM38 была создана китайская, тоже способная запускаться из торпедных аппаратов подводной лодки в погруженном положении. В поставочный комплект ДЭПЛ семейства «Варшавянка» входили противокорабельные ракеты 3М-54Э.

Изучив французские и российские технологии, китайские специалисты смогли создать собственные средства поражения. При этом они увеличили дальность полета с нескольких десятков миль у «летающей рыбы» до нескольких тысяч километров у самых современных вариантов крылатых ракет семейства YJ. Сегодня ВМФ НОАК входит в число самых мощных флотов мира.

Вячеслав Иванов

Вячеслав Викторович Иванов – историк, эксперт.