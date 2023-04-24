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Независимое военное обозрение

Зачем Россия и Китай совместно проектируют новую субмарину

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Подлодка проекта 636, построенная в России для Военно-морского флота НОАК. Фото с сайта www.krsormovo.nnov.ru
Подлодка проекта 636, построенная в России для Военно-морского флота НОАК. Фото с сайта www.krsormovo.nnov.ru.

Демонстрация намерений важнее результата

В свете развития российско-китайского военного сотрудничества представляется целесообразным вспомнить о недооцененных совместных разработках. Так, Российская Федерация и Китайская Народная Республика взаимодействуют по вопросу совместного проектирования неатомных подводных лодок (НАПЛ) нового поколения, о чем заявляла пресс-служба ФСВТС. Однако, как сообщают китайские эксперты, о сроках завершения работ говорить пока рано. Над какой лодкой идет работа и для чего она будет предназначена, до сих пор остается загадкой.

В начале холодной войны Советский Союз помогал КНР развивать собственное строительство подводных лодок (ПЛ). Однако изучение публикаций в китайских военно-технических изданиях показывает, что сейчас, по мнению китайских авторов, в разработках технологии воздухонезависимых энергетических установок (ВНЭУ) Китай идет своим путем и уже в некоторых областях опережает Россию. Некоторые авторы высказывают осторожное предположение, что в будущем Москва может задуматься о целесообразности покупки китайских неатомных подводных лодок.

На вооружении ВМФ РФ и ВМС Китая (в отличие от американских ВМС), помимо атомных ударных подводных лодок, до сих пор имеются и неатомные подводные лодки. Они дешевле в производстве и имеют ряд преимуществ по сравнению с атомными, особенно лодки для прибрежных районов.

Во времена тесного альянса с Пекином Москва помогла тому развить собственную китайскую отрасль строительства подводных лодок, предоставив чертежи дизель-электрической подлодки (ДЭПЛ) с баллистическими ракетами проекта 629 (класса Golf по классификации НАТО) и ДЭПЛ проекта 633 (класса Romeo). Позднее Россия поставила Китаю ДЭПЛ проекта 877 «Палтус» (класса Kilo). Но затем Китай пошел своим собственным путем, и ныне он обладает техническим потенциалом для строительства субмарин любого класса.

Одна из важных областей, в которых Китай может занять лидирующие позиции, это двигательная установка для НАПЛ. Поднебесная уже строит подводные лодки с ВНЭУ, а Россия до сих пор лишь пытается внедрить эту технологию, хотя в начале предыдущей холодной войны она была пионером в ее создании. Предполагалось, что ВНЭУ будет установлена на современной российской подлодке серии 677 «Лада», но этого пока не произошло.

Еще одним направлением может стать использование перспективных аккумуляторных батарей. Подводные лодки только сейчас переходят на литийионные аккумуляторы. Первыми в мире подлодками с ними стали японские, за ними последовали южнокорейские и итальянские.

Другим направлением возможного сотрудничества может стать сочетание корпуса, построенного одной страной, с боевыми системами и вооружением, созданными в другой. Речь идет о том, чтобы, например, установить на китайскую ПЛ наши гидролокатор и вооружение. Или установить на русской подводной лодке китайские аккумуляторную батарею и ВНЭУ.

Каким будет российско-китайский проект на деле? Пока авторитетное российское конструкторское бюро «Малахит», специализирующееся на разработке субмарин, продвигает собственную разработку. Согласно концепт-проекту, длина неатомной подводной лодки P-750B «Сервал» составит 65,5 м, НАПЛ получит ВНЭУ замкнутого типа с газотурбинным двигателем, в котором используется жидкий кислород, поступающий из специального резервуара.

Однако собственные проекты продвигают и китайские судостроители, поэтому неясно, каким образом новая совместно проектируемая подводная лодка впишется в будущий состав флотов обеих стран.

Китайские интернет-пользователи полагают, что новая субмарина не будет предназначена для собственных ВМС обеих стран. РФ и Китай конкурируют на международном рынке, в основном продавая НАПЛ. Доля КНР на этом рынке растет, и он продает подлодки в Таиланд, Бангладеш и Пакистан. Не исключено, что и эта совместно проектируемая подводная лодка пойдет на экспорт.

Хотя Поднебесная демонстрирует значительные успехи в разработке вооружения и военной техники, существует множество направлений, по которым военно-промышленный комплекс КНР уступает российскому.

В соответствии с официальной позицией Москвы военно-морское сотрудничество с Пекином не направлено против третьих стран и не связано с военно-политической ситуацией в регионе. При этом отношения между США – с одной стороны и Россией и Китаем – с другой ныне характеризуются наличием серьезных противоречий. В связи с этим проведение совместных военно-морских учений призвано демонстрировать альянс двух стран и их готовность к объединению сил в интересах достижения общих целей. Отметим, что интенсивность совместных учений ВМФ России и ВМС Китая в последние годы выросла.

Итак, в отношении перспективы совместно проектируемой русско-китайской неатомной подводной лодки сегодня есть больше вопросов, чем ответов. Вполне вероятно, что эта затея, как и многие другие оборонные проекты, широко освещаемые в государственных СМИ РФ и КНР, в конечном итоге ни к чему не приведет. Однако напомним читателям, что сама подводная война, как и поиск информации о новых субмаринах, зачастую предполагает тактику выжидания.


Василий Иванов

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  • В новости упоминаются
Страны
Бангладеш
Китай
Пакистан
Россия
США
Таиланд
Южная Корея
Компании
ФСВТС РФ
Проекты
877 Палтус
ВНЭУ
Военные учения
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