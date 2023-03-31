Германия прекратила выпуск дизель-электрических подлодок

Германская субмарина Type 209 широко поставлялась на экспорт и производилась на территории других стран. Фото со страницы ВМС Бразилии в Flickr.

Немецкие судостроители полностью перешли на субмарины с анаэробной установкой

В линейке продукции морского отделения германского концерна ThyssenKrupp формально сохраняется Type 209. Однако на этот очень удачный и самый совершенный за все время проект дизель-электрической подводной лодки (ДЭПЛ) от немецких судостроителей больше нет заказов.

Верфи нескольких государств мира собрали 68 подобных ДЭПЛ, самая свежая пара была принята от промышленности заказчиками – ВМС Индонезии и Египта – в 2021 году. К настоящему времени она полностью освоена экипажами и поставлена на боевое дежурство.

По состоянию на начало 2023 года заводы ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) полностью перешли на выпуск более сложных изделий – субмарин с анаэробной, или, как ее еще называют, воздухонезависимой энергетической установкой (ВНЭУ). Таких как Type 212А для внутреннего заказчика и его упрощенный экспортный вариант Type 214, и созданные в развитие более новые проекты Type 212CD и 218.

Хотя те и обладают существенным преимуществом по подводной автономности (длительность непрерывного плавания под водой увеличилась с трех дней у Type 209, до трех недель у Type 218), субмарины с ВНЭУ гораздо дороже. Помимо того, подлодки с анаэробными установками сложнее в эксплуатации, требуют специальной береговой инфраструктуры.

Сравнивая между собой Type 209 и 214, ряд зарубежных заказчиков сделали выбор в пользу классической ДЭПЛ. Благодаря их заказам выпуск лодок Type 209 долгое время велся параллельно с производством субмарин Type 214. Всего было построено 68 субмарин Type 209 всех модификаций. Для сравнения: по состоянию на весну 2023 года количество действующих лодок Type 212А/214 составляет 25 единиц. С учетом трех израильских (Tanin, Rahav и Drakon), выполненных по несколько отличающемуся проекту, общее число лодок с ВНЭУ германского типа составляет 28 единиц. Еще пара (турецкая Type 214 и сингапурская Type 218) проходят испытания.

Все вышеупомянутые субмарины с ВНЭУ были построены в XXI веке; параллельно с ними собрано 18 новых лодок Type 209. Помимо этого, в начале века Израиль получил от Германии три лодки (Dolphin, Leviathan и Tekumah выполнены по особому проекту Type 800), что в сумме дает 21 ДЭПЛ. Словом, в новом веке темпы строительства по германским проектам классических дизель-электрических лодок и субмарин с ВНЭУ оказались сравнимыми.

Отсутствие в настоящее время платежеспособного спроса на немецкие ДЭПЛ в первую очередь объясняется отсутствием у TKMS современного проекта в условиях, когда Type 209 полностью исчерпал заложенный конструкторами потенциал.

СТО ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ИСТОРИИ

Вместе с Россией и Францией Германия входит в тройку крупнейших мировых экспортеров неатомных подводных лодок. Все эти страны занимаются серийным строительством ДЭПЛ на протяжении почти 120 лет.

Поначалу немецкие судостроители отставали по темпам выпуска субмарин из-за финансирования по остаточному принципу. Однако в начале ХХ века германские адмиралы примирились с мыслью, что страна не в состоянии превзойти тогдашнюю Владычицу морей по числу линейных кораблей. Они стали выделять больше средств на развитие «альтернативного» оружия.

Понимая, какую грозную силу в будущем могут представлять подводные лодки, в октябре 1900 года британский контр-адмирал Уилсон заявил, что подводная война не укладывается в концепцию благородного военного поединка. «Тайная война всегда была незаконна. Противникам надлежит сражаться лицом к лицу, будучи облаченными в легко узнаваемую униформу. Поэтому подлодка как закулисный несправедливый вид оружия должна быть проклята в Англии. В военное время нашему правительству следует рассматривать все иностранные подлодки как корабли пиратов и казнить их экипажи через повешение».

Немецкие адмиралы не разделяли такую точку зрения. Первую мировую войну Германия начала с несколькими десятками субмарин. Удача выпала на долю U-21: она первой в мире провела успешную торпедную атаку на боевой корабль, потопив 5 сентября 1914 года британский крейсер Pathfinder. Однако и после этого многие флотоводцы продолжали считать подлодки годными лишь для береговой обороны. Потопив в одном походе 22 сентября 1914 года сразу три британских броненосных крейсера (Aboukir, Hogue и Cressy), 1459 моряков из экипажей которых погибли, субмарина U-9 окончательно развеяла подобное представление.

Победители наложили запрет на строительство субмарин в Германии – это был один из пунктов Версальского мирного договора 1919 года. При этом немцы не прекратили работ – группа опытных конструкторов и моряков основали фирму NV Ingenieurskantoor voor Scheepsbouw (IVS) в Голландии. Она выполнилa ряд контрактов с Финляндией, Испанией, Турцией и СССР. Благодаря накопленному IVS опыту, немецкие судостроители смогли быстро наладить массовый выпуск подлодок по отработанным проектам сразу после прихода фашистов к власти в Германии.

БОЕВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Немцы завоевали большой авторитет в мире не только как создатели подводной техники, но еще и как мастера ее использования в военное время. Так, U-21 первой в мире провела успешную торпедную атаку на боевой корабль, а 18 октября U-27 вышла победителем в первой дуэли подводников, уничтожив английскую E3.

Германские субмарины нанесли серьезный ущерб мировому торговому судоходству. По итогам 1917 года ими были потоплены суда общим тоннажем свыше 6 млн брутто-регистровых тонн. В среднем из каждых 100 кораблей, покидавших порты Англии, 25 были пущены на дно немецкими подводниками. За Первую мировую войну они потопили 5861 торговое судно общей грузоподъемностью свыше 11 млн рег. тонн, а также 156 надводных боевых кораблей, включая 10 линкоров, 20 крейсеров и 31 эсминец. В ходе боевых действий было задействовано 372 немецких подводных лодок, из них погибли 178 (48%); на одну уничтоженную субмарину пришлось около 74 тыс. рег. тонн грузоподъемности потопленных торговых судов.

Вскоре после начала Второй мировой войны U-29 торпедировала британский «Корейджес», который затонул 17 сентября 1939 года. Это первый случай уничтожения крупного авианосца подводниками. За военное время к 57 ранее собранным субмаринам прибавилось еще 1113 подлодок (включая 1099 постройки на немецких верфях), в боевых действиях участвовали 863, погибли 753. Победы немецких подводников оцениваются в 148 потопленных и 45 поврежденных военных кораблей. Суммарные потери союзников и нейтральных стран от немецких подводных лодок составили, по одним данным, 2919 судов общим тоннажем 14879472 брутто-регистровые тонны, по другим данным – 2882 судна общим тоннажем 14408412 брутто-регистровых тонн.

СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД

Безусловная капитуляция фашистской Германии и раздел страны на сектора оккупации оказали сильное влияние на немецкое судостроение. Федеративная Республика Германия (ФРГ) смогла приступить к разработке собственной подводной лодки только в конце 1950-х годов. Первый внутренний заказ был на три субмарины Type 201 водоизмещением 400 т. Головная U-1 вступила в строй в 1961 году. По улучшенному проекту Type 205 построили 9 корпусов и перестроили по нему пару ДЭПЛ Type 201. В 1970–1975 годах собрано 18 субмарин Type 206 полным водоизмещением 500 т, их списали на рубеже веков. Еще три похожих лодки по немецким чертежам собрали в Англии для ВМС Израиля.

На базе Type 205 появился Type 207 – экспортный вариант полным водоизмещением 485 т. Полтора десятка таких кораблей построили в 1964–1967 годах для Норвегии. На рубеже веков половину из них списали, три передали Дании, пять – Польше. Польские лодки окончательно списали в декабре 2021 года, дольше всех (54–55 лет) служили Skolpen (1966 года постройки) и Svenner (1967).

Шесть лодок специального проекта Type 210 водоизмещением 1040 т построили на верфи в Эмдене. Они передавались Норвегии в период с 1989 по 1991 год, и до сих пор эксплуатируются.

Особое место в германской судостроительной программе занимает Израиль. Для него в 1990-е годы был разработан специальный Type 800. На рубеже веков верфь в Киле собрала три корабля: Dolphin, Leviathan и Tekumah. Они были переданы Израилю в начале нового тысячелетия. Затем по доработанному проекту (с 10-метровой вставкой для вспомогательной анаэробной энергетической установки) была построена следующая тройка (класс Tanin).

БЕСТСЕЛЛЕР

Несмотря на ряд передовых решений, Type 800 не пошел в большую серию, став «тупиковой ветвью» германского подводного судостроения. Иная судьба была уготовлена Type 209. Эта субмарина проектировалась конструкторским бюро Ingenieur Kontor Lübeck (IKL) под руководством профессора Ульриха Габлера специально для экспорта. Начало разработки – конец 1960-х годов. На основе документации Type 206 выполнены чертежи субмарины увеличенной размерности, надводным водоизмещением 1000 т.

Корпус изготавливается из американской стали HY-80, цилиндрической формы длиной 54 м, что позволяло проводить удлинение (до 10 м) вставкой дополнительных секций.

Лодка получилась очень удачной, с большим потенциалом для модернизации. Строилась в нескольких вариантах, отличающихся водоизмещением, подводное от 1200 до 1810 т.

Начиная с 1971 года и до конца прошлого века поставки составили: Аргентина – 2, Чили – 2, Колумбия – 3, Эквадор – 2, Греция – 8, Перу – 6, Венесуэла – 2, Индонезия – 2, Индия – 4, Южная Корея – 6, Турция – 10. При этом Индия, Южная Корея и Турция собирали лодки на своей территории.

В XXI веке поставки составили: Бразилия – 1 в 2005 году, ЮАР – 3 в 2005–2008, Египет – 4 в 2017–2021 годах. На верфи в Киле цикл строительства египетских лодок до спуска на воду составил 3 года, еще один год потребовался на комплектацию, испытания и обучение экипажа.

На своей территории Южная Корея собрала 3 лодки Type 209 (2000–2001 годы), Турция – 4 (2003–2007), Индонезия – 3 (2016–2020).

Всего получается 68 корпусов, включая 18 построенных в XXI веке. К настоящему времени 4 лодки списано и одна затонула. На службе 14 флотов остается 63, включая те, что частично утратили боеготовность.

В 2006 году серийная лодка продавалась за 285 млн долл., ближе к завершению строительства серии цена поднялась до 500 млн. Сумма немалая, но она бледнеет в сравнении с расценкой за серийный корпус Type 212А в современном исполнении – свыше миллиарда долларов!

ЛИЦЕНЗИОННАЯ ПОЛИТИКА

Несмотря на скромные потребности собственных военно-морских сил, Германия поддерживает высокую загрузку предприятий подводного судостроения путем выполнения большого числа иностранных заказов. При этом Берлин охотно раздает лицензии на выпуск субмарин по проектам немецких конструкторов. Сборка ДЭПЛ Type 209 велась в Индии, Турции, Южной Корее и Индонезии.

По сравнению с прямыми поставками торговля лицензиями, конечно, уменьшает общий объем выручки. Но германское правительство и промышленность нашли решения, позволяющие заниматься военно-техническим сотрудничеством с выгодой. Отношения с иностранными клиентами выстраиваются так, что самые высокотехнологичные компоненты корпусного насыщения субмарин выпускаются только немецкими фирмами. На сторону отдаются работы, которые не приносят большой маржи и не требуют высокотехнологичных производств.

Изготовление корпусных деталей, сборку лодки, прокладку коммуникаций можно вести, не задействовав высокие технологии. За собой немцы полностью оставляют выпуск энергетической установки, сенсоров и электронной аппаратуры, частично – минно-торпедного оружия.

Именно по этим направлениям идут основные инвестиции в создание новых технологий, так, чтобы увеличивать научно-технологический отрыв от стран-партнеров и стран-конкурентов на рынке подводной техники.

Все это способствует продвижению германской продукции и лицензий на мировой рынок военно-морской техники. Но самым весомым аргументом для стран-импортеров выступает тот факт, что Германия с большим отрывом опережает другие страны-производители по общему числу выпущенных подлодок.

Немцы построили 334 субмарины (и еще 266 не были завершены) за Первую мировую войну и 1099 за Вторую мировую войну. Два эти «рывка» до сих пор в немалой степени обеспечивают их стране лидерство в сегменте неатомных субмарин.

Вячеслав Иванов

Вячеслав Викторович Иванов – историк, эксперт.