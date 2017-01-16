Крупный станкостроительный холдинг будет создан до конца 2017 года на базе компании "Стан" - Мантуров



Денис Мантуров

Источник: minpromtorg.gov.ru Денис МантуровИсточник: minpromtorg.gov.ru

Москва. 16 января. ИНТЕРФАКС-АВН - До конца текущего года в России будет создан крупный станкостроительный холдинг, что будет способствовать снижению зависимости оборонной промышленности, автопрома, тяжелого машиностроения, других отраслей промышленности от зарубежных поставщиков, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Предпосылки для снижения зависимости от зарубежных поставщиков уже созданы - к примеру, на рынке сформирован серьезный частный игрок: компания "Стан", консолидировавшая активы крупных отечественных предприятий, в том числе тяжелого станкостроения", - сказал Д.Мантуров в интервью журналу "Эксперт", опубликованному в понедельник.

По его словам, до конца 2017 года компания планирует завершить создание станкостроительного холдинга, в который войдут до десяти предприятий.

"Кроме того, в рамках специнвестконтракта в 2016 году началась реализация совместного проекта Ульяновского станкостроительного завода и немецко-японского концерна DMG Mori Seiki. На площадке организовано производство металлообрабатывающих токарных и фрезерных станков", - сообщил Д.Мантуров.

Он отметил, что основными потребителями станков являются оборонная промышленность, автопром, тяжелое и энергетическое машиностроение, металлургия.

"Нужно понимать, что спрос формируется под действием множества факторов экономического характера, потребностей в обновлении парка, технологических нововведений. При этом долгое время у отечественного станкостроения складывался негативный имидж и предприятия-потребители, в том числе оборонно-промышленного комплекса, делали выбор в пользу иностранных производителей", - сказал Д.Мантуров.

Он напомнил, что в 2011 году правительство утвердило отраслевую подпрограмму в рамках Национальной технологической базы, которая предусматривала два этапа реализации. Первый этап, с 2011 по 2013 год, предполагал научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

По словам Д.Мантурова, в 2014 году произошла трансформация механизмов поддержки отрасли на базе новой подпрограммы "Станкоинструментальная промышленность" госпрограммы "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности". Второй этап, предусматривающий финансирование техперевооружения станкоинструментальных предприятий, реализуется в рамках новой подпрограммы.

"Мы исходим из того, что вне зависимости от политической конъюнктуры необходимо обеспечивать себя производством тех компонентов, той продукции, которая сегодня наиболее импортозависима", - сказал Д.Мантуров.