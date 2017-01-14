На Украине запатентовали конкурента танка "Армата"
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Отрасли и сферы: Сухопутная техника + Новые разработки
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Рисунок основного боевого танка "Тирекс"
Источник: defence-ua.com
На сайте "Национальный промышленный портал" Украины опубликован патент на украинский танк "Тирекс", который разработчики называют конкурентом российской "Арматы".
Согласно концепции, "Тирекс" должен быть устойчив к кумулятивным боеприпасам. По аналогии с "Арматой" он будет оснащен бронированной капсулой с местами для трех членов экипажа, а также необитаемой башней.
Танк предполагается оснастить 125-миллиметровым орудием с дистанционно управляемым автоматическим механизмом заряжания и пулеметами, а также динамической защитой "Нож" и "Дуплет". При этом, в отличие от российского аналога, "Тирекс" является не самостоятельной разработкой: его планируется переделывать из старых советских танков Т-64 и Т-72.
В ноябре стало известно, что неизвестные сорвали создание опытного экземпляра "Тирекса". Из-за рейдерского захвата киевского завода "Атек" "Инженерная группа "Арей"" (ранее — "Инженерная группа "Азов"") не получила танки Т-64, предназначенные для переделки в новые образцы техники.
|Схема бронированной капсулы танка «Тирекс»
|Источник: uprom.info
В июне главный редактор украинского журнала Defense Express Сергей Згурец заявлял, что первый образец танка "Тирекс" будет выпущен до конца 2016 года. Разработку "Тирекса" он анонсировал в апреле. Как говорилось в сообщении создателей танка, новые машины "сравнимы с наиболее современными боевыми бронированными машинами, включая и широко разрекламированную "Армату"".
"Армата" (Т-14) — новейший российский основной боевой танк на базе универсальной гусеничной платформы "Армата".
Т-64 — советский средний танк, разработан в конструкторском бюро Харьковского завода имени Малышева, выпускался в 1960-х годах. Т-72 — самый массовый основной боевой танк второго поколения, принят на вооружение в СССР в 1973 году. Разработан и производился Уралвагонзаводом в Нижнем Тагиле.
14.01.2017
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