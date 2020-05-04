Российские танки были и остались лучшими в мире

Главная ударная сила Сухопутных войск России - танки. При этом именно отечественная бронетехника считается лучшей. Более того, только наши конструкторы смогли создать танк третьего послевоенного поколения Т-14 "Армата". Во всем мире на вооружении стоят машины второго поколения. Это кажется странным, но это так.

Первое поколение - танки типа Т-54, включая последующие модернизации. Второе поколение - Т-64 и опять же последующие модификации и модернизации: Т-72, Т-80, Т-90.

Платформа "Армата" стала действительно новым словом во всем мировом танкостроении. Именно она определила направление конструкторской мысли в создании перспективных образцов бронетехники XXI века.

Не удивительно, что вокруг нее продолжают ломаться копья различных дискуссий. Причем накал страстей только нарастает. Даже возникли попытки оспорить наш приоритет. Появились версии, что идея "Арматы" была чуть ли не украдена или, в лучшем случае, позаимствована.

"Украли" мы ее, естественно, у украинцев. Информресурс Defense Express опубликовал текст, в котором утверждается, что эскизы танка третьего поколения были сделаны на Харьковском танковом заводе еще в 1980-х. По мнению экспертов этого ресурса, "Армату" срисовали с некогда перспективного проекта Объекта 477 "Молот". При этом украинские "специалисты" заявляют: чертежи объекта попали в Россию незаконно - Москва их якобы присвоила.

Тут надо внести ясность, поскольку современные украинские эксперты, ненавидящие все советское и особенно русское, наверное, и мысли не допускают, что Объект 477 проектировался в 1980-е годы не на Харьковском танковом заводе, которого де-юре просто не существовало, а в ОКБ им. А.А. Морозова, где трудились в основном русские специалисты и немало евреев. Находилось ОКБ на территории предприятия, действительно производившего бронетехнику - Харьковского завода транспортного машиностроения имени (русского) В. А. Малышева - но никак не Харьковского танкового завода.

С 1976 по 1990-й год руководил ОКБ Николай Александрович Шомин, по национальности - русский. Под его руководством и осуществлялась реализация правительственного задания по созданию танка нового поколения.

В конце семидесятых годов прошлого века в СССР посчитали, что пришло время для рождения концептуально нового танка. Была открыта тема "Молот", в которую включились три ведущих танковых КБ - Харьковское, Ленинградское и Нижнетагильское. Первыми танк будущего действительно сумели спроектировать в Харькове и даже будто бы построили опытный образец, впрочем, никаких материальных следов от него не осталось. Но тут развалился Союз и все перспективные танковые работы на Украине прекратились.

По мнению специалистов, успевших познакомиться с харьковским Объектом, машина была интересной, но очень сложной. Особенно громоздким и ненадежным оказался автомат заряжания для 152 мм пушки. Базой служил несколько укрупненный танк Т-64. Так что даже внешне ничего общего у Объекта 477 и "Арматы" быть просто не могло. Возможно, в Харькове и смогли бы довести до ума свою разработку, но, стоит повторить, СССР перестал существовать, новым правителям Украины стало не до перспективной бронетехники. Насколько известно, сегодня и ОКБ им. А.А. Морозова и завод им. В.А. Малышева влачат просто жалкое существование. Хотя их новые хозяева - исключительно люди с "правильными" фамилиями щеки надувать продолжают.

По теме "Молот" очень интересную промежуточную модель сделали в Ленинграде, уже переименованном в Санкт-Петербург, в КБ, которым руководил Николай Попов - создатель газотурбинного Т-80, который и был взят за основу новой машины. Экипаж танка - три человека - располагался в корпусе. Двигатель, как у израильской "Меркавы", находился спереди. Боеприпасы выносились в заман необитаемой башни и были отделены от экипажа. Пушку планировалось установить калибра 130 мм. Поражала электронная начинка танка - обилие вычислителей, бортовых компьютеров, систем телевизионного и тепловизионного наблюдения. По оценкам специалистов, это был очень интересный и перспективный проект. Но, увы, тогдашний руководитель Питера не скрывал своего негативного отношения ко всему, что было связано с оборонной промышленностью города. На региональном уровне КБ никто не поддержал и Москве было не до питерских танков.

А вот в Нижнем Тагиле тему удержали. Свою роль, вполне возможно, сыграло место рождения и долгой работы первого президента России. Деньги, пусть и не очень большие, "Уралвагонзавод" все-таки получал, к середине 1990-х годов принципиально новый танк или Объект 195 был готов. По всем параметрам это была выдающаяся и во многом необычная машина. Ее отличала высочайшая степень автоматизации и компьютеризации. Покойный ныне министр обороны Игорь Сергеев, во время своего визита в Нижний Тагил, смог лично ознакомиться с готовым танком. И очень высоко оценил Объект 195. Говорят, он даже сравнил его обитаемый отсек с кабиной космического корабля. Но даже влияния министра обороны оказалось недостаточно для того, чтобы опытный объект превратился в серийный танк Т-95. Элементарно не хватило денег. Хотя кое-кто в военном ведомстве успел объявить о том, что новый танк начнет поступать в войска в ближайшее время.

Новая машина оказалась не только слишком дорогой, но и избыточной по своей мощи. Ее ведь начали проектировать во времена противостояния войск Варшавского Договора и НАТО, когда крупные танковые сражения еще были вероятны.

К чести руководства Минобороны, тему перспективного танка не закрыли, а выдали задание на создание облегченной и более дешевой версии. Так появилась "Армата". Ставшая совершенно оригинальной бронетанковой платформой, ничего общего не имеющая ни с древним украинским Объектом 477, ни, тем более, с немецким "Леопардом".

Удивительно, но еще в 2017-м некие немецкие эксперты заявляли, что "Армата" - чуть ли не копия модернизированного танка Леопард 2А7+. Достаточно посмотреть на эти два танка, чтобы предположить - эксперты, выдвинувшие эту мысль, скорее всего, были людьми незрячими.

Последняя по времени версия - в основу "Арматы" положены не наработки отечественных танкостроителей, а западных. Будто бы танк Т-14 "Армата" близок по многим параметрам и даже внешнему виду с опытным танком МВТ-70 - совместной американо-германской разработкой пятидесятилетней давности. В интернете можно найти фотографии той машины и ее техническое описание. По внешнему виду - ничего общего. Более того, в МВТ-70 весь экипаж, включая механика-водителя, сидел в башне - там же находилась боеукладка мощных 155 мм снарядов. А уж какие параметры у современной машины и той, что создавалась полвека назад, могут быть общими - вообще не понятно.

Как сказал уважаемый военный эксперт Алексей Леонков, все попытки обвинить Россию в техническом плагиате, это результат зависти к реальному прорыву в танкостроении. Ведь ни США, ни Западной Европе, ни КНР так и не удалось даже приблизиться к проекту "Армата".

Впрочем, часть упреков в адрес "Арматы" все-таки справедлива. Но не к самой машине, а скорее, к тем, кто обеспечивает ей пиар, оказывая танку медвежью услугу.

Очень многие высказывают недоумение, почему танка до сих пор нет в войсках и почему нет четко обозначенной цены на эту машину.

Действительно, Т-14 впервые открыто продемонстрировали 9 мая 2015 года во время парада, посвященного Дню Победы. И с тех пор неоднократно звучали бравурные сообщения о том, что танк не сегодня, так завтра обязательно начнет выпускаться серийно и станет поступать в войска. Более того, появлялись сообщения, что он уже проходит войсковые испытания и даже будто бы прошел настоящую боевую обкатку в Сирии. А ведь танка Т-14 как не было в составе Сухопутных войск, так и нет.

Тут можно сказать лишь одно - создание новой боевой техники и введение ее в строй органически не терпит рекламной суеты и широкой публичности. Ну не надо говорить гоп, пока не перепрыгнем через множество весьма коварных преград.

Сергей Птичкин