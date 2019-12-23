Танковый спор: украинский журналист ответил Путину

Путин поспорил с украинским журналистом об одинаковых танках
Журналист с Украины Роман Цимбалюк на пресс-конференции Владимира Путина поспорил с главой России о том, что на вооружении ВСУ находятся советские танки. Ответ президента его не устроил, и представитель СМИ перенес обсуждение в соцсети. О ходе дискурса и о том, как Киев переделывает советские танки, - в материале "Газеты.Ru".
Украинский журналист Роман Цимбалюк не оставил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки. Свой ответ он опубликовал в Facebook.
Все началось во время пресс-конференции Путина - представитель Украины заявил: "если бы украинские танки были на Кубани, то, возможно, вы к нам немножечко тоже изменили бы отношение".
Путин поинтересовался, о каких именно танках идет речь - Т-34 или Т-72, на что журналист Роман Цимбалюк ответил, что основной танк украинской армии - Т-64. На что президент РФ отметил, что "это советская машина".
"Танк действительно советский, но у нас есть украинская модернизация до уровня "Булат", - написал Цимбалюк в Facebook. Журналист уточнил, что на вооружении российской армии также находятся в основном советские танки.
В то время как Т-64 - основной боевой танк украинских сил, главной российской боевой машиной в танковых войсках является Т-72.
Напомним, Т-64 был разработан на Харьковском заводе транспортного машиностроения имени В. А. Малышева.
В свою очередь, основной боевой танк Т-72 "Урал" разработан и производился Уралвагонзаводом в Нижнем Тагиле. Это наиболее массовый и известный советский танк последней четверти XX века. Он создан на базе танка Т-64А с использованием ходовой части опытного объекта 167. Разрабатывался в конструкторском бюро УВЗ с 1967 по 1972 год. Принят на вооружение Советской Армии в августе 1973 года. Производился серийно на УВЗ с 1974 по 1992 год.
"Урал" состоит на вооружении стран СНГ, экспортировался в государства Варшавского договора, Финляндию, Индию, Иран, Ирак, Сирию. Модификации Т-72 выпускались по лицензии в Югославии (М-84), Польше (РТ-91), Чехословакии и Индии.
Главная машина ВСУ
На Украине Т-64 был доведен до уровня Т-64БМ "Булат", и эта машина сегодня считается основным боевым танком ВСУ. Он представляет собой глубокую модернизацию советского танка Т-64БВ. Проект разработан Харьковским конструкторским бюро по машиностроению имени А. А. Морозова, работы по модернизации выполняет Харьковский завод транспортного машиностроения имени В. А. Малышева, всего в программе задействованы около 25 предприятий военно-промышленного комплекса Украины. По сравнению с предыдущими модификациями Т-64, у новой машины улучшены некоторые характеристики, в том числе броневая защита.
При этом с первым именно украинским танком - "Оплотом" - у Киева есть проблемы.
В 2011-2018 годах Украина по контракту поставила Таиланду 49 танков "Оплот-Т" и две бронированных ремонтно-эвакуационных машины (БРЭМ) "Атлет". Напомним, что этот контракт был подписан 1 сентября 2011 года со сроком исполнения к концу 2014 года.
Однако по многочисленным причинам нормальное производство танков на заводе имени В. А. Малышева наладить так и не удалось, и к началу 2018 года Таиланд получил всего 36 танков БМ "Оплот-Т", а оставшиеся 13 танков и обе БРЭМ "Атлет" были поставлены в Таиланд уже в этом году. При этом изготовителем БРЭМ "Атлет" значится не завод имени В. А. Малышева, а Харьковское конструкторское бюро машиностроения (ХКБМ).
Теперь представим, сколько времени потребуется харьковчанам для того, чтобы оснастить перспективными машинами хотя бы одну танковую дивизию, а это по штату более 350 боевых машин", - поделился своими сомнениями с изданием Константин Макиенко.
Что касается производства боевых бронированных машин собственно для вооруженных сил Украины, то здесь ситуация еще печальнее. В ноябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский был шокирован проблемами на харьковских танкостроительных заводах. В частности, оказалось, что на заводе имени Малышева с 2009 года собрали для ВСУ всего один танк.
В феврале этого года занимавший тогда пост президента Украины Петр Порошенко заявил, что на Харьковском танковом заводе прошли модернизацию более 100 танков Т-64. Данные машины применялись в том числе во время боевых действий на юго-востоке Украины. В Советском Союзе производство танков Т-64 было завершено в 1969 году, Т-64А - в 1980 году, Т-64Б - в 1985 году.
"Что касается сравнения тактико-технических характеристик Т-64 и Т-72, то по большей части, эти машины сравнимы по своим показателям", - отметил Константин Макиенко.
По сути дела, Т-64 и Т-72 - танки одной школы. Машины примерно равноценны в реальных боевых условиях. После начала войны на юго-востоке Украины эти танки часто противопоставляют друг другу.
Как рассказал собеседник издания, Т-64 и Т-72 модификаций БВ и Б1 практически ничем не отличаются друг от друга по боевому потенциалу, то есть по вооружению, бронированию, мобильности, выживаемости. Главные отличия заключаются в техническом обслуживании, надежности, автомате и механизме заряжания, подходах к модернизации, численности модернизированных машин и их качестве, в чем Украина сегодня очевидно проигрывает России.
В ближайшее время исправить ситуацию вряд ли получится из-за внутриполитической нестабильности на Украине.
"Что касается боевых бронированных машин нового поколения, подобных российскому танку Т-14 "Армата", то крайне сомнительно, чтобы в исторически обозримый срок украинцам удалось бы создать нечто подобное. На это нет ни средств, ни необходимого технологического задела", - подвел итог Константин Макиенко.
Отдел "Армия"