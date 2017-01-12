Корпорация УВЗ – производитель лучшей военной техники
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Тяжелая огнеметная система ТОС-1 «Буратино»
Источник: Алексей Китаев / www.arms-expo.ru
ЦАМТО, 12 января. Два изделия корпорации УВЗ – танк Т-90 и ТОС-1 «Буратино» – вошли в пятерку лучшей военной техники в мире за 2016 год, по мнению портала China Military. По признанию китайских экспертов, они стали «звездами мировых новостей» в ушедшем году.
Перечень открывает основной боевой танк производства головного предприятия корпорации УВЗ Т-90. По мнению ресурса, в сирийской правительственной армии он выступил «в главной роли». Зарубежные эксперты отмечают, что российский танк помог переломить ситуацию в борьбе с исламистскими группировками и удивил своей живучестью.
Еще один «россиянин», который упоминается в китайском списке, создан на «Омсктрансмаше» (входит в состав корпорации УВЗ) – ТОС-1 «Буратино». Кроме Сирии, оружие российского производства применялось и в Ираке. Наиболее известной стала именно эта огнеметная система – идеальное оружие, чтобы уничтожить все живое на площади 300 кв.м. Эксперты охарактеризовали эту установку словами: «простая и грубая». Опыт освобождения Мосула показал, что она оказалась одним из самых эффективных видов оружия в борьбе с террористами.
Сообщение размещено в открытом доступе на сайт АО «НПК «Уралвагонзавод».
12.01.2017
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