"IT будут для России цифровой нефтью"



Константин Солодухин

Источник: www.mforum.ru/cmsbin Константин СолодухинИсточник: www.mforum.ru/cmsbin

Гендиректор НЦИ Константин Солодухин о перспективах цифровой экономики

Национальному Центру Информатизации (НЦИ) уже более двух с половиной лет. Смена управляющей команды и коренная трансформация стратегии в начале прошлого года позволили расширить штат, усилить компетенции, а также в шесть раз увеличить консолидированную и почти в три раза органическую выручку компании. О задачах, которые стоят перед НЦИ, и о наиболее значимых направлениях развития отрасли "Лента.ру" поговорила с генеральным директором компании Константином Солодухиным.

"Лента.ру": В январе прошлого года, вступая в должность генерального директора Национального центра информатизации, вы отмечали, что планируете за пять лет превратить НЦИ в одного из лидеров IT-рынка по разработке программных продуктов. Как вы оцениваете позицию НЦИ на рынке сейчас?

Солодухин: Когда в январе 2016 года я возглавил НЦИ, то озвучил, насколько глобальные задачи стоят перед компанией. Однако к лету стало ясно, что миссия еще более масштабна. Быть лидером на рынке автоматизации органов государственной власти и госкорпораций сложно, но куда сложнее организовать промышленное производство софта мирового качества, который не только станет альтернативой иностранному ПО внутри страны, но и может стать одной из экспортных позиций. Сложно создать защищенную операционную систему или СУБД, способные работать с документами класса "совершенно секретно", но несопоставимо сложнее создать экосистему программных продуктов.

Эта задача была бы нерешаемой, если бы не позиция главного нашего акционера — ГК "Ростех". Понимая всю важность проекта для страны, генеральный директор госкорпорации Сергей Викторович Чемезов лично поддержал НЦИ. В результате наша команда была усилена. Для лучшей интеграции со структурами "Ростеха" в совет директоров Центра был назначен директор по особым поручениям госкорпорации Василий Бровко. Он хорошо знаком с внутренними процессами ГК "Ростех", отлично знает потребности и регламенты предприятий, входящих в ее структуру, и умеет продвигать необходимые решения на разных уровнях. Кроме того, в совет директоров компании привлекли Сергея Асланяна. Как соучредитель "Максима Телеком" он не только хорошо знаком с открытым рынком, но и имеет опыт управления одной из крупнейших частных ИТ-компаний страны — ОАО "Ситроникс". По ряду направлений нам удалось добиться прекрасных результатов благодаря тому, что мы выстроили тесное взаимодействие с электронным кластером "Ростеха", который возглавляет Сергей Куликов.

И это усиление сразу принесло свои плоды. Был приобретен разработчик "БАРС Груп", определен целый ряд новых для страны и "Ростеха" направлений развития, и, конечно, нельзя не упомянуть заметный рост выручки. НЦИ в кратчайшие сроки из стартапа на начальной стадии инвестирования превратился в прибыльный бизнес.

Главный критерий правильности выбранной стратегии — это финансовые результаты. Как они изменились за последний год? Можно детализировать рост выручки и прочие показатели?

Далеко не всегда изменение стратегии дает ощутимый экономический эффект в первый год. Однако в нашем случае была не просто коррекция планов развития, а коренная трансформация самой идеологии бизнеса. Результат — заметное улучшение финансовых показателей. Наша консолидированная выручка выросла за год в 6 раз, органический рост — почти в 3 раза. Рентабельность, рассчитанная по EBITDA, в 2016 году составила 12%. Мы ожидаем, что темпы роста сохранятся, в планах на 2017 год наша выручка должна достичь 7,5 миллиарда рублей.

Весной НЦИ приобрел 100 процентов акций российского разработчика программных продуктов "БАРС Груп". Как вы оцениваете эту сделку сейчас? Планируете ли новые покупки?

По итогам года мы удовлетворены сделкой. Мы приобрели не только устойчивый бизнес, но и коллектив разработчиков. И рассчитываем, что "БАРС Груп" примет участие в создании целого ряда новых продуктов. У нас очень амбициозные планы, для их реализации необходимо усиление ряда направлений. Поэтому мы сохраним высокий уровень рыночной активности. Предполагаем расширять штат как за счет привлечения отдельных специалистов, так и приобретая сформировавшиеся команды вместе с готовым бизнесом. У нас сформирован аналитический отдел, который изучает рынок, команды, новые разработки и оценивает их комплиментарность нашему бизнесу.

Можем ли мы более детально поговорить о приоритетных для компании направлениях? Вы создаете Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) и ряд других специализированных систем. Как развиваются эти проекты?

ЕГИСЗ — одна из самых востребованных и динамично развивающихся систем в Российской Федерации, и скоро россияне смогут оценить достоинства этого проекта. В этом году по заданию Минздрава России мы работали по многим направлениям развития Единой системы. Отдельно стоит упомянуть федеральный сегмент телемедицинской подсистемы ЕГИСЗ, с помощью которого врачи регионов смогут получать консультации специалистов федеральных учреждений. В ближайшее время он будет запущен в эксплуатацию в пилотном режиме.

Рынок телемедицины в коммерческом сегменте вообще может показать взрывной рост, при условии что будет выстроено правовое поле, определяющее взаимоотношения пациента и врача.

А какие проекты НЦИ планирует реализовать или уже реализует в образовании?

НЦИ участвует в проекте по созданию Единой электронной образовательной среды (ЕЭОС). Здесь мы видим для себя четыре группы ИТ-задач. Во-первых, создание личного кабинета школьника, учителя и других лиц, участвующих в образовательном процессе, родителей например. Во-вторых — контент: образовательная база должна быть создана ИТ-специалистами по определенным правилам, установленным регулятором. Третье направление — ИТ-инфраструктура. Если сейчас открыть доступ к образовательному контенту для учащихся среднестатистической российской школы, то с высокой долей вероятности "рухнет" либо сервер, либо канал связи. ИТ-инфраструктура школ концептуально устарела, и мы разрабатываем требования и идеологию образовательных систем нового поколения. Четвертое направление — разработка специализированных школьных устройств для учащихся. Не просто планшет — к этому устройству предъявляются особые требования и по санитарным нормам, и по функционалу.

Реализация проекта ЕЭОС требует тесного взаимодействия с Министерством образования, и мы готовы выступить стратегическим партнером ведомства, привлекая компетенции электронного кластера "Ростеха". Благодаря активной позиции нового министра образования и всей команды министерства мы серьезно продвинулись в понимании того, как развивать проект. И рассчитываем, что в наступившем году сможем сделать прорыв в области электронного образования.

В качестве одного из стратегических направлений вы назвали инженерное ПО. Для чего нужна разработка этого класса софта, ведь и компаний, которые этим занимают, в мире очень мало?

Именно потому, что вендоров, создающих PLM-системы мало, риски для отдельных критически важных отечественных производств высоки как с точки зрения информационной безопасности, так и для нормального функционирования производственной кооперации — в случае отказа иностранных поставщиков поддерживать систему. А системы эти отвечают за весь процесс производства любого механизма или машины, от проектирования до утилизации. PLM применяются для повышения конкурентоспособности предприятий, работающих в сложных технологических цепочках, например, в машиностроительной отрасли. За счет контроля всех жизненных циклов продукции системы позволяют обеспечивать качество изделий, быстро обнаруживать какие-либо технологические сбои, а также повторно использовать существующие чертежи, базы материалов и расчетов. Инженерное ПО — это неотъемлемый элемент "умного производства", не только повышающий качество изделий, но и ускоряющий вывод на рынок новой продукции, что делает российские производства более конкурентоспособными на международном рынке. Однако создание инженерного ПО — процесс трудоемкий, в России всего несколько десятков специалистов способны на такое, не стоит ждать быстрых результатов.

Представленное вами "Виртуальное конструкторское бюро" — по сути то же инженерное ПО. Как развивается этот проект?

Мы уже закончили прототипирование и в этом году протестируем сервис на опорных заказчиках.

Летом 2016 года вы анонсировали совместный продукт с одним из крупнейших в мире производителей корпоративного ПО — компанией SAP. Состоялось ли это партнерство?

В ходе переговоров мы выработали взаимовыгодные условия и приступили к созданию решения, в котором будут использованы как модули SAP, так и собственные технологические разработки НЦИ. Итогом этого сотрудничества станет автоматизированная система управления государственными корпорациями (АСУ ГК).

И что она собой представляет?

Это специализированное комплексное решение для госкорпораций и производственных предприятий машиностроения. Работа над совместным софтом делится на несколько этапов. Первая фаза — создание сквозных модулей безопасности, построенных на передовых технологиях, для обеспечения доверенной среды и сертификации продукта для работы с информацией высокого уровня секретности. То есть все части решения, включая компоненты SAP, дополнены определенным набором средств безопасности, которые отвечают всем необходимым в России требованиям.

В состав решения для управления госкорпорациями также входит операционная система нашей разработки. Кроме того, мы планируем разработать интерфейсы совместимости для SAP, чтобы по желанию заказчика можно было бы использовать СУБД, созданную в НЦИ.

Вместе с тем мы работаем над бесшовной интеграцией собственных продуктов в единый комплекс с АСУ ГК. Партнерство с SAP дает нам доступ к платформе, соответствующей международным стандартам производства. Мы уже занялись дополнением функциональных блоков SAP собственными. Планируем, что на первом этапе это будут бюджетирование, казначейство, управление имуществом. Позднее число модулей расширится. От процесса к процессу будут вводиться в эксплуатацию расширяющие функционал системы новые модули, созданные в НЦИ. Отдельный этап — внедрение лучшей практики систем бизнес-аналитики.

Почему вы не использовали в АСУ ГК исключительно отечественные программные модули?

Импортозамещение на производственных предприятиях должно быть обдуманным и не тормозить их развитие. У нас позиция по выбору применяемых решений взвешенная и варьируется от локализации до разработки собственных новых продуктов. Пока нам сложно замещать решения по автоматизации производственных процессов — нет подтвержденных аналогов зарубежным системам управления межзаводской кооперацией или сквозного межцехового планирования нужного масштаба. Да, отечественные продукты в этой области есть, но они еще не дотягивают до мировых аналогов по некоторым важным показателям: реализация требований современного производства, отказоустойчивость, гибкость, работа при высокой нагрузке.

Нужно понимать, что в SAP сконцентрирован не только мировой опыт, но и мировые стандарты, важные для многих клиентов. В рамках этого партнерства мы рассчитываем перенять существующие методологии. Игнорировать передовой многолетний международный опыт управления производством и сервисом, методологии автоматизации процессов и внедрения просто неразумно.

При этом АСУ ГК — лишь одно из решений, которые мы планируем развивать. Мы учимся у ведущих мировых экспертов, но создаем свои собственные решения. В нашей линейке уже есть востребованные продукты по автоматизации "БАРС Груп". И мы находимся в постоянном диалоге с российскими производителями — 1С, "Галактика", "АСКОН", "Топ Системы" и другими.

"Ростех" назначен правительством единственным разработчиком проекта IT-инфраструктуры к чемпионату мира по футболу-2018. Госкорпорация, в свою очередь, уполномочила НЦИ заниматься проектом. Что уже сделано? И что лично вы как человек с большим телекоммуникационным прошлым можете сказать о проекте?

Это проект и простой, и сложный. С одной стороны, у нас один из лучших проектных офисов в России, наши эксперты участвовали в подготовке Олимпиады в Сочи 2014 года и Универсиады в Казани 2013-го, летних Олимпийских игр 2012-го в Лондоне и зимней Олимпиады в Ванкувере 2010-го. Словом, собрать такую же команду в стране, наверное, можно, но вряд ли она будет лучше той, которая уже есть в НЦИ.

В то же время проект, безусловно, уникален: 11 городов, большое количество объектов, а также создание ряда систем, которые FIFA на территории России намерена использовать впервые. Например, впервые будет вестись трансляция в формате Ultra HD, российские операторы пока таких трансляций не осуществляли. Или так называемая подвижная радиосвязь — до этого она обеспечивалась только на стадионах, а сейчас FIFA хочет наладить связь между городами. И таких требований еще целый ряд. Однако нас это не пугает.

Проект состоит из нескольких этапов, точнее — из семи. И на каждом мы должны обеспечить определенный набор сервисов для FIFA. Уже реализованы первые этапы — проведена жеребьевка Кубка Конфедераций. Центр управления IT-инфраструктурой отработал без перебоев, все услуги были оказаны качественно, в том числе проведена трансляция жеребьевки Кубка конфедераций на 200 стран мира. При этом необходимо понимать, что мы отвечаем, только за b2b-часть, то есть специализированные сервисы для Международной федерации футбола, организацию и функционирование которых гарантировало наше государство. Хочу подчеркнуть, что пользовательские услуги, такие как, например, Wi-Fi на стадионах, — это отдельная история, и в зону ответственности НЦИ она не входит.

Выступая с посланием Федеральному собранию, президент РФ отвел цифровым технологиям ключевую роль в инновационном развитии государства. Сможем ли мы наверстать отставание от стран, лидирующих в этом вопросе? Есть ли предпосылки к быстрому росту отрасли IT?

Можно сказать, что мы даже несколько предвосхитили эти слова президента. Мы с начала года развиваемся в полном соответствии с идеологией цифровой экономики. Более того, мы принимаем самое активное участие в ее формировании. Отечественная IT-индустрия растет, и это хороший знак для цифровой экономики. Президент, продлив льготы ИТ-компаниям, подтвердил, что информационные технологии — важнейшее для страны направление.

В то же время не стоит расслабляться, важно максимально оперативно создать те самые прорывные технологии, которые помогут государству гибко управлять различными секторами экономики и правильно развивать их. Например, Big Data — то есть, механизмы для анализа данных, накапливающихся в государстве, — ускорит развитие цифровой экономики.

В последние годы растет экспорт ПО и IT-услуг из России, в 2016 году этот показатель приблизился к 7 миллиардам долларов. Сохранится ли тренд?

Полагаю, что экспорт будет расширяться. "Ростех" — один из самых опытных экспортеров в стране, он давно и активно присутствует, например, на международном рынке оружия. И в общем, к покупкам IT-систем во многих странах относятся так же, как и к приобретению вооружений. Исходя из идеологии информационной защищенности, такие покупатели крайне заинтересованы в российском ПО.

У "Ростеха" есть дочерняя компания "Русинформэкспорт". Ее задача — отбор и экспортирование высокотехнологичных IТ-продуктов, способных конкурировать на международных рынках. Есть страны, исторически связанные с Россией, в том числе в рамках экспортных контрактов: государства СНГ, Восточной Европы, Ближнего Востока, Южной и Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки. В этих регионах есть потребность в имеющихся у нас продуктах, и у нас с ними давний опыт сотрудничества. Мы вполне можем усилить свои позиции на этих рынках. Надеюсь, IT будут для России "цифровой нефтью".

Анастасия Никифорова