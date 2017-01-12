Польша переключилась на вертолеты "Мерлин"



AW101. Фото с сайта agustawestland.com AW101. Фото с сайта agustawestland.com

Министерство национальной обороны Польши рассчитывает приобрести многоцелевые вертолеты AW101 Merlin разработки компании Leonardo-Finmeccanica.

Вертолеты планируется использовать для поиска и спасения, минно-тральных операций и морской связи, противолодочной борьбы, основной функцией является перевозка грузов на большие расстояния.

Вертолет также может быть вооружен противокорабельными ракетами, ракетами воздушного боя, перегоночная дальность 1300 км, продолжительность полета 6 часов. AW101 поступают на вооружение стран мира с 2000 года, в настоящее время имеются в арсенале Великобритании, Италии, Дании, Дании и Канады, общее количество заказанных машин более 200 единиц. В начале этого года правительство Польши аннулировало соглашение с компанией Airbus по покупке 50 вертолетов EC-725 Caracal.