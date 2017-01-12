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Около 30 пусковых установок "Тополь" и "Ярс" вышли на патрулирование в ходе учений

13.01.2017 ИТАР-ТАСС 64 0
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Источник: © Владимир Смирнов/ТАСС

Особое внимание во время практических действий войск будет уделено вопросам противодействия воздушному и наземному противнику

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Около 30 автономных пусковых установок "Тополь" и "Ярс" вышли на маршруты боевого патрулирования от Тверской до Иркутской области в рамках тактических занятий. Об этом в четверг сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Первые в 2017 году тактические занятия с выводом около 30 автономных пусковых установок подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) "Тополь" и "Ярс" на полевые позиции проходят в пяти ракетных соединениях от Тверской до Иркутской области", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в ходе занятия "будут отработаны мероприятия по приведению частей и подразделений соединений в готовность к выводу в полевые районы, выходу ракетных дивизионов ПГРК на маршруты боевого патрулирования и несению боевого дежурства на полевых позициях в условиях, приближенных к боевым".

"Особое внимание во время практических действий войск будет уделено вопросам противодействия воздушному и наземному (условному) противнику, отражения нападений диверсионно-разведывательных групп, сохранения боеспособности и выполнения боевых задач в сложных условиях обстановки", - отметили в Минобороны.

Всего в мероприятиях участвуют около 1000 новобранцев, освоивших программу общевойсковой подготовки.

В зимнем периоде обучения в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) запланировано проведение более 130 мероприятий боевой подготовки, в числе которых - тактические учения и занятия с ракетными полками и ракетными дивизионами, а также ряд командно-штабных учений с ракетными объединениями и соединениями под руководством командующего РВСН и командующих ракетными армиями.

12.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
РС-12М
РС-24 Ярс
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ПГРК

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