Польша рассматривает возможность закупки 96 подержанных истребителей F-16



Истребитель F-16 польских ВВС. Источник: www.airrecognition.com Истребитель F-16 польских ВВС. Источник: www.airrecognition.com

Как сообщила 10 января 2017 года польская газета "Dziennik Gazeta Prawna" в материале Maciej Miosz "F-16 z drugiej rki dla Polski. MON planuje zakup 96 myliwców z odzysku", министерство национальной обороны Польши рассматривает возможность приобретения 96 бывших в употреблении истребителей Lockheed Martin F-16. Их модернизация должна была бы произойти в Польше. Если этот план будет реализован, то Польша окажется в первых рядах военно-воздушных сил стран НАТО. Также изменится расстановка сил по отношению к России, одним из главных пунктов военной доктрины которой является превосходство в воздухе.

"Мы анализируем, будет ли выгодно с экономической и операционной точек зрения приобретение подержанных самолетов F-16, - сообщил заместитель министра национальной обороны Польши Бартош Конвацкий, отвечающий за закупки техники для Войска Польского. Однако, по его словам, на пути к этой цели есть проблемы. - Уверен, что мы нуждаемся в новых боевых самолетах. Приобретение F-35 (гораздо более мощных, чем F-16 и гораздо более дорогих - прим. ред.) на сегодняшнем этапе, когда нет уже таких возможностей промышленного сотрудничества, как, например, пять лет назад, экономически не оправдано".

В варианте максимум фигурирует приобретение F-16 для шести экадрилий - 96 истребителей. Самолеты должны быть закуплены из излишков военного имущества вооруженных сил США. Приобретенные F-16 прошли бы модернизацию на авиаремонтном заводе Wojskowych Zakadów Lotniczych № 2 (WZL-2) в Быдгоще.

В то же время, по словам Б. Конвацкого, на пути к этой цели "есть трудности". США продают самолеты F-16 в старых версиях "А" и "В". Такие самолеты американцы продавали Тайваню, чтобы удовлетворить оборонные потребности ключевого союзника США в Тихоокеанском регионе, но не раздразнить Китай. Новые самолеты F-16 - типа "С" и "D". Вопрос состоит в том, удастся ли конструкции 1980-х годов модернизировать таким образом, чтобы они отвечали современным стандартам.

На данный момент на вооружении ВВС Войска Польского находятся 48 истребителей F-16С/D, 32 старых МиГ-29 и немного меньше еще более старых Су-22, которые в скором времени должны быть выведены из состава ВВС.

Сложно на данный момент сказать, во сколько бы обошелся контракт на закупку F-16. Однако можно предположить, что за один истребитель F-16 Польша заплатит около 100 млн злотых (около 25 млн долл).