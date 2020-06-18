Влияние пандемии коронавируса на американский экспорт вооружений

Ударная волна экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, может накрыть партнеров США в сфере военно-технического сотрудничества, у которых станет меньше денег на закупки вооружений. Об этом пишет Джо Гулд (Joe Gould) в статье для американского издания "Defense News".

Президент США Дональд Трамп демонстрирует таблицу с данными по поставкам американских вооружений Саудовской Аравии на встрече с наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом в Белом доме, март 2018 года (с) Evan Vucci / AP

Поставки военной продукции по линии американской программы межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) или по линии прямых коммерческих продаж Direct Commercial Sales (DCS) являются для США средством укрепления связей с дружественными странами и, как любит выражаться президент Дональд Трамп, для закачивания доходов в экономику США.

Несмотря на то, что в 2019 году США заработали 55 млрд долл. на экспорте вооружений и военной техники [видимо, на самом деле имеется в виду сумма соглашений по линии FMS за год - bmpd], серьезными сдерживающими факторами выступают снижение цен на нефть и возможность перераспределения бюджетов странами-импортерами с внешних закупок на внутренние цели в связи с пандемией COVID-19.

Основным рынком является Ближний Восток, а Саудовская Аравия - ведущий покупатель вооружений в мире. Но падение цен на нефть породило прогнозы о том, что бюджеты государств Персидского сократятся, а вместе с ними и спрос на американское оружие. Кроме того, инициированная Саудовской Аравией ценовая война только усилила раздражение Вашингтона в отношении королевства.

Продажа вооружений в Саудовскую Аравию вновь стала острой теме в конгрессе, поскольку законодатели начали проверку в отношении государственного секретаря Майка Помпео по факту увольнения им главного инспектора внешнеполитического ведомства, который расследовал дело о обходе Помпео запрета конгресса на продажу оружия королевству. Возражения против поставок были связаны с ролью Эр-Рияда в гражданской войне в Йемене и, по мнению американских спецслужб, со смертью журналиста Джамаля Хашогги.

"Нынешние тенденции вызывают беспокойство", - заявил Роман Швайцер, главный редактор аналитической компании Cowen Washington Research Group. - "Саудовская Аравия находилась скамейке штрафников после убийства Хашогги и в связи c недавним перепроизводством нефти... Поэтому провести сделку через Cенат саудовцам, вероятно, будет очень сложно".

По словам Швайцера, в НАТО и Европейском союзе закупки военной продукции у США отставали, поскольку Трамп сражался с лидерами западноевропейских стран. В то же время союзники, расположенные ближе к границе с Россией, все больше покупают американское оружие.

В долгосрочной перспективе, по мнению наблюдателей, напряженность в отношениях с Россией и Китаем по-прежнему будет стимулировать спрос. Китай ― главная угроза Пентагона ― увеличил расходы на оборону на 6,6% в 2021 году. "Темпы роста, возможно, замедлились, но тот факт, что бюджет увеличился, все еще служим явным свидетельством того, что коммунистическая партия Китая придает большое значение планам модернизации и интересам национальной безопасности", - отмечает Мейа Нюэнс, эксперт Международного института стратегических исследований (International Institute for Strategic Studies).

На данный момент неясно, отвлечет ли COVID-19 внимание Европы от разделения бремени расходов внутри НАТО, сказал Эдвард Фергюсон, бывший посол Великобритании, в настоящее время занимающий пост советника-посланника по оборонным вопросам посольства Великобритании в США. Ясно одно - европейским правительствам придется вести сложные разговоры.

Предприятия американской оборонной промышленности, в свою очередь, в целом с оптимизмом смотрят на перспективы зарубежных продаж.

В ходе недавнего обращения к инвесторам руководство корпорации Lockheed Martin заявило, что не наблюдает снижения спроса со стороны Ближнего Востока, и рассказало о сделках по истребителям F-16V с Бахрейном, Болгарией, Словакией (и ожидается одобрение для правительства Тайваня). Кроме того, был отмечен спрос на управляемые ракеты Hellfire, высокоточные дальнобойные ракеты GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System) и авиационные крылатые ракеты большой дальности JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile).

Финансовый директор Lockheed Martin Кеннет Поссенриеде, по требованию инвестора в начале этого месяца, предоставил информацию о спросе на истребители пятого поколения F-35 со стороны Польши, Бельгии и Японии и планы копрорации участвовать в тендерах на поставку боевых самолетов Швейцарии, Испании и Финляндии.

В отчете о доходах корпорации Raytheon генеральный директор Грег Хейс признал, что Саудовская Аравия испытывает трудности из-за низких цен на нефть и добавил: "Я не думаю, что в ближайшее время на Ближнем Востоке наступит мир". Компания ожидает, что Эр-Рияд приобретет радиолокационные станции AN/TPY-2 для комплексов противоракетной обороны THAAD (Terminal High Altitude Area Defense).