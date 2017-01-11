Началось обновление австралийских фрегатов



Фрегат HMAS Perth класса Anzac

Источник: www.aspistrategist.org.au Фрегат HMAS Perth класса AnzacИсточник: www.aspistrategist.org.au

Начались подготовительные работы на первом из восьми фрегатов класса Anzac ВМС Австралии для модернизации в середине цикла эксплуатации (Anzac mid-life capability assurance programme - AMCAP).

Корабль получит ряд обновлений, в том числе РЛС воздушного наблюдения с фазированной решеткой.

Программа модернизации 3600-тонных фрегатов будет вестись в течение восьми лет на сумму 2 млрд австралийских долл (1,52 млрд долл США), в ней примут участие компании BAE Systems Australia, Saab Australia, управление ВМС и правительство страны.

Подготовительные работы на головном фрегате HMAS Perth (FFH 157) займут 17 месяцев и пройдут на верфи BAE Systems Australia в Хендерсоне (запад Австралии).