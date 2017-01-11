Началось обновление австралийских фрегатов
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Фрегат HMAS Perth класса Anzac
Источник: www.aspistrategist.org.au
Начались подготовительные работы на первом из восьми фрегатов класса Anzac ВМС Австралии для модернизации в середине цикла эксплуатации (Anzac mid-life capability assurance programme - AMCAP).
Корабль получит ряд обновлений, в том числе РЛС воздушного наблюдения с фазированной решеткой.
Программа модернизации 3600-тонных фрегатов будет вестись в течение восьми лет на сумму 2 млрд австралийских долл (1,52 млрд долл США), в ней примут участие компании BAE Systems Australia, Saab Australia, управление ВМС и правительство страны.
Подготовительные работы на головном фрегате HMAS Perth (FFH 157) займут 17 месяцев и пройдут на верфи BAE Systems Australia в Хендерсоне (запад Австралии).
11.01.2017
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