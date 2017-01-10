"Вертолеты России" передали Китаю первые два Ка-32A11BC
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Отрасли и сферы: Авиация + Рынки и сотрудничество
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Вертолет Ка-32A11BC в КНР
Источник: www.helicopter.su
Многоцелевые вертолеты будут использоваться для ликвидации пожаров, проведения спасательных операций и проведения работ в горной местности
МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) завершил передачу Китаю первой партии многоцелевых вертолетов Ка-32A11BC по контракту, подписанному в 2015 году. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе холдинга.
"По условиям контракта первая партия из двух машин уже передана заказчику, еще два вертолета будут переданы в 2017 году. Техника будет эксплуатироваться китайскими операторами для борьбы с пожарами и проведения спасательных операций", - сказали в пресс-службе.
Многоцелевой вертолет Ка-32А11ВС предназначен для выполнения поисково-спасательных и высотно-монтажных работ, транспортировки грузов, эвакуации больных и пострадавших, пожаротушения, а также патрулирования. В Китае эти машины используются в основном для ликвидации пожаров и проведения спасательных операций, а также для работ в горной местности.
Ранее холдинг "Вертолеты России" поставил 11 вертолетов типа Ка-32 различным китайским заказчикам. В 2015 году были сданы три машины, а в рамках выставки China Aviation and Aerospace - 2016 холдинг подписал с Jiangsu Baoli ряд контрактов, предусматривающих поставку в 2017 году одного вертолета Ка-32А11ВС, а также авиационно-технического имущества для машин данного типа.
10.01.2017
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принадлежат ИТАР-ТАСС
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