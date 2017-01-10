Летчики ЮВО проведут около 100 различных учений в 2017 году
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Отрасли и сферы: Авиация + Состояние и перспективы ОПК
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Многофункциональный бомбардировщик Су-34
Источник: © Владимир Смирнов/ТАСС
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 янв - РИА Новости, Иван Капустин. Летчики Южного военного округа проведут около 100 различных учений в 2017 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЮВО.
"В 2017 году военные летчики ЮВО выполнят задачи около 100 командно-штабных, летно-тактических, тактических и тактико-специальных учений с применением авиационных средств поражения и боевой стрельбой на полигонах", - пояснили в пресс-службе.
В ЮВО пояснили, что основное внимание при подготовке летного состава четвертой армии ВВС и ПВО и морской авиации Черноморского флота будет уделено выполнению учебно-боевых задач как в составе авиационных соединений, так и во взаимодействии с сухопутными войсками и корабельными группировками.
"Особенностями подготовки оперативно-тактической авиации станет освоение поступающей новой (модернизированной) авиационной техники - многоцелевых истребителей Су-30 СМ, Су-34, штурмовиков Су-25М, подготовка экипажей к дозаправке топливом в воздухе и применению авиационных средств поражения на незнакомых полигонах", - уточнили в округе.
По информации пресс-службы, экипажи вертолетов армейской авиации отработают навыки выполнения задач в горной местности, ночью, в сложных метеоусловиях с целью повышения эффективности авиационной поддержки войск. Кроме того, самолеты и вертолеты морской авиации Черноморского флота отработают навыки поиска, обнаружения и уничтожения морских целей, а также выполнения поисково-спасательных работ над водной поверхностью вне видимости береговой черты.
10.01.2017
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