Экс-гендиректора оборонного завода "Радиоприбор" будут судить в Приморье за невыплату зарплаты
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Митинг на заводе "Радиоприбор" в Приморском крае
Источник: primamedia.ru
Владивосток. 10 января. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Прокуратура Приморья утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего гендиректора оборонного завода "Радиоприбор" во Владивостоке Михаила Харченко.
"Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 1 и 2 ст. 145.1 УК РФ (полная и частичная невыплата зарплаты), ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов)", - сообщила агентству "Интерфакс-Дальний Восток" старший помощник прокурора края Елена Телегина.
По версии следствия, с июня 2015 года по февраль 2016 года он умышленно не выплачивал зарплату коллективу завода, состоящему из 1,18 тыс. работников. В результате перед рабочими образовалась задолженность на сумму более 219 млн рублей. При этом на предприятии имелись средства, достаточные для выплаты зарплаты.
Кроме того, с апреля по декабрь 2015 года гендиректор умышленно скрыл свыше 92 млн рублей, предназначенные для выплаты взысканий по недоимкам по налогам и сборам.
Е.Телегина уточнила, что на имущество фигуранта наложен арест для обеспечения исполнения приговора в части заявленного гражданского иска.
Уголовное дело будет рассматривать Первомайский районный суд Владивостока.
Ранее сообщалось, что 16 декабря оставшиеся без работы в результате сокращения сотрудники оборонного завода "Радиоприбор" обратились к главе государства с просьбой сохранить предприятие и уникальный коллектив.
Тогда вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в Facebook отметил, что поручил Минобороны помочь предприятию с заказами.
"Радиоприбор" - одно из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса на Дальнем Востоке по производству радиоэлектронной техники.
Как сообщалось, в результате сокращения без работы остались около 1,2 тыс. человек, долги по зарплате не погашены. "Радиоприбор" по-прежнему остается одним из крупнейших предприятий-должников по зарплате в крае.
10.01.2017
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