Пешком по "Звезде"



Дмитрий Рогозин на дальневосточном заводе "Звезда"

Источник: РИА Новости Дмитрий Рогозин на дальневосточном заводе "Звезда"Источник: РИА Новости

Дмитрий Рогозин проверил строительство дальневосточной верфи

Во вторник вице-премьер Дмитрий Рогозин проинспектировал ход строительства объектов на дальневосточном заводе "Звезда". Правительственный чиновник требовал решить все нерешенные вопросы до приезда на "Звезду" Владимира Путина. За тем, как господин Рогозин присматривал за обустройством самой большой российской верфи, наблюдал специальный корреспондент “Ъ” Иван Сафронов.

Дмитрия Рогозина на "Звезде" ждали с самого утра: ждали рабочие, ждали чиновники, но больше всех, конечно, губернатор Приморского края Владимир Миклушевский. Он встречал вице-премьера у трапа самолета во владивостокском аэропорту Кневичи. "Я недавно был на "Звезде", недели полторы назад,— и офигел! Так там все сделано!" — взволновано приветствовал господина Рогозина господин Миклушевский, поглядывая на вице-президента НК "Роснефть" Андрея Шишкина. Маневр удался — и вице-премьер, и вице-президент компании улыбнулись. В таком настроении они и сели в вертолет, который через полчаса уже завис над стройкой судостроительного завода. Осмотрев объекты свысока, чиновники спустились на землю, чтобы рассмотреть происходящее поближе.

По данным “Ъ”, увиденное вблизи вице-премьера как минимум не расстроило. Он прошел мимо установленных на стапелях крупнотоннажных кранов (у двух из них грузоподъемность по 320 тонн, а у одного — типа "Голиаф" — 1,2 тыс. тонн), посмотрел на котлован под сухой док, а также пообщался со студентами, державшими в руках лопаты и метлы. Студенты, судя по всему, были также довольны и на вопрос господина Рогозина, чего им не хватает и чем им помочь, ответили просто: "Можно с вами сфотографироваться?" Отказывать Дмитрий Рогозин не стал и даже пригласил присоединиться Владимира Миклушевского. Губернатор согласился, встал рядом с ним, загородив нескольких студентов, и широко улыбнулся.

На этом обход завершился: вице-премьер вместе с сопровождавшими провел в здании заводоуправления небольшое совещание по проблемам завода "Радиоприбор". Это предприятие, производящее комплектующие для крылатых ракет типа Х-22 и Х-55, имеет задолженности по зарплате на сумму свыше 400 млн руб., и для решения этого вопроса, как сообщил господин Миклушевский, нужно будет продать имущественный комплекс завода. "Собственником, как мы планируем, будет филиал Дубненского машиностроительного завода (входит в концерн РТИ.— “Ъ”)",— подчеркнул губернатор, добавив, что если все пойдет по плану, то до конца 2017 года вопрос с зарплатами будет закрыт окончательно.

Следом вице-премьер занялся судостроением. Он выразил надежду, что к моменту, когда на "Звезду" приедет президент Владимир Путин (по данным “Ъ”, это запланировано на 6 сентября), "не останется проблемных вопросов, требующих вмешательства главы государства". Он напомнил, что в Большом Камне создается самое крупное судостроительное предприятие страны, которое не будет иметь ограничений ни по масштабам производства, ни по возможностям вывода продукции на большую воду. "Надо отдать должное тому, как развивается это производство: оно не ждет, когда появятся контуры самого предприятия в законченном виде,— заявил вице-премьер.— На сегодня во всех производственных цехах развернуты работы даже в три смены". Главной задачей, по его словам, является оценка достаточности выделяемого ресурса. Совещание шло в закрытом режиме около часа. Обнародовать его итоги публично участники не хотели: господа Миклушевский и Рогозин аккуратно, не привлекая излишнего внимания, покинули зал заседаний, а вице-президент НК "Роснефть" Андрей Шишкин, докладывавший о ходе возведения объектов, от комментариев для “Ъ” воздержался.

Тем не менее “Ъ” стали известны темы, которые поднимались в закрытом для прессы режиме. Так, в присутствии Дмитрия Рогозина были подтверждены сроки ввода жилья для специалистов "Звезды" и их семей — они должны въехать в новые квартиры уже в 2019 году.

Также вице-премьер отвел сутки ПАО "Газпром" и НК "Роснефть" на решение вопроса о подводе газоснабжения к объектам верфи: технических нареканий нет, сложность возникла в юридическом оформлении. Росимуществу вице-премьер поручил в течение трех месяцев решить вопрос с ликвидацией 18 частных объектов, которые оказались построены на территории верфи еще при предыдущем гендиректоре "Звезды" Игоре Борботе. Последний обвиняется в хищении средств, выделенных на ремонт атомной субмарины "Нерпа". Летом 2016 года он был задержан в США.