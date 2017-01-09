Авиаудары России помогают Турции в ее борьбе против ИГИЛ (The New York Times, США)



4 сентября 2016. Турецкая бронетехника на границе с Сирией.

Источник: Bulent Kilic / AFP 2016 4 сентября 2016. Турецкая бронетехника на границе с Сирией.Источник: Bulent Kilic / AFP 2016

Вашингтон - Российские военные самолеты провели серию авиаударов в поддержку турецкой наступательной операции против ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная на территории РФ - прим. ред.) на севере Сирии, что стало важной вехой в процессе укрепления партнерских отношений России и Турции. Укрепление связей между ними угрожает оттеснить США на второстепенные позиции в борьбе за право определять будущее Сирии.

Авиаудары, которые российские самолеты наносили на протяжении примерно недели недалеко от стратегически важного города Эль-Баб, представляют собой первый эпизод применения Кремлем военной силы для помощи Турции в ее борьбе против ИГИЛ. Россия воспользовалась возможностью и установила отношения военного сотрудничества с Турцией, которая является членом НАТО, пока США были сосредоточены на захвате Ракки, самопровозглашенной столицы "Исламского государства".

Эти авиаудары России являются иллюстрацией коренных перемен в ее отношениях с Турцией, произошедших с ноября 2015 года, когда турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик Су-24, вторгшийся в воздушное пространство Турции.

Россия и Турция уже стали участниками процесса по установлению перемирия в Сирии - процесса, в котором США не принимали участия. Между тем, отношения между США и Турцией становятся все более напряженными, поскольку тревога президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана (Recep Tayyip Erdogan) в связи с укреплением позиций курдских сил, известных как Отряды народной самообороны, нарастает. США встали на сторону этих сил в надежде на то, что они помогут справиться с ИГИЛ в Сирии.

По мнению некоторых аналитиков, Россия пошла на определенный компромисс, согласно которому Турция сможет создать зону безопасности на севере Сирии, чтобы помешать сирийским курдам сформировать там автономный регион. В обмен на это Турция, по всей видимости, отказалась от своих требований об отставке президента Сирии Башара аль-Асада, который при поддержке России укрепляет свои позиции в крупных сирийских городах на юге страны.

"Российско-турецкое сближение носит в первую очередь тактический характер, - считает Джеймс Джеффри (James F. Jeffrey), бывший посол США в Турции. - Россия пока готова мириться с турецким анклавом на севере Сирии, если это не угрожает режиму Асада. Это также позволяет России извлечь выгоду из сближения США с противником Турции, Отрядами народной самообороны, поскольку она обеспечивает ту самую воздушную поддержку турецкой наступательной операции против ИГИЛ, которую США по необъяснимым причинам не предоставляют".

Избранный президент США Дональд Трамп положительно - хотя и довольно неопределенно - высказывался о возможности сотрудничать с Россией в борьбе против "Исламского государства". Между тем, попытки администрации Обамы разработать вместе с Кремлем общую военную и политическую стратегию в Сирии провалились после того, как Россия помогла сирийским войскам и поддерживаемым Ираном боевикам в жестокой операции по взятию Алеппо.

Турция начала свою операцию в Эль-Бабе, расположенном к востоку от Алеппо, не согласовав ее с США и не прибегая к поддержке американских военных самолетов. "Они решили сделать это самостоятельно", - сказал в ноябре полковник Джон Дорриан (John Dorrian), представитель коалиции по борьбе с "Исламским государством".

По всей видимости, Турция решила, что она сумеет быстро справиться с боевиками ИГИЛ в этом городе. Но все пошло иначе. В конце ноября проблемы турецкой армии усугубились, когда трое ее солдат были убиты в ходе того, что турецкая сторона назвала авиаударом сирийской армии.

Позже г-н Эрдоган поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным, который заверил его в непричастности России к этому авиаудару, о чем сообщили турецкие СМИ. Налаживание отношений между этими двумя автократическими лидерами открыло новые возможности для укрепления сотрудничества.

2 января представители турецких вооруженных сил сделали публичное заявление, касающееся роли России в этом инциденте, в котором говорится, что накануне российские военные самолеты наносили авиаудары по целям, расположенным в пяти милях к югу от Эль-Баба. По словам американских чиновников, которые попросили сохранить их имена в тайне, Россия начала наносить авиаудары в районе Эль-Баба в конце декабря, а ее самолеты пролетали в непосредственной близости от города в пятницу, 6 января.

Эффективность российских воздушных операций, в рамках которых самолеты в основном сбрасывали неуправляемые бомбы, пока остается неясной. Поскольку в операции под Эль-Бабом число жертв с турецкой стороны продолжает расти, турецкие чиновники начали жаловаться на отсутствие воздушной поддержки США и даже косвенно пригрозили, что Турция может приостановить боевые вылеты самолетов коалиции по борьбе с ИГИЛ в Ираке и Сирии со своей военной базы Инджирлик, что станет серьезным ударом для воздушной кампании во главе с США.

По словам американских чиновников, перерыв в нанесении авиаударов коалиции в последние несколько недель связан с решением Турции запретить американцам совершать разведывательные полеты беспилотников внутри и вокруг Эль-Баба с целью поиска и подтверждения мишеней, а также неблагоприятные погодные условия. Представители турецких вооруженных сил заявили, что эта мера была необходима для гарантии того, что ни один потенциально вражеский самолет не пролетит над их войсками, но это ограничило возможности США в нанесении авиаударов, которые не угрожали бы мирным жителям.

Действуя в отсутствие точных данных разведки, США недавно приняли участие в том, что чиновники назвали операцией "демонстрации силы", в рамках которой американские самолеты пролетали низко над Эль-Бабом и сбрасывали светящие авиабомбы. Но на прошлой неделе турки согласились разрешить США запускать беспилотники и совершать полеты, чтобы собирать разведывательные данные, и это подготовило почву для авиаударов коалиции по борьбе с ИГИЛ в Эль-Бабе, как сказали американские чиновники.

США считают курдские формирования одной из самых эффективных сил в кампании против ИГИЛ в Сирии. Однако из уважения к Турции американцы отказались предоставить им оружие непосредственным образом. Между тем, турки считают эти формирования всего лишь ответвлением Рабочей партии Курдистана - повстанческой группировки, действующей в Турции и Ираке. Турция обвинила эту группировку в убийстве нескольких десятков сотрудников турецких служб безопасности за последние несколько недель.

В любом случае зарождающееся сотрудничество России и Турции - это впечатляющее событие. Ситуация была совершенно иной, когда в сентябре 2015 года российские военные самолеты прибыли в Латакию, чтобы помочь войскам Башара аль-Асада оттеснить повстанческие группировки, некоторые из которых пользовались поддержкой США и Турции.

В отношениях между Турцией и Россией наступил кризис после того, как турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик Су-24, а катапультировавшийся российский пилот был застрелен сирийскими повстанцами. Г-н Путин назвал этот инцидент "ударом в спину". После этого Россия развернула в Латакии зенитные ракетные системы С-400 и ввела экономические санкции против Турции.

Но за прошедший год расчеты обеих стран изменились. Хотя президент Обама предупреждал, что Сирия обернется для России "трясиной", россияне, сотрудничающие с Ираном, поддерживаемыми Ираном силами и сирийской армией, помогли г-ну Асаду взять Алеппо без существенных потерь со своей стороны.

Тем не менее, России нужно принять во внимание тот факт, что у сирийской армии нет достаточного количества военнослужащих, чтобы контролировать всю страну. В то же время непосредственные задачи Турции изменились. Обеспокоенная тем, что курдские боевики могут попытаться объединить отдельные области и сформировать автономный анклав на севере Сирии, а также присутствием боевиков ИГИЛ вблизи ее границ, в августе Турция отправила собственные войска на север Сирии.

Наступательная операция Турции, которую она проводит при поддержке сирийских оппозиционных группировок, которым она оказывала помощь, позволила ей взять город Джарабулус. Но турецкие войска завязли под Эль-Бабом - последний крупным городом к западу от Ракки, который до сих пор удерживает ИГИЛ.

Россияне уведомили США о своих полетах посредством специальной горячей линии между российскими войсками в Сирии и командованием ВВС США на базе Аль Удейд в Катаре. Задача этой горячей линии заключается в согласовании действий с целью избежать конфликтов между россиянами и военными коалиции во главе с США.

Майкл Гордон (Michael R. Gordon), Эрик Шмитт (Eric Schmitt)