"Усидеть на двух стульях". Эксперт высказался о политике Эрдогана по России (Al Mayadeen, Ливан)

Эрдоган пытается усидеть на двух стульях, балансируя между Россией и США, пишет Al Mayadeen. Вашингтон всегда делал ставку на Анкару в своих планах против Москвы. Кремль отслеживает все сигналы Эрдогана в адрес Америки, которая надеется на охлаждение отношений Турции и России.

Хосни Махали

Вашингтон всегда делал ставку на Анкару в своих планах против России, а до этого – против Советского Союза.

Президент России Владимир Путин неожиданно отменил свой визит в Турцию, ранее запланированный на 12 февраля, чем спровоцировал слухи об охлаждении отношений между Москвой и Анкарой. Российско-турецкие отношения переживают кризис, причиной которого, в том числе, является одобрение Анкарой заявки на вступление Швеции и Финляндии в НАТО.

Разговоры о расширении военного сотрудничества между Анкарой и Киевом, в частности, возможное появление на Украине завода по производству турецких беспилотников Bayraktar, ещё больше ухудшили отношения между Путиным и Эрдоганом. Кроме того, напомним, что большую часть времени они расходились во мнениях относительно сирийского кризиса.

Путин с самого начала поддерживал президента Сирии Башара Асада, а Эрдоган делал все возможное, чтобы от него избавиться. Он ввел войска в Сирию, которые сражались бок о бок с оппозиционными [антиасадовскими] вооруженными группировками. Подобные противоречия не мешают им продолжать диалог, координацию и совместное сотрудничество в Сирии, несмотря на безуспешность всех прилагаемых усилий.

Украинский кризис усилил противоречия между Путиным и Эрдоганом. Анкара – член НАТО. В Турции находятся десятки натовских баз, некоторые из которых расположены недалеко от Чёрного моря и проливов Босфор и Дарданеллы, единственного пути для российских кораблей в Средиземное море. Анкара приняла решение закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей нечерноморских стран, чем вызвала недовольство Вашингтона и стран НАТО, которые и без того были разгневаны отказом Турции соблюдать антироссийские санкции. Кроме того, напомним, что Турция купила у России С-400, но так и не получила их из-за американской реакции.

Вашингтон исключил Анкару из программы поставок истребителей F-16 и F-35. Были и другие меры США против Турции за "помощь России", которые президент Байден смягчил после того, как Эрдоган согласился поддержать вступление Финляндии и Швеции в НАТО.

Вашингтон всегда делал ставку на Анкару в своих планах против России, а до этого – против Советского Союза. Турция имеет религиозные, национальные и эмоциональные связи с исламскими республиками Центральной Азии и Кавказа, которые Москва считает своим "задним двором". Анкара принимает активное участие в жизни этих регионов. Турция, например, открыто вмешалась в войну между Азербайджаном и Арменией, завершившейся присоединением Нагорного Карабаха к Азербайджану.

Москва обеспокоена ролью и открывающимися возможностями Турции. В России проживает около 20 миллионов мусульман, часть из которых симпатизирует Анкаре, как, например, крымские татары.

Эрдоган не раз заявлял, что выступает против конфликта между Россией и Украиной, с которой он продолжает взаимодействовать в вопросе крымских татар. Их лидеры "бегают" между Анкарой и Киевом, точно так же, как лидеры "Братьев-мусульман"* курсируют между Стамбулом и Дохой, а оттуда уже добираются в европейские столицы и Вашингтон.

Несмотря на все эти противоречия и трудности, Путин и Эрдоган вынуждены встречаться и контактировать во имя экономических интересов своих стран. Москва пытается держать Анкару подальше от Вашингтона. Она в этом преуспела: Турция нуждается в российском природном газе, который покрывает около половины её годового потребления.

Российские компании, в свою очередь, строят АЭС на юге Турции. Более семи миллионов россиян ежегодно посещают Турцию в качестве туристов, причем около 200 тысяч из них имеют недвижимость в этой стране, а некоторые даже получили турецкое гражданство. Турецкие компании реализуют десятки строительных проектов стоимостью десятки миллиардов долларов. Анкара также получает серьезную прибыль от экспорта сельскохозяйственной продукции в Россию.

Все эти факты, как отрицательные, так и положительные, являются частью 500-летней истории взаимоотношений между Турцией и Россией.

Националистические круги в Турции (и в меньшей степени в России) периодически вспоминают о 16 жестоких войнах между царской Россией и Османской империей. Турция проиграла 11 войн, а выиграла пять. Но это не помешало Мустафе Кемалю Ататюрку установить дружеские отношения с Лениным во время войны за независимость Турции (1919-1923 годы), завершившейся созданием Турецкой республики. Идиллия подлилась недолго. Турция вернулась к своей традиционной холодности и враждебности по отношению к России, особенно после Второй мировой войны.

Турция стала "буферной зоной" между Россией и Западом после вступления в НАТО в 1952 году и подписания Багдадского пакта в 1955 году, в результате чего в середине 1960-х годов число американских и натовских военных баз в Турции превысило 150 единиц.

Вашингтон продолжает оказывать большое влияние на политику и экономику Турции. Крупные бизнесмены и компании имеют тесные взаимоотношения с западным миром финансов.

Этим можно объяснить снятие возражений Эрдогана по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО, несмотря на его угрозы в адрес Вашингтона и западных столиц из-за того, что они оказывают поддержку курдским милициям к востоку от Евфрата, которые являются сирийским подразделением турецкой Рабочей партии Курдистана (РПК).

Это также объясняет примирение Эрдогана с Израилем. Он стремится угодить еврейскому лобби в Америке, чтобы оно способствовало его примирению с Байденом, с которым у него сложились напряженные отношения ещё с начала "арабской весны".

Турция также наблюдает за развитием событий в Америке. Если Трамп вернется в Белый дом, то это будет на руку Эрдогану. Турецкий лидер имел близкие отношения с Трампом, несмотря резкие высказывания в свой адрес с его стороны.

Трамп однажды заявил, что "очень любит Эрдогана, потому что он выполняет все, что ему говорят". Это заявление появилось после серии твитов, опубликованных Трампом в своем аккаунте на платформе "X" (ранее Twitter), в которых он угрожал Эрдогану из-за отказа Анкары освободить арестованного американского пастора Эндрю Брансона в 2018 году. Трамп также написал письмо Эрдогану: "Не будь дураком. Переговори с Мазлумом Абди (командующий курдскими отрядами СДС) и реши все вопросы".

Россия отслеживает все сигналы президента Эрдогана в адрес Вашингтона, который, в свою очередь, надеется на дальнейшее охлаждение отношений между Анкарой и Москвой, а также стремится превратить осень в их отношениях в суровую зиму! К сожалению, пока Эрдоган ближе к американцам, чем к русским, в религиозном, национальном и политическом отношении. Кажется, что Соединенные Штаты [в лице Байдена или Трампа] имеют более мощные рычаги давления на Турцию, чем Россия.

Неизвестно, как долго Эрдоган продолжит балансировать "на двух стульях".Он смог извлечь максимум выгоды, зная, что обе стороны нуждаются в нем больше, чем он в них. Турция имеет важное стратегическое значение не только для Соединенных Штатов и России, но и для всех связанных с ними игроков. Речь идёт о Сирии, Ираке и Иране. Более того, Эрдоган триумфально вернулся на Ближний Восток через ОАЭ, Саудовскую Аравию, Египет и, конечно же, Катар!

*террористическая организация, запрещенная в России