Newsweek (США): Россия стремится получить власть на "новом" Ближнем Востоке с помощью торговли оружием

Россия пытается расширить свои связи с предприятиями оборонной промышленности на Ближнем Востоке, используя свое растущее влияние в регионе, чтобы заключить новые соглашения о поставках оружия и изучить возможности создания новых совместных предприятий, пишет автор американского издания.

Россия пытается расширить свои связи с предприятиями оборонной промышленности на Ближнем Востоке, используя свое растущее влияние в регионе, чтобы заключить новые соглашения о поставках оружия и изучить возможности создания новых совместных предприятий.

На авиасалоне в Дубае, где демонстрируется авиационная и космическая техника различных стран, желающих заключить выгодные контракты и сделки, должны были принять участие более 1200 фирм со всего мира. Среди участников было около 30 российских компаний, и к понедельнику Москве уже удалось договориться о нескольких перспективных проектах, особенно с принимающей страной - Объединенными Арабскими Эмиратами.

Как сообщило российское государственное информационное агентство "ТАСС", среди обсуждаемых соглашений - возможная поставка в ОАЭ беспилотных летательных аппаратов "Орион-E" MALE, предназначенных для разведки, вертолетов МиГ Ми-38 и истребителей Су-35 "поколения 4++". Турция тоже обдумывает возможность приобретения Су-35 после покупки ею ЗРК С-400, современного оборонного комплекса, о покупке которого ведет переговоры и Саудовская Аравия после недавней ракетной атаки с использованием беспилотников, в которой обвиняют Иран.

Учитывая, что сегодня российское оружие привлекает как никогда большое внимание, США пытаются отговорить потенциальных покупателей от приобретения этого оружия, угрожая им санкциями. Как сообщает агентство "Ассошиэйтед Пресс" (The Associated Press), на авиасалоне в Дубае истребителями Су-35 заинтересовалась еще одна страна, Египет. Это, как предостерег в понедельник помощник Госсекретаря по военно-политическим вопросам Р. Кларк Купер (R. Clarke Cooper), чревато для этой североафриканской страны "санкциями, а также чревато потерей возможности закупок в будущем".

Хотя контракт на покупку С-400 заключила еще и Индия, США ввели санкции только против Китая, который купил ЗРК С-400 и комплектующие к истребителям Су-35. Такие санкции вводятся после принятия в 2017 году закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), в соответствии с которым в черный список были включены Россия, а также Иран и Северная Корея.

Однако через два года после принятия этого закона Москва продолжает налаживать новые отношения в оборонной сфере и укреплять существующие. В дополнение к недавно заключенным соглашениям о поставках авиационно-космической техники Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству России сообщила ТАСС в понедельник, что Россия также завершила первый этап поставок танков Т-90С в Ирак, еще одну ближневосточную страну, имеющую тесные связи в области безопасности с США.

В воскресенье, выступая на авиасалоне в Дубае, генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов заявил, что к концу года выручка предприятий оборонной промышленности страны от экспортных поставок должна составить 13,5-13,7 миллиарда долларов, при этом твердый портфель заказов в этом году составляет около 11 миллиардов долларов, сообщает издание Aviation Week. По его словам, несмотря на закон CAATSA, прошедший год стал рекордным для экспорта российских вооружений, и "в этом году объемы поставок будут еще больше, но, по крайней мере, не меньше".

Однако США по-прежнему остаются самым крупным в мире экспортером оружия. При том, что, по оценкам Стокгольмского международного института исследования проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute), общий объем поставок оружия из России в прошлом году составил около 6,4 миллиарда долларов, США продали оружия примерно на 10,5 миллиарда долларов. И большая часть этого оружия была продана странам Ближнего Востока - региона, в котором Москву все чаще считают основной дипломатической силой.

Хотя президент Дональд Трамп призвал положить конец "бесконечным войнам", которые ведут США на Ближнем Востоке и в других точках мира, Пентагон держит тысячи военнослужащих в Катаре, Кувейте, Ираке, ОАЭ и Иордании. Кроме того, Трамп отправил дополнительный контингент в Саудовскую Аравию для противодействия предполагаемой агрессии со стороны Ирана. И хотя президент вывел некоторое количество американских войск, дислоцированных в северной Сирии в рамках возглавляемой США кампании против военизированной группировки "Исламское государство" (ISIS) (террористической организации, запрещенной в РФ - прим. ред.), он направил дополнительный контингент для обеспечения контроля над нефтяными месторождениями на востоке страны.

Москва при поддержке Дамаска и Тегерана давно призывает Пентагон полностью вывести войска из Сирии, считая, что присутствие США в этой стране незаконно. На протяжении всей кампании России в Сирии она поддерживала контакт практически со всеми политическим силами, участвующими в конфликте, что давало ей дипломатическое преимущество перед США, которые отказались вести переговоры с сирийским правительством или другим ее союзником - Ираном.

США начали вывод войск, когда Турция, член НАТО, мобилизовала союзнические силы сирийских повстанцев для наступления на поддерживаемые Пентагоном и возглавляемые курдами Сирийские демократические силы, которые затем заключили сделку с сирийским правительством и его главным военным союзником, Москвой. Российские войска после этого взяли под свой контроль несколько оставленных американских блокпостов и пытаются действовать в качестве арбитра между сирийским правительством, Сирийскими демократическими силами и Турцией, хотя кровопролитие продолжается.

Хотя в последние годы отношения Москвы и Анкары значительно потеплели, они могут вновь оказаться на противоположных сторонах регионального вооруженного конфликта. В Ливии (еще одной стране, в значительной степени раздираемой вооруженным насилием после поддержанного Западом восстания 2011 года) Турция усилила поддержку признанного Организацией Объединенных Наций Правительства национального согласия. При этом, судя по последним сообщениям, растет число российских контрактников из частных военных компаний, которые поддерживают лидера Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифу Хафтара (Khalifa Haftar), взявшего в кольцо ливийскую столицу Триполи.

Хафтара поддерживает ОАЭ, куда ливийский военачальник приезжал в четверг, а также Египет, куда, как сообщил в понедельник Кремль, в следующем году, возможно, прибудет с государственным визитом Путин. В тот же четверг чиновники Госдепартамента встретились в Вашингтоне с представителями Правительства национального согласия, призвав Хафтара прекратить наступление и "поддержав суверенитет и территориальную целостность Ливии в условиях, когда Россия пытается использовать конфликт в своих целях против воли ливийского народа".

Несколькими днями ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отверг идею стремления Москвы стать ближневосточным "полицейским" вместо Вашингтона, он назвал подобное определение России как "ближневосточного шерифа" "западным изобретением", которое способствовало дестабилизации региона. Отвечая на вопрос "виноват ли Запад во всем", в том числе в возникновении кризиса в Ираке, Ливии и Сирии, Лавров пошутил: "Нет, только в своих собственных ошибках".

Том О’Коннор (Tom O'Connor)