В Белоруссии разработали бронежилет высокого класса защиты против винтовочных пуль



Военнослужащие ВС Белоруссии

Источник: www.belvpo.com Военнослужащие ВС БелоруссииИсточник: www.belvpo.com

Минск. 6 января. ИНТЕРФАКС-ЗАПАД - Белорусские ученые представят в этом году новейший бронежилет высокого класса защиты против винтовочных пуль, сообщил академик-секретарь отделения физико-технических наук Национальной академии наук (НАН) Белоруссии Александр Ласковнев.

"Будет предложена новая технология бронежилета высокого класса защиты против винтовочных пуль с термоупрочненными сердечниками", - сказал А.Ласковнев на презентации Года науки в Белоруссии в пятницу.

"Он сможет противостоять очень мощному оружию", - продолжил академик. "В качестве защитного элемента будет использована бронекомпозиционная панель из сверхвысокомолекулярного полиэтилена и керамических элементов", - уточнил ученый.

Также, по его словам, ведется разработка многофункциональных беспилотных летательных аппаратов с дальностью полета до 50 км и тренажеров для подготовки операторов.

В рамках программы Союзного государства в 2017 году будет завершена разработка элементов экрана противометеорной защиты повышенной стойкости для космических аппаратов - оптимизация по составу, покрытию и массовым характеристикам, рассказал А.Ласковнев.