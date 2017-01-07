На вооружение Росгвардии поступят модернизированные бронетранспортеры
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Бронетранспортер БТР-82А
Источник: www.army-technology.com
Росгвардия начнет получать во второй половине 2017 года модернизированные бронетранспортеры БТР-82В. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заместителя главкома войск Росгвардии Сергея Ерыгина.
В планах Росгвардии, по словам Ерыгина, закупка пяти БТР-82В. Данные бронетранспортеры — модернизированный вариант БТР-80, предусматривающий полную замену внутренних агрегатов с сохранением прежней башенной установки.
В августе о планах взять на вооружение БТР-82В говорил главком Росгвардии Виктор Золотов.
В настоящее время на вооружении российской армии состоит другой вариант модернизации БТР-80 — БТР-82А. Машина оснащена новым боевым модулем с 30-миллиметровой автоматической пушкой, оснащенной двухплоскостным стабилизатором, усиленной защитой, более мощным двигателем, а также новой системой управления огнем.
07.01.2017
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