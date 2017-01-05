Франция закупает 17 учебно-тренировочных самолетов Pilatus PC-21



Первый построенный для ВВС Австралии турбовинтовой учебно-тренировочный самолет Pilatus PC-21 (австралийский бортовой номер А54-001/01, серийный номер 234, временная швейцарская регистрация НВ-HWA) в первом полете. Штанс (Швейцария), 21.07.2016

Источник: Pilatus Aircraft Первый построенный для ВВС Австралии турбовинтовой учебно-тренировочный самолет Pilatus PC-21 (австралийский бортовой номер А54-001/01, серийный номер 234, временная швейцарская регистрация НВ-HWA) в первом полете. Штанс (Швейцария), 21.07.2016Источник: Pilatus Aircraft

Компания Babcock Mission Critical Services France (BMCSF), являющаяся французским отделением британской группы Babcock, сообщила, что 30 декабря 2016 года подписала с Главным управлением вооружений (Direction Générale de l’Armement - DGA) министерства обороны Франции контракт на предоставление на подрядной основе в течениии 11 лет услуг по основной подготовке пилотов для ВВС Франции по программе FOMEDEC. Стоимость контракта более 500 млн евро.

Субподрядчиком BMCSF по данному контракту выступает швейцарская авиастроительная компания Pilatus Aircraft, которая поставит BMCSF 17 своих турбовинтовых учебно-тренировочных самолетов Pilatus PC-21, на которых и будет осуществляться основной этап подготовки летного состава для ВВС Франции. После обучения на РС-21 силами BMCSF, летчики будут проходить этап повышенной подготовки на реактивных учебно-боевых самолетах Alpha Jet в учебном центре ВВС Франции. Таким образом, самолеты РС-21 заменят только часть парка французских самолетов Alpha Jet, используемую сейчас для этапа основной подготовки, а в качестве самолетов повышенной подготовки Alpha Jet сохранятся в ВВС Франции еще длительное время.

BMCSF сейчас выступает во Франции оператором гражданской вертолетной медицинской службы HEMS, располагая 27 медицинскими вертолетами на 24 площадках по всей Франции. Сообщается, что подготовка летного состава ВВС Франции на самолетах РС-21 по программе FOMEDEC будет осуществляться BMCSF на аэродроме Коньяк. Обучение будет там начато с поступлением первых самолетов РС-21 в марте 2018 года.

Швейцарская Pilatus Aircraft подтвердила получение контракта на поставку 17 самолетов РС-21 для BMCSF для подготовки летного состава ВВС Франции, и одновременно сообщила, что в конце 2016 года получила контракты еще на четыре самолета РС-21 от двух других заказчиков. Два самолета были заказаны британской группой QinetiQ для ее известной школы летчиков-испытателей Empire Test Pilots' School (ETPS) в Боскомб-Дауне, а еще два самолета РС-21 были дополнительно заказаны ВВС Иордании. Напомним, что ранее ВВС Иордании изменили заключенный ими в 2015 году контракт на закупку девяти учебно-тренировочных самолетов Pilatus PC-9M, решив вместо самолетов предыдущего поколения РС-9М приобрести восемь новых самолетов Pilatus PC-21. Теперь они заказали еще два дополнительных РС-21 (c опционом еще на два). Поставки РС-21 Иордании будут начаты в середине 2017 года.

Общая стоимость указанного суммарно 21 самолета РС-21, на которые Pilatus Aircraft получила заказы в конце 2016 года, превышает 300 млн швейцарских франков.

Франция и компания QinetiQ стали, таким образом, восьмым и девятым официальными заказчиками самолета Pilatus РС-21 после ВВС Швейцарии (восемь самолетов), Сингапура (19), ОАЭ (25), Саудовской Аравии (55), Катара (25), Австралии (49) и Иордании (теперь десять). Кроме того, существует еще некий неназываемый эксплуатант, получивший минимум две машины РС-21. ОБщее количество заказов на РС-21 достигло в результате 212.