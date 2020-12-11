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ЦАМТО

Pilatus Aircraft в ближайшее время начнет поставки УТС PC-21 ВВС Испании

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Учебно-тренировочный самолет PIlatus PC-21 ВВС Франции
Учебно-тренировочный самолет PIlatus PC-21 ВВС Франции.
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 10 декабря. Компания Pilatus приступила к испытаниям двигателя первого учебно-тренировочного самолета PC-21, предназначенного для поставки ВВС Испании.

Как сообщает Flightglobal.com, сфотографированный 2 декабря на предприятии компании в Стансе (Швейцария) самолет уже окрашен и имеет регистрационный номер E.27-01.

В рамках подписанного 30 января 2020 года со швейцарской компанией контракта стоимостью 204 млн. евро (247 млн. долл.) ВВС Испании получат 24 турбовинтовых УТС PC-21, запасные части, интегрированную систему обучения, включающую разработанные и производимые Pilatus тренажеры, а также сопутствующие услуги.

При подписании соглашения было заявлено, что первые шесть самолетов будут поставлены в 2020 году. Испания закупает новые УТС для замены 66 устаревших с реактивных самолетов CASA C-101, которые эксплуатировались около 40 лет.

На сегодняшний день Pilatus поставила 214 самолетов PC-21 военно-воздушным силам Австралии, Франции, Иордании, Катара, Саудовской Аравии, Сингапура, Швейцарии и Объединенных Арабских Эмиратов. ВВС Испании стали третьим заказчиком в Европе, выбравшим PC-21.

Как сообщал ЦАМТО, в ноябре 2019 года Министерство обороны Испании выбрало самолет PC-21 в качестве замены устаревших УТС C-101. Он будет использоваться в качестве УТС усовершенствованной подготовки пилотов ВВС Испании. На победу в конкурсе также претендовала Beechcraft с T-6 "Тексан-2" и Embraer с EMB-314 "Супер Тукано". Beechcraft пыталась опротестовать принятое решение, но центральный апелляционный суд (TACRC) отклонил протест в январе 2020 года.

Как сообщалось, стоимость продажи оценивается в 204,75 млн. евро (226,66 млн. долл.). Выплаты будут произведены в течение трех лет (71,5 млн. евро в 2020 году, 71 млн. евро в 2021 и 62,5 млн. евро в 2022 году). Предполагалось, что первые 6 самолетов и один тренажер будут переданы заказчику в марте 2020 года, а полностью поставка должна быть завершена к концу 2022 года, но свои коррективы, вероятно, внес коронавирус. В составе ВВС Испании самолеты будут носить обозначение Е.27.

Планируется, что подготовка пилотов на новых самолетах начнется в 2021 году.

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