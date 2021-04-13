Компания Pilatus завершила сборку пятого УТС PC-21 для ВВС Испании

Один из двух первых прибывших во Францию турбовинтовых учебно-тренировочных самолета Pilatus PC-21 (бортовой номер "03", серийный номер 295, регистрационный номер 711-FC, временная швейцарская регистрация НВ-HVС,третий борт, построенный по контракту на 17 машин) сопровождаемый истребителем Dassault Rafale ВВС Франции, 30.08.2018.

ЦАМТО, 12 апреля. Компания Pilatus Aircraft завершила сборку пятого учебно-тренировочного самолета базовой летной подготовки PC-21 для ВВС Испании.

Как сообщает Scramble Magazine, пятый PC-21 получил швейцарскую тестовую регистрацию HB-HWE. Данный самолет был замечен еще в конце марта 2021 года, когда был перемещен из малярного цеха в цех окончательной сборки.

Ранее было объявлено, что в соответствии с обновленным графиком, первые шесть PC-21 будут доставлены в Испанию в течение марта 2021 года. Теперь очевидно, что и этот график будет сорван (как минимум на несколько месяцев).

Первые шесть самолетов предназначены для обучения будущих инструкторов. Из-за задержки с поставкой учебная программа в 2021/2022 гг. не сможет начаться, как планировалось изначально.

В рамках подписанного 30 января 2020 года со швейцарской компанией Pilatus Aircraft контракта стоимостью 204 млн. евро (247 млн. долл.) ВВС Испании получат 24 турбовинтовых УТС PC-21, а также запасные части, интегрированную систему обучения, включающую разработанные и производимые Pilatus тренажеры и сопутствующие услуги.

При подписании соглашения было заявлено, что первые шесть самолетов будут поставлены в 2020 году. Испания будет использовать швейцарские УТС для замены 66 устаревших реактивных самолетов CASA C-101, которые использовались около 40 лет.

На сегодняшний день компания Pilatus поставила 214 самолетов PC-21 ВВС Австралии, Франции, Иордании, Катара, Саудовской Аравии, Сингапура, Швейцарии и Объединенных Арабских Эмиратов. Испания является третьей страной в Европе, выбравшей PC-21.

Как сообщал ЦАМТО, в ноябре 2019 года Министерство обороны Испании выбрало самолет PC-21 в качестве замены устаревших УТС C-101.

PC-21 будет использоваться в качестве УТС усовершенствованной подготовки пилотов ВВС Испании. На победу в конкурсе также претендовала Beechcraft с T-6 "Тексан-2" и Embraer с EMB-314 "Супер Тукано". Компания Beechcraft пыталась опротестовать принятое решение, но Верховный апелляционный суд Испании отклонил протест в январе 2020 года.

Стоимость продажи оценивалась в 204,75 млн. евро (226,66 млн. долл.). Выплаты будут произведены в течение трех лет (71,5 млн. евро в 2020 году, 71 млн. евро в 2021 и 62,5 млн. евро в 2022 году). Предполагалось, что первые 6 самолетов и один тренажер будут переданы заказчику в марте 2020 года, а полностью поставка должна быть завершена к концу 2022 года, но свои коррективы внесла пандемия COVID-19.

Планировалось, что подготовка пилотов на новых самолетах начнется в 2021 году. В составе ВВС Испании самолеты будут носить обозначение Е.27.