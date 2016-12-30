Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Шойгу: колоссальный потенциал суперкомпьютера Минобороны РФ используется только наполовину

03.01.2017 ИТАР-ТАСС 20 0
0
Понравилась новость?
 0
Сергей Шойгу
Сергей Шойгу
Источник: © Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Министр обороны России рассказал о способности машины анализировать ситуацию и делать выводы, исходя из загруженных данных о прошлых конфликтах, как например операция НАТО в Югославии

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Потенциал суперкомпьютера Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ колоссален и используется менее, чем наполовину. Об этом рассказал министр обороны России Сергей Шойгу в документальном фильме "Равнение на центр", показанном в эфире телеканала "Россия 24".

"Это открытая архитектура. Сегодня из него можно блоки какие-то убирать и вставлять новые: можно наращивать, увеличивать, расширять, то есть тут масса возможностей. Тут запас колоссальный - до половины еще не дошли, потому что это огромный объем программного продукта, который должен позволить нам более эффективно управлять, с большими скоростями", - сказал он.

В качестве примера возможностей суперкомпьютера Шойгу рассказал о способности машины анализировать ситуацию и делать выводы, исходя из загруженных данных о прошлых конфликтах, как например операция НАТО в Югославии.

"Операция в Югославии. Это большая натовская (операция). Когда концентрировался флот, когда подтягивались ракеты, куда, на какое расстояние - все это анализируется. И если завтра от одного сектора, от другого поступит информация, и машина нам скажет: "Друзья мои, ситуация очень похожа с вероятностью 90% на то, что было тогда в Сербии", значит вот здесь есть угроза, что такое может повториться, как и тогда в Сербии, в этом регионе, и надо принимать меры", - объяснил министр.

30.12.2016
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сербия
Югославия
Компании
NATO
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
ИТ

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 03.01 00:04
  • 35
Дональд Трамп сэкономит на американском истребителе пятого поколения F-35?
  • 03.01 00:01
  • 3969
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 02.01 23:56
  • 8
Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В
  • 02.01 23:56
  • 3021
Оценка Советского периода в истории России.
  • 02.01 23:37
  • 12
Десант будущего
  • 02.01 23:21
  • 18
Экранопланам – быть!
  • 02.01 23:12
  • 17
Поднять этот вес
  • 02.01 23:00
  • 3
Роботы "Нерехта" и "Соратник" приняли участие в сборах Сухопутных войск
  • 02.01 22:59
  • 49
Удобные «зеленые человечки»
  • 02.01 22:37
  • 8
Армия РФ получила партию бронемашин "Тигр" с боевым модулем "Арбалет-ДМ"
  • 02.01 19:31
  • 816
Как насчёт юмористического раздела?
  • 02.01 18:58
  • 1
В Европе началось передвижение танков США (Il Giornale, Италия)
  • 02.01 18:03
  • 15
Россия построит свои «Мистрали»
  • 02.01 11:47
  • 161
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 02.01 08:46
  • 47
Россия уничтожила более 96% запасов химоружия
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  