Шойгу: колоссальный потенциал суперкомпьютера Минобороны РФ используется только наполовину
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Сергей Шойгу
Источник: © Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Министр обороны России рассказал о способности машины анализировать ситуацию и делать выводы, исходя из загруженных данных о прошлых конфликтах, как например операция НАТО в Югославии
МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Потенциал суперкомпьютера Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ колоссален и используется менее, чем наполовину. Об этом рассказал министр обороны России Сергей Шойгу в документальном фильме "Равнение на центр", показанном в эфире телеканала "Россия 24".
"Это открытая архитектура. Сегодня из него можно блоки какие-то убирать и вставлять новые: можно наращивать, увеличивать, расширять, то есть тут масса возможностей. Тут запас колоссальный - до половины еще не дошли, потому что это огромный объем программного продукта, который должен позволить нам более эффективно управлять, с большими скоростями", - сказал он.
В качестве примера возможностей суперкомпьютера Шойгу рассказал о способности машины анализировать ситуацию и делать выводы, исходя из загруженных данных о прошлых конфликтах, как например операция НАТО в Югославии.
"Операция в Югославии. Это большая натовская (операция). Когда концентрировался флот, когда подтягивались ракеты, куда, на какое расстояние - все это анализируется. И если завтра от одного сектора, от другого поступит информация, и машина нам скажет: "Друзья мои, ситуация очень похожа с вероятностью 90% на то, что было тогда в Сербии", значит вот здесь есть угроза, что такое может повториться, как и тогда в Сербии, в этом регионе, и надо принимать меры", - объяснил министр.
30.12.2016
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