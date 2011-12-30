Хорватия выберет новый истребитель из двух вариантов: JAS-39C/D «Грипен» или FA-50



Истребитель-демонстратор Saab JAS-39 Gripen с ракетами "воздух-воздух" MBDA Meteor

Источник: Saab Истребитель-демонстратор Saab JAS-39 Gripen с ракетами "воздух-воздух" MBDA MeteorИсточник: Saab

ЦАМТО, 29 декабря. Тендерная комиссия военного ведомства Хорватии рекомендовала министру обороны в рамках проекта закупки новых истребителей сделать выбор между шведским JAS-39C/D «Грипен» и южнокорейским FA-50.

По информации ресурса Jutarnji.hr, соответствующее заключение и рекомендации были переданы министру обороны экспертно-консультативной группой, состоящей из отставных генералов.

Экспертная группа однозначно высказалась за необходимость модернизации парка боевой авиации ВВС Хорватии, и согласилась с тем, чтобы отложить принятие окончательного решения на конец 2017 года.

Задача экспертно-консультативной группы состояла в анализе четырех ответов, полученных на запрос об информации (RFI). Предложения касались как поставки новых, так и подержанных самолетов. Были рассмотрены предложения по поставке шведских JAS-39C/D «Грипен», бывших в эксплуатации израильских F-16, южнокорейских FA-50 и французских «Рафалей».

При определении наилучшего варианта для ВВС были приняты во внимание технические и экономические аспекты предложений. Комиссия констатировала, что два выбранных истребителя имеют самые низкие эксплуатационные расходы и требуют минимальных инвестиций в инфраструктуру.

По имеющейся информации, шведская «Сааб» (Saab) предложила Хорватии эскадрилью JAS-39C/D с предоставлением кредитной линии на срок 15 лет с льготным периодом в 3 года. Кроме того, ВВС Швеции предложили бесплатную эксплуатацию четырех своих самолетов до ввода новых истребителей в боевой состав ВВС Хорватии.

Официально финансовые предложения не озвучены. Однако, по неофициальной информации, «Сааб» готова сделать предложение на сумму около 400 млн. долл. Эта сумма может варьироваться в зависимости от того, какое вооружение выберут ВВС Хорватии. По оценкам, эскадрилья FA-50 может стоить столько же.

Как уже сообщал ЦАМТО, Хорватия еще в 2007 году заявила о необходимости замены устаревших истребителей МиГ-21bisD/UMD. Основной проблемой хорватского оборонного ведомства является отсутствие достаточных для закупки современных истребителей финансовых средств. Ранее по этой причине проект приобретения новых самолетов был приостановлен, и 12 МиГ-21 решено было модернизировать на Украине.

Хорватское правительство весной 2015 года объявило о намерении вновь приступить к замене устаревших истребителей по причине приобретения соседней Сербией российских МиГ-29.

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович на прошлой неделе заявила, что решение о покупке новых реактивных истребителей отложено до конца 2017 года. Этот время необходимо для выбора наиболее рационального варианта. Вопрос о покупке эскадрильи истребителей уже согласован с премьер-министром страны Андреем Пленковичем.

В ноябре стало также известно, что правительство Хорватии впервые за последние 6 лет намерено увеличить расходы на оборону. Точная сумма, ассигнованная на оборону в 2017 году, не раскрывается, однако в ходе состоявшегося 24 ноября заседания Кабинета министров было объявлено, что оборонные расходы составят 1,23% валового внутреннего продукта. Оборонный бюджет 2016 года стал самым низким в истории страны – 1,17% ВВП. За последние 15 лет численность вооруженных сил страны сократилась на 60% – с 43 до 17 тыс. человек.