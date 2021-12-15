Загреб предпочитает французское

Хорватия потратит миллиард евро на подержанные истребители Rafale

Правительство Хорватии приняло решение закупить у Франции 12 подержанных истребителей Rafale F3-R, сообщил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович. Межправительственное соглашение на сумму 999 миллионов евро было подписано 25 ноября 2021 года. На церемонии присутствовали президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли, министр обороны Хорватии Марио Баножич и генеральный директор Dassault Aviation Эрик Траппье.

«Покупка многоцелевого истребителя укрепит позиции Хорватии как члена НАТО и партнера в Европейском союзе. Впервые мы достигнем двух процентов ВВП, выделенных на укрепление нашего оборонного потенциала», – заявил Пленкович.

В свою очередь Макрон отметил: «Решив купить двенадцать истребителей Rafale, Хорватия делает выбор в пользу совершенства и стратегического сближения наших стран. С нами он устанавливает новую веху в оборонительной Европе».

После официальной церемонии два «Рафаля» исполнили фигуры высшего пилотажа над Загребом.

В стоимость сделки помимо самолетов входят также системы вооружения, запасные части, материально-техническое обеспечение и обучение летчиков и наземного персонала.

Франция должна поставить первые шесть двухмоторных самолетов в 2024-м, а остальные шесть прибудут годом позже. Всего 10 одноместных и два двухместных истребителя.

“Покупка дюжины истребителей Rafale в последней версии не только поможет сохранить баланс сил, но и даст Хорватии преимущество в возможных воздушных боях”

Другие предложения, рассмотренные Загребом, включали закупку самолетов F-16 Block 70 из США, шведских истребителей JAS-39 Gripen C/D и самолетов F-16C/D Block 30 из Израиля. ВВС Хорватии намерены заменить устаревшие и изрядно изношенные истребители советской конструкции МиГ-21 Бис.

Еще в 2018 году Министерство обороны Хорватии объявило о своем намерении закупить подержанные израильские F-16I, но в начале 2019-го правительство отменило это решение и повторно объявило тендер. Официальные лица Хорватии сообщили, что правительство США обвинило своего израильского коллегу в недобросовестной конкуренции на тендере.

Загреб уже некоторое время закупает модернизированные МиГ-29 у России и Белоруссии. В настоящее время у него 12 истребителей Миг-21 Бис, выпущенных в 1980–1981 годах плюс такое же количество Soko J-22. Похоже, покупка дюжины истребителей Rafale в последней версии не только поможет сохранить баланс сил, но и даст Хорватии преимущество в возможных воздушных боях.

Rafale был выбран 28 мая 2021 года после международного конкурса, в ходе которого французские самолеты столкнулись с Saab Gripen, F-16V Block 70/72, бывшими в употреблении F-16 из Израиля и согласно некоторым источникам подержанными Eurofighter Typhoon из Италии. Эта сделка считается крупнейшей программой приобретения со времен обретения Хорватией независимости.

Первая сделка по приобретению 12 бывших в употреблении израильских F-16C/D стоимостью 420 миллионов евро провалилась в 2019 году, когда конгресс США наложил вето на передачу самолетов, потребовав в соответствии с руководящими принципами передачи третьим лицам (TPT) снять с вооружения все модификации самолета в ВВС Израиля до того, как программа могла быть реализована. Поэтому хорватское правительство решило отменить покупку, начав новый конкурс в 2020 году.

Сделку Хорватии с Rafale можно считать аналогичной сделке, подписанной Грецией. Афины купили «Рафали» для усиления греческих ВВС, поскольку напряженность в отношениях между Грецией и Турцией продолжала нарастать. Хорватия рассматривает свою покупку как ответ на перевооружение сербских вооруженных сил, которые недавно получили четыре МиГ-29 из Белоруссии и еще шесть из России – модернизированные МиГ-29 СM.

Сергей Кетонов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 48 (911) за 14 декабря 2021 года