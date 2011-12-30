Литовские САУ PzH 2000 пройдут модернизацию



Одна из двух первых полученных Литвой бывших германских 155-мм/52 самоходных гаубиц PzH 2000. Рукла (Йонава), 24.06.2016

Источник: МО Литвы Одна из двух первых полученных Литвой бывших германских 155-мм/52 самоходных гаубиц PzH 2000. Рукла (Йонава), 24.06.2016Источник: МО Литвы

Немецкая компания KMW планирует провести модернизацию литовских САУ PzH 2000 на сумму 10,5 млн евро. Артсистемы были приобретены в 2015 году из наличия бундесвера.

Будут модернизированы 16 САУ и две учебные машины.

Всего по контракту от сентября 2015 года было заказано 21 САУ, также предусмотрено приобретение 26 командных машин M577 V2 и шести машин технической поддержки BPZ2 на общую сумму 58,3 млн евро. Вся техника должна быть поставлена в Литву в период 2016-2019 годов.