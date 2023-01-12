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Пакетное пополнение

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Источник изображения: topwar.ru

Военный обозреватель «Известий» Антон Лавров — об эффекте от новых поставок иностранной бронетехники Украине

Новый, 2023 год начался с анонсов от западных союзников Украины о поставках серьезной бронетехники натовского образца. Поняв, что ситуацию в зоне СВО передачей морально устаревшей западной и постсоветской военной техники переломить не удастся, США и европейские члены НАТО перешли к новой стадии вооружения Киева.

В опубликованном 6 января большом пакете американской помощи помимо сотни бронетранспортеров M113 (разработка 1950–1960-х годов) впервые оказались 50 единиц мощных боевых машин пехоты Bradley. Германия намерена вооружить Украину батальоном своих не сверхсовременных, но эффективных БМП Marder. Вполне возможно, что в атаку на новые территории России в 2023-м пойдут и германские бронированные «кошки». В этот раз «Тигры» и «Пантеры» Третьего рейха сменят танки «Леопард 2» производства ФРГ.

О подарке в виде танков «Челленджер» размышляют в Великобритании. Франция уже приняла решении о поставке ВФУ легких колесных танков АМХ-10. США также рассматривает возможность передачи Украине быстрых и проходимых восьмиколесных бронетранспортеров Stryker.

Ведущие западные политики уже не раз заявляли, что политического решения конфликта не существует и Украина должна добиться победы над Россией на поле боя, отвоевав утраченные территории силой. Озвученные решения о новых поставках демонстрируют, что позиция Запада не изменилась. Если бы США были нацелены на усиление оборонительных возможностей Украины, передачи современной тяжелой бронетехники не потребовалось бы.

В конце 2022 года из-за острой нехватки советских ракет к зенитным комплексам Западу уже пришлось приступить к полному перевооружению украинских ПВО на смесь из устаревших и новейших комплексов противовоздушной обороны. Нынешнее решение по сухопутной бронетехнике продиктовано во многом теми же причинами. Из остатков советских вооружений в Европе сформировать мощные ударные кулаки уже не получается.

Неприятная особенность новых поставок — такой техники у НАТО действительно много. В свое время ее произвели даже больше, чем аналогов в СССР. Далеко не всю ее утилизировали после завершения холодной войны. Рассчитывать на то, что у Украины закончатся танки или бронетранспортеры, будет теперь непросто.

Несмотря на впечатляющее на первых взгляд количество анонсированной к передаче техники, даже несколько сотен единиц БТР и танков недостаточно, чтобы всерьез изменить облик ВФУ. Так, одна механизированная бригада для полного перевооружения требует не менее 200 единиц бронетранспортеров и боевых машин пехоты, около полусотни танков и несколько десятков самоходных артиллерийских установок и РСЗО.

Озвученная пока помощь позволить создать к лету лишь одну, в лучшем случае две таких бригады. Остальные останутся смесью из остатков советского наследия и разношерстной колесной бронетехники с небольшими вкраплениями проходимой гусеничной. Конечно, финальное слово не сказано и в предстоящие месяцы появятся анонсы новых поставок, но сумеют ли они хотя бы компенсировать утраты на фронте?

Украинское командование, скорее всего, примет решение перевооружить на натовскую технику одну из существующих, обстрелянных и получивших боевой опыт механизированных бригад, а не создавать специально для этого новую, с нуля. Переоснащенное соединение сделают ударным кулаком, который должен будет обеспечить предстоящие попытки наступления. Но его будущая эффективность вызывает сомнения. От простого вооружения натовским оружием украинские сухопутные войска не догонят по возможностям и боевой подготовке ведущие армии альянса.

Во-первых, управлять всем этим будут украинцы, причем из далеко не лучших соединений уже не первой волны мобилизации. Даже самая лучшая техника не может быть оптимально использована не подготовленным к ней личным составом.

Во-вторых, наибольший эффект вся эта бронетехника имеет только тогда, когда действует в едином информационном контуре, а командование не только хорошо знает оперативную обстановку, но и умеет этим знанием воспользоваться. Возможности ВФУ здесь также гораздо скромнее, чем у нынешних хозяев передаваемых образцов.

Наконец, такое огромное количество разных моделей техники неминуемо вызовет проблемы. Уже сейчас ВФУ испытывают сложности с поддержанием исправности многочисленного, но разношерстного парка военных грузовиков, собранных для Украины со всего мира. Если советские грузовики, артиллерию, танки Т-64 и Т-72 можно было восстанавливать собственными силами, опираясь на оставшиеся ремонтные мощности и запасы запчастей, то бронетехнику натовского образца придется эвакуировать за границу. Так, например, для ремонта и обслуживания немецкие самоходные гаубицы PzH 2000 уже сейчас переправляют в Литву и возвращают потом обратно.

Сложности в обслуживании не означают, что Украина не сумеет воспользоваться подарками. Но уровень их исправности явно будет ниже, чем у простой советской бронетехники, эксплуатация и ремонт которой хорошо налажены. А общий КПД ее использования из-за этого и недостаточной подготовки персонала будет ниже, чем положено стандартами НАТО.

Радикальной проблемой зарубежной помощи остается то, что вся эта техника была рассчитана на войну привычного типа, войну прошлого. В современных боевых действиях с массовым применением высокоточного оружия, эффективных беспилотников и барражирующих боеприпасов натовская техника времен холодной войны не окажется принципиально лучше своих советских аналогов. Исход конфликта будет решаться не дуэлями танков Т-90М с британскими «Челленджерами» или германскими «Леопардами». Зарубежные танки, скорее всего, как и Т-64, ВСУ придется в основном использовать для огня «по-артиллерийскому», с закрытых позиций, а не быстрых прорывов.

Уже сейчас ясно, что победа в этом конфликте будет у того, кто получит численное преимущество в тяжелых системах, кто обеспечит технологическое и интеллектуальное превосходство, организует более быстрые и надежные разведывательно-огневые контуры, будет лучше распоряжаться наличными силами. Если России удастся поддерживать это преимущество, ни «Леопарды», ни «Страйкеры» не смогут стать чудо-оружием, как не получилось этого у беспилотных «Байрактаров» или гаубиц М777.

В любом случае продолжающаяся подпитка Киева тяжелым западным оружием безошибочно предвещает лишь одно: и Украину, и Россию ждет еще один тяжелый, огненный и кровавый год.

Автор — военный обозреватель «Известий»

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора

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Страны
Великобритания
Германия
Литва
Россия
США
Украина
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Продукция
Bradley
Leopard-2
M113 БТР
PzH 2000
Stryker
Т-72
Т-90 "Владимир"
Компании
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