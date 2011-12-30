Бронепрезидент Украины пошел на экспорт



Головной строящийся для ВМС Украины на ПАО «Завод «Ленинская кузница» малый артиллерийский бронированный катер БК-01 проекта 58150 «Гюрза-М» после спуска на воду. Киев, 11.11.2015

Источник: ventorum / forums.airbase.ru Головной строящийся для ВМС Украины на ПАО «Завод «Ленинская кузница» малый артиллерийский бронированный катер БК-01 проекта 58150 «Гюрза-М» после спуска на воду. Киев, 11.11.2015Источник: ventorum / forums.airbase.ru

Кабинет министров Украины в четверг принял одно не слишком примечательное, но важное для себя решение – ПАО «Завод «Ленинская кузница» отныне имеет право на экспорт и импорт продукции военного назначения. А попробовали бы министры не проголосовать за это… Мало бы точно не показалось. Ведь «Ленинская кузница» (кстати, это единственное предприятие «незалежной», которого не коснулась декоммунизация) принадлежит лично президенту Украины Петру Порошенко. А он к своим деньгам, как утверждают знающие люди, относится чрезвычайно трепетно.

Еще недавно украинским корабелам такое не могло присниться и в страшном сне: их скромная по нынешним меркам верфь на Днепре, на которой работает всего-то несколько сотен человек, сегодня фактически стала флагманом судостроения в этой стране. Гигантские стапели, оставшиеся с советских времен в городе Николаеве, еще помнят времена, когда с них потоком сходили океанские супертраулеры, авианесущие крейсеры, сухогрузы и спасательные суда первого ранга. Но те заводы фактически и безвозвратно умерли.

Из кое-как дышащих, пусть и на ладан, одна порошенковская «Кузня» в Киеве и осталась. Только там еще что-то клепают для «незалежного» флота. Не крейсеры, конечно. Но хотя бы боевые катера. И то хлеб для теперешней Украины.

Двенадцать лет (с 1991 по 2002 годы) здесь строили корвет «Тернополь» (бывший советский малый противолодочный корабль проекта 1124 «Альбатрос»). Два года (с 2012 по 2014 годы) тужились, чтобы родить два крошечных речных артиллерийских бронекатера проекта 58150 «Гюрза». Катера те вышли, наконец, на просторы одесского рейда под именами «Аккерман» и «Бердянск». И стали единственным пополнением Военно-Морских сил страны за последние полтора десятилетия. Хотя абсолютно не предназначены для морских походов. Созданы таиться в речных камышах в ожидании вооруженных браконьеров.

Но ведь за неимением гербовой пишут на простой, так ведь? Поэтому более или менее удачный опыт с «Аккерманом» и «Бердянском» решено еще не раз повторить. И через четыре года порадовать своих военных моряков целым «змеиным» выводком – 18-ю речными «Гюрзами». А еще – тремя недавно разработанными ракетными катерами «Лань» и восемью десантно-штурмовыми катерами «Кентавр».

Стоит обратить внимание, что последние годы этот судостроительный завод стал поглядывать и в сторону берега. На «Ленинской кузнице» с 2013 года освоили производство разработанного совместно с белорусами по стандартам НАТО станкового 40-мм автоматического гранатомета с ленточным питанием УАГ-40. А с 2015-го – бронеавтомобиль «Тритон» (вес – 10 тонн, три члена экипажа, восемь десантников, 12,7-мм пулемёт «Утёс» и тот самый 40-мм гранатомёт УАГ-40) и бронеавтомобиль «Арбалет» (15 тонн, вооружение то же).

Вот, стало быть, теперь «Ленинской кузнице», последнему из могикан украинского кораблестроения и новатору в сфере бронетехники, кабмин распахнул окно новых возможностей. Вперед, смело и без госпосредников торгуйте с заграницей!

Надо полагать, устроено это не только во имя личного и бездонного кармана президента. Но и во исполнение указания Порошенко: в ближайшие годы сделать так, чтобы Украина вошла в пятерку лидеров экспорта вооружений в мире. «Стратегическая задача – войти в пятерку!» - так и бабахнул Петр Алексеевич 11 мая нынешнего года, когда на полигоне «Десна» знакомился с последними достижениями украинского оборонпрома. Причем, Порошенко бодрился и делал вид, что его вовсе не пугает второе, зловещее, но куда более реальное сегодня для его страны значение слов «последние достижения».

Раз президент велит – положено брать под козырек. Кто у нас сегодня в пятерке ведущих экспортеров оружия в мире? США, Россия, Франция, Китай, Великобритания. Вот кому-то из этих гигантов и предстоит, считает Порошенко, потесниться.

Чтобы оценить реальность этой устной директивы, перед грядущим рывком надо разобраться со стартовыми позициями. Они для Украины таковы.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), в 2011—2015 годах страна ежегодно стабильно занимала 9-е место по объёму экспорта оружия. И владела 2,6% этого рынка.

В деньгах тоже выглядело достаточно прилично: всего за указанный период украинские оружейники наторговали на 4,2 млрд. долларов. Было реализовано 320 танков Т-72, нескольких сотен БТРов, более десятка штурмовиков Су-25, почти 30 истребителей МиГ, тысячи ракет и ракетных установок, автоматы, пулеметы и другое стрелковое оружие. Откуда Киев взял это богатство? Вестимо – от Киевского, Одесского и Прикарпатского военных округов, 24-й воздушной армии ВГК, 14-й, 5-й и 17-й воздушных армий, доставшихся Киеву от сгинувшего СССР. Вот это-то наследство четверть века и проматывали.

Чтобы избежать обвинений в предвзятости, приведем мнение исключительно украинских политических деятелей по этому поводу. Бывший первый заместитель председателя комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Верховного совета Украины Анатолий Кинах: «Мы всё ещё держимся за счёт старых советских запасов, а также сервисных услуг и поставок запчастей».

А вот нынешний председатель комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский: «Весь наш потенциал заключался в следующем: берёшь у Минобороны танк Т-72 или Т-64 по цене металлолома, заводишь его на бронетанковый завод, ремонтируешь и продаешь за 400 тысяч долларов. Да, мы за счет тотальной распродажи имущества, которое получили в наследство от Советского Союза, были в десятке экспортеров мира. Но давайте называть вещи своими именами: это не потенциал ВПК, это потенциал Советской Армии, который нам достался. У нас одно-два изделия, которые могут хоть как-то конкурировать и иметь маленькую нишку на внешних рынках. Все остальное — не работает».

Вот с таких исходных рубежей и велел, стало быть, Порошенко теснить из вожделенной «пятерки» экспортеров оружия Францию или Великобританию. Про США, Россию и Китай скромно умолчим в силу очевидной даже Киеву абсурдности столь дерзких предположений.

Надо сказать, что с 2014 года Украина прикладывает просто титанические усилия на этом направлении, привлекая к производству продукции военного назначения даже тех, кто этим отродясь не занимался. Но проклятый экспорт, будто назло Киеву, двинулся в обратную сторону. И, в общем-то, понятно почему. То, что еще уцелело в бывших советских арсеналах от ударной распродажи, понадобилось собственной армии. Как следствие – в первый военный год экспортная выручка Украины на оружейных рынках рухнула вдвое.

Но 2015 год оказался еще менее урожайным. Вдвое меньше, чем даже в лихом 2014-м, принесла главная статья украинского оружейного экспорта – танки. Четыре Т-72 удалось впарить эфиопам, одиннадцать – нигерийцам. Пять БМ «Оплот» получил Таиланд по давно и безнадежно проваленному Киевом контракту. И это все.

В полтора раза меньше отправили за рубеж боевых бронированных машин – 20 (все в Таиланд). Втрое сократили продажи стрелкового оружия. На сущие копейки ГП МВД «Форт» сумело продать в Перу новые украинские пистолеты.

Скажете - всему виной война в Донбассе. Это не так. Доверие к украинскому оружейному экспорту подрывают регулярные скандалы с ним.

Так, летом 2014 года Хорватия получила от Киева семь модернизированных на Украине истребителей МиГ-21 бисД и МиГ-21УМД и пять старых, но тоже предварительно отремонтированных Киевом МиГ-21. За всю эту роскошь было заплачено €13 млн. Но через восемь месяцев оказалось, что в воздух способны подняться только три из обретенных Загребом машин. Просто потому, что на экспортные истребители украинские умельцы поставили детали с давно выработанным ресурсом, предварительно перебив на них серийные номера. Как при банальной краже автомобиля.

К 2016 году вспыхнул скандал. Но в «Укрспецэкспорте» от претензий отмахнулись, привычно списав их на происки российских спецслужб.

Эта история органично вписалась в историю других печально завершившихся контрактов «Укрспецэкспорта». В 2013 году Ирак отказался принять от Киева 300 БТР-4 «Буцефал» из-за трещин в бронированных корпусах. Рухнул немаленький контракт в 2,4 млрд. долларов. Годом ранее то же самое произошло со 100 «Буцефалами» проданными было Казахстану, но признанными заказчиком бракованными и отправленными обратно.

Но ребята Порошенко изменили бы себе, если бы тут же не нашли собственных и весьма оригинальных объяснений этих многомиллиардных неудач. В чем корень зла, по их мнению? Конечно, это козни российской разведки!

Директор киевской компании «Аналитическая группа Da Vinci AG» Анатолий Баронин так и заявил: «Те проблемы, которые были обнаружены с броней – это не проблема украинской поставки… Поставка была сорвана при помощи российских спецслужб для замены на иракском рынке наших БТР-4 на продукцию российского оборонного сектора».

То есть, на самом деле, трещины в броне «Буцефалов» произошли из-за целенаправленного нарушения технологического процесса на заводе, признал Баронин. Через несколько недель после сварки необходимо было снизить напряжение брони. Этого почему-то заводчане не сделали. К тому же не соблюдали температурный режим при производстве.

А все почему? Клятые российские агенты занимались реализацией контракта. И, конечно, все испортили Киеву. Кто бы сомневался.

Но если вам показалось, что эти примеры из печального киевского «вчера», то напрасно. Очередная неприятность настигла украинских «торговцев смертью» всего несколько месяцев назад. Минувшим летом многие информационные агентства мира сообщили, что в Сирии у боевиков отбит очередной склад с оружием. В нем – бронеплиты украинского производства, которым террористы укрепляли свои автомобили.

Эту новость в Киеве встретили гробовым молчанием. Официальных комментариев не последовало до сих пор. А как еще, скажите, Украине выполнить волю своего президента и хотя бы в мечтах пролезть в пятерку ведущих экспортеров вооружений в мире?

Сергей Ищенко