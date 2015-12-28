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В планах "Ростеха" продажа пакетов акций КРЭТа и "Швабе"

29.12.2016 RNS 40 0
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Ростех
Ростех
Источник: Vg-news.ru

Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) и холдинг "Швабе" готовы к частичной приватизации, сообщил журналистам генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"Наиболее подготовлены к тому, чтобы провести частичную приватизацию, два холдинга. Это КРЭТ и "Швабе"", - сообщил Чемезов, отвечая на вопрос, пакеты акций каких холдингов могут быть проданы в ближайшее время.

Он не уточнил, когда возможна продажа пакетов акций оборонных холдингов и кто может стать покупателем.

АО "Концерн "Радиоэлектронные технологии"" (КРЭТ) - крупнейший российский холдинг в радиоэлектронной отрасли. Образован в 2009 году. Входит в состав госкорпорации "Ростех". Основные направления деятельности: разработка и производство систем и комплексов бортового радиоэлектронного оборудования для гражданской и военной авиации, радиолокационных станций воздушного базирования, средств государственного опознавания, комплексов РЭБ, измерительной аппаратуры, электрических разъемов, соединителей и кабельных сборок. Кроме того, предприятия концерна выпускают современную бытовую и медицинскую технику, оборудование и системы управления для ТЭК, транспорта и машиностроения. В концерн входит более 92 НИИ, КБ и серийных заводов, расположенных на территории 29 субъектов РФ.

Холдинг "Швабе" объединяет основные предприятия оптико-электронной отрасли России. В его состав входит 64 организации в регионах России, а также за рубежом (Китай, Германия, Швейцария, Белоруссия), в том числе НИИ, КБ, научно-производственные объединения. Полный пакет акций холдинга принадлежит госкорпорации "Ростех".

28.12.2016
Права на данный материал
принадлежат RNS
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  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Германия
Китай
Россия
Швейцария
Компании
КРЭТ
Ростех
Швабе ОАО
Персоны
Чемезов Сергей

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