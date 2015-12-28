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Беларусь и Китай создадут СП по выпуску беспилотников

29.12.2016 ЦАМТО 37 0
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БЛА Sky Saker H300
Китайский БЛА Sky Saker H300
Источник: www.popsci.com

ЦАМТО, 28 декабря. Беларусь и Китай создадут совместное предприятие по выпуску БЛА. Об этом, как передает русскоязычная служба агентства «Синьхуа» (Russian.News.Cn), сообщил первый зампредседателя президиума Национальной академии наук (НАН) Беларуси Сергей Чижик.

На пресс-конференции на тему «Год науки в Беларуси» С.Чижик заявил, что соответствующий договор может быть заключен в первом полугодии 2017 года.


Отметив, что интерес к сотрудничеству с Беларусью в этой области проявляют Россия, Вьетнам и Туркменистан, С.Чижик подчеркнул, что самым главным партнером выступает Китайская Народная Республика. «Мы готовим с Китаем создание совместного производства... Оно планируется в китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень», – сказал С.Чижик. Он отметил, что в Беларуси внутренний рынок беспилотников имеет высокую емкость, но производителям необходимо ориентироваться на экспорт.

28.12.2016
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Белоруссия
Вьетнам
Китай
Россия
Туркменистан
Проекты
БПЛА

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