НПО "Энергомаш": испытано 152 ракетных двигателя в 2016 году
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НПО "Энергомаш"
Источник: Алексей Филиппов/ТАСС
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. НПО "Энергомаш" и входящее в состав интегрированной структуры ракетного двигателестроения предприятия "Протон-ПМ" и КБХА завершили программу комплексных испытаний ракетных двигателей 2016 года.
"В 2016 году проведено 21 натурное испытание двигателей модельной линейки: восемь двигателей РД-180, пять двигателей РД-191 и восемь двигателей РД-181", - отмечается в сообщении.
В частности, в 2016 году НПО "Энергомаш" провело испытания форсированного двигателя РД-191М с выходом на режим по тяге в 110%. РД-191М планируется применять в перспективных ракетах-носителях "Ангара-А5В" и "Ангара-А5П".
Предприятие "Протон-ПМ" в 2016 году выполнило 59 натурных испытаний жидкостных ракетных двигателей. Специалисты Научно-исследовательского комплекса АО "КБХА" в 2016 году провели 72 испытания ракетных двигателей.
27.12.2016
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