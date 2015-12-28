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НПО "Энергомаш": испытано 152 ракетных двигателя в 2016 году

29.12.2016 РИА Новости 39 0
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НПО "Энергомаш"
НПО "Энергомаш"
Источник: Алексей Филиппов/ТАСС

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. НПО "Энергомаш" и входящее в состав интегрированной структуры ракетного двигателестроения предприятия "Протон-ПМ" и КБХА завершили программу комплексных испытаний ракетных двигателей 2016 года.

"В 2016 году проведено 21 натурное испытание двигателей модельной линейки: восемь двигателей РД-180, пять двигателей РД-191 и восемь двигателей РД-181", - отмечается в сообщении.

В частности, в 2016 году НПО "Энергомаш" провело испытания форсированного двигателя РД-191М с выходом на режим по тяге в 110%. РД-191М планируется применять в перспективных ракетах-носителях "Ангара-А5В" и "Ангара-А5П".

Предприятие "Протон-ПМ" в 2016 году выполнило 59 натурных испытаний жидкостных ракетных двигателей. Специалисты Научно-исследовательского комплекса АО "КБХА" в 2016 году провели 72 испытания ракетных двигателей.

27.12.2016
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  • В новости упоминаются
Продукция
Ангара
РД-180
РД-191
Компании
КБХА
Протон-ПМ
Энергомаш им. Глушко

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