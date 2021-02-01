Войти
Интерфакс-АВН

В России завершают создание холдинга ракетно-космического двигателестроения

752
0
+1
Игорь Арбузов
Игорь Арбузов.
Источник изображения: Виктор Васенин / РГ

Москва. 31 января. ИНТЕРФАКС - Единый холдинг, который объединяет двигателестроительные предприятия ракетно-космической отрасли, практически создан, сообщил глава научно-производственного объединения "Энергомаш" Игорь Арбузов.

"В 2020 году практически завершено создание интегрированной структуры, остался всего лишь один шаг, который должен состояться в ближайшие месяцы - передача акций КБХМ им. А.М.Исаева в доверительное управление НПО "Энергомаш". После этого все ведущие российские предприятия ракетного двигателестроения будут сформированы в единую структуру", - сказал Арбузов в интервью, которое опубликовано на сайте госкорпорации "Роскосмос" в воскресенье.

"Дальнейшие цели просты - формирование более эффективной кооперации между предприятиями, сокращение затрат на создание новых производственных мощностей, сбалансированное распределение загрузки и не только в производстве, но и в КБ. Собственно, для этого и создается холдинг, чтобы решать задачи последовательно и системно", - сказал Арбузов.

НПО "Энергомаш" (входит в "Роскосмос")- одна из крупнейших мировых компаний в сфере разработки жидкостных ракетных двигателей для космических ракет-носителей.

НПО "Энергомаш" стало головным предприятием интегрированной структуры, объединившей ведущие российские заводы ракетного двигателестроения. В состав новой структуры включены: ПАО "Протон-ПМ" - изготовитель двигателей РД-275М для ракеты-носителя тяжелого класса "Протон-М", ¬АО "Конструкторское бюро химавтоматики" - разработчик и изготовитель двигателей для верхних ступеней ракет "Союз" и "Ангара", АО "НИИМаш" - разработчик и изготовитель ракетных двигателей малой тяги и двигательных установок космических аппаратов.

Конструкторское бюро химического машиностроения им. А.Исаева (КБХМ), акции которого должны перейти в "Энергомаш", считается одним из ведущих КБ России в области разработки и испытаний жидкостных ракетных двигателей, двигательных установок и жидкостных ракетных двигателей малой тяги.

На вопрос о планах "Энергомаша" на 2021 год Арбузов ответил: "Производственная программа очень напряженная: большой объем работ по поставкам двигателей РД-191 для ракет "Ангара" и по ОКР "Амур" (пока отправляем обычные двигатели)".

"С нашими партнерами в Самаре (РКЦ "Прогресс", входит в состав госкорпорации "Роскосмос") будут проводиться работы по РД-171МВ: мы должны поставить двигатель для проведения испытаний в составе ступени ракеты-носителя. В совокупности объем работ 2021 года на 20-25% превышает предыдущий год", сказал Арбузов.

Россия, несмотря на американские санкции, продолжает поставки в США жидкостных ракетных двигателей РД-180/181, которые разработаны и производятся НПО "Энергомаш".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Ангара
Протон-(К)М
РД-170
РД-180
РД-191
Компании
КБХА
КБХМ Исаева
Протон-ПМ
Роскосмос
Энергомаш им. Глушко
Проекты
2020-й год
Похожие новости
03.12.2019
Глава НПО "Энергомаш": российские ракетные двигатели дешевле, чем зарубежные аналоги
14.04.2017
В США хоронят российский космос
29.12.2016
"Энергомаш" испытал двигатель для ракеты "Ангара"
20.12.2013
Глава Роскосмоса готов отказаться от «Ангары»
11.10.2013
Космос, который мы потеряли
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.02 19:48
  • 8
США раскрыли «российскую» проблему M1 Abrams
  • 01.02 19:39
  • 3
Опубликован сценарий превентивного удара НАТО по Калининградской области
  • 01.02 19:32
  • 32
Украина закупила 52 корабля: будут ли они воевать или стоять у причала? Оценка контрактов 2020-го (Цензор.НЕТ, Украина)
  • 01.02 19:29
  • 3
Авиарегулятор США начал расследование после взрыва космического корабля SpaceX
  • 01.02 19:29
  • 144
Танк «Армата» пойдет в серийное производство
  • 01.02 18:52
  • 5
Талибы появилиь в Москве
  • 01.02 18:14
  • 18
Последняя битва за «Мотор Сич»
  • 01.02 17:57
  • 50
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 01.02 17:48
  • 2
Видео: иракский Ми-35 на бреющем полете едва не влетел в грузовик
  • 01.02 16:00
  • 1
ВВС США раскрыли подробности «убийцы» российских С-400
  • 01.02 15:20
  • 1
"Придется попотеть": американцы оценили группировку российских войск
  • 01.02 15:18
  • 1
Американские военные отравились антифризом
  • 01.02 15:10
  • 1
В Роскосмосе рассказали о договоренностях по поводу создания спутников для некоторых стран
  • 01.02 13:58
  • 14
Ученые РАН просят у Мишустина денег, чтобы «ученых в России не стало меньше»
  • 01.02 10:01
  • 1
Давосская речь Путина не была конфронтационной - Песков