В России завершают создание холдинга ракетно-космического двигателестроения

Москва. 31 января. ИНТЕРФАКС - Единый холдинг, который объединяет двигателестроительные предприятия ракетно-космической отрасли, практически создан, сообщил глава научно-производственного объединения "Энергомаш" Игорь Арбузов.

"В 2020 году практически завершено создание интегрированной структуры, остался всего лишь один шаг, который должен состояться в ближайшие месяцы - передача акций КБХМ им. А.М.Исаева в доверительное управление НПО "Энергомаш". После этого все ведущие российские предприятия ракетного двигателестроения будут сформированы в единую структуру", - сказал Арбузов в интервью, которое опубликовано на сайте госкорпорации "Роскосмос" в воскресенье.

"Дальнейшие цели просты - формирование более эффективной кооперации между предприятиями, сокращение затрат на создание новых производственных мощностей, сбалансированное распределение загрузки и не только в производстве, но и в КБ. Собственно, для этого и создается холдинг, чтобы решать задачи последовательно и системно", - сказал Арбузов.

НПО "Энергомаш" (входит в "Роскосмос")- одна из крупнейших мировых компаний в сфере разработки жидкостных ракетных двигателей для космических ракет-носителей.

НПО "Энергомаш" стало головным предприятием интегрированной структуры, объединившей ведущие российские заводы ракетного двигателестроения. В состав новой структуры включены: ПАО "Протон-ПМ" - изготовитель двигателей РД-275М для ракеты-носителя тяжелого класса "Протон-М", ¬АО "Конструкторское бюро химавтоматики" - разработчик и изготовитель двигателей для верхних ступеней ракет "Союз" и "Ангара", АО "НИИМаш" - разработчик и изготовитель ракетных двигателей малой тяги и двигательных установок космических аппаратов.

Конструкторское бюро химического машиностроения им. А.Исаева (КБХМ), акции которого должны перейти в "Энергомаш", считается одним из ведущих КБ России в области разработки и испытаний жидкостных ракетных двигателей, двигательных установок и жидкостных ракетных двигателей малой тяги.

На вопрос о планах "Энергомаша" на 2021 год Арбузов ответил: "Производственная программа очень напряженная: большой объем работ по поставкам двигателей РД-191 для ракет "Ангара" и по ОКР "Амур" (пока отправляем обычные двигатели)".

"С нашими партнерами в Самаре (РКЦ "Прогресс", входит в состав госкорпорации "Роскосмос") будут проводиться работы по РД-171МВ: мы должны поставить двигатель для проведения испытаний в составе ступени ракеты-носителя. В совокупности объем работ 2021 года на 20-25% превышает предыдущий год", сказал Арбузов.

Россия, несмотря на американские санкции, продолжает поставки в США жидкостных ракетных двигателей РД-180/181, которые разработаны и производятся НПО "Энергомаш".