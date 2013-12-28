Китай запустит первый космический зонд на Марс к 2020 г.
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Китай планирует запустить к 2020 году первый космический аппарат для зондирования Марса. Об этом говорится в Белой книге о развитии китайской космонавтики, обнародованной во вторник Пресс-канцелярией Госсовета КНР.
Согласно документу, Китай проведет зондирование Марса и освоит ключевые технологии в этой сфере. Запуск первого космического аппарата для зондирования Марса запланирован на 2020 г.
Кроме того, Китай намерен реализовать проекты по взятию проб грунта с поверхности Марса, зондированию астероидов и системы Юпитера.
27.12.2016
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