Китай запустит первый космический зонд на Марс к 2020 г.



Флаг Китайской Народной Республики

Источник: Fotolia/ Stripped Pixel Флаг Китайской Народной РеспубликиИсточник: Fotolia/ Stripped Pixel

Китай планирует запустить к 2020 году первый космический аппарат для зондирования Марса. Об этом говорится в Белой книге о развитии китайской космонавтики, обнародованной во вторник Пресс-канцелярией Госсовета КНР.

Согласно документу, Китай проведет зондирование Марса и освоит ключевые технологии в этой сфере. Запуск первого космического аппарата для зондирования Марса запланирован на 2020 г.

Кроме того, Китай намерен реализовать проекты по взятию проб грунта с поверхности Марса, зондированию астероидов и системы Юпитера.