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«Краусс-Маффей Вегманн» поставит ВС Нидерландов танковые мостоукладчики «Легуан»

28.12.2016 ЦАМТО 160 0
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Мостоукладчик «Легуан»
Мостоукладчик «Легуан» (LEGUAN) на базе основного боевого танка (ОБТ) «Леопард-2» (Leopard 2)
Источник: MAN Mobile Bridges GmbH

ЦАМТО, 27 декабря. «Краусс-Маффей Вегманн» (Krauss-Maffei Wegmann – KMW) объявила о подписании контракта на поставку пяти танковых мостоукладчиков «Легуан» (LEGUAN) на шасси танка «Леопард-2» для ВС Нидерландов.

Контракт подписан с Федеральным ведомством Германии по вооружению, информационным технологиям и техническому обслуживанию (BAAINBw), действующим от имени Организации по закупке продукции военного назначения Нидерландов (DMO).


Кроме того, соглашение включает поставку тренажеров и вспомогательного оборудования, а также содержит опцион на поставку дополнительных мостоукладчиков. Заказ будет выполнен в период с 2019 по 2020 гг. Стоимость продажи не разглашается. Новые мостоукладчики заменят состоящие на вооружении мостоукладчики «Бибер», выполненные на шасси ОБТ «Леопард-1».


Поставляемые мостоукладчики относятся к классу MLC 80 (нагрузка около 72 т) и предназначены для укладки одного моста длиной 26 м, позволяющего преодолевать водную преграду или суходольные препятствия шириной до 24 м, либо двух отдельных мостов длиной 14 м. Операция наведения моста полностью автоматизирована, осуществляется одним человеком, находящимся под защитой брони, и занимает около 5 мин.


В настоящее время мостоукладчики «Легуан» на шасси ОБТ «Леопард-2» состоят на вооружении пяти стран (Германии, Финляндии, Сингапура, Швеции и Швейцарии). Сингапурский контракт никогда не подтверждался KMW официально, но, предположительно, данные машины выполнены на шасси новых «Леопард-2», а не имевшихся платформ. СВ Нидерландов стали шестым покупателем данной системы. В общей сложности системы «Легуан» на различных шасси приняты на вооружение 17 стран.


По информации «Джейнс дифенз уикли», ранее Нидерланды и Германия работали над созданием другого мостоукладчика для замены «Бибер» в рамках проекта PSB-2. Два опытных образца PSB были собраны KMW для испытаний. Ожидалась покупка дополнительных систем, включая 35 шасси и 66 комплектов моста для ВС Германии, и 14 шасси и 28 комплектов мостов для ВС Нидерландов. В итоге проект был закрыт из-за недостатка средств.

27.12.2016
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Германия
Нидерланды
Сингапуp
Финляндия
Швейцария
Швеция
Продукция
B-2 Spirit
Leopard-1
Leopard-2
Проекты
2020-й год

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