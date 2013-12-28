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Bae и Rheinmetall будут соревноваться в танковом тендере

28.12.2016 Army Guide 70 0
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Танк Challenger 2
Танк Challenger 2
Источник: Военное обозрение

Две компании, BAE Systems и Rheinmetall, были выбраны, чтобы начать этап оценки на конкурентной основе для программы продления срока службы Challenger 2 Life Extension (CR2 LEP), об этом было объявлено 22 декабря 2016 года.

Британская армия стремится продлить срок службы своего основного боевого танка Challenger 2 до 2035 года. Стоимость контрактов на этапе оценки ставит ? 23 млн

Первая команда Challenger 2, представляющая собой консорциум компаний во главе с BAE Systems, подписала контракт с Министерством Великобритании обороны (МО) для выполнения этапа оценки проекта CR2 LEP.

В процессе этапа оценки команда Challenger 2 будет работать с министерством обороны Великобриании над определением вариантов того, какие системы должны быть заменены и каким образом будут осуществляться поставки. Работы команды Challenger 2 будут вестись на заводе BAE Systems в Телфорде, вместе с партнерами по всей Великобритании и всего мира.

Rheinmetall на данном этапе будет разрабатывать решения в соответствии с требованиями, установленными министерством обороны Великобриании. Программа включает в себя решение существующих проблем старения, Rheinmetall предложит варианты, которые смогут поддержать актуальность и эффективность Challenger 2.

В конце данного этапа Rheinmetall сформулирует предложение для этапа Проведение демонстрации, изготовление и введение в эксплуатацию. В случае успеха, результатом выполнения данного контракта станет выбор компании Rheinmetall в качестве ответственной за модернизацию Challenger 2 до стандарта Mk 2.

Rheinmetall в настоящее время участвует в обновлении технических и тактических характеристик основного боевого танка Leopard 2 для двух крупных международных клиентов и имеет возможность предложить широкий спектр передовых систем.

Ключевым аспектом предложения Rheinmetall является привлечение британских поставщиков к выполнению этапа оценки, при этом инженерная команда Rheinmetall, работающая над этой программой, будет базироваться в Великобритании.


Сергей Вэй

27.12.2016
Права на данный материал
принадлежат Army Guide
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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Продукция
Leopard-2
Компании
BAE Systems

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