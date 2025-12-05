"Челленджер-605" вновь адаптируют под военные нужды



Самолет бизнес-класса Challenger 605

Источник: Bombardier Самолет бизнес-класса Challenger 605Источник: Bombardier

Компании Field Aviation (канадский поставщик авиационных компонентов) и ASELSAN (ведущий турецкий производитель военной электроники) совместно разрабатывают самолет специального назначения на платформе Bombardier Challenger 605.

Эта программа вновь станет эффективным примером адаптации гражданской авиатехники к военным требованиям, где самолеты Challenger занимают достойную нишу. Field Aviation и ASELSAN имеют большой опыт в подобных работах. Конкретное предназначение самолета не раскрывается.