"Челленджер-605" вновь адаптируют под военные нужды
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Отрасли и сферы: Авиация + Рынки и сотрудничество, Авиация + Новые разработки
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Самолет бизнес-класса Challenger 605
Источник: Bombardier
Компании Field Aviation (канадский поставщик авиационных компонентов) и ASELSAN (ведущий турецкий производитель военной электроники) совместно разрабатывают самолет специального назначения на платформе Bombardier Challenger 605.
Эта программа вновь станет эффективным примером адаптации гражданской авиатехники к военным требованиям, где самолеты Challenger занимают достойную нишу. Field Aviation и ASELSAN имеют большой опыт в подобных работах. Конкретное предназначение самолета не раскрывается.
24.12.2016
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