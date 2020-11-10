Турция испытала БЛА "Байрактар TB2" с национальной ЭО/ИК системой целеуказания

ЦАМТО, 9 ноября. Турецкая газета Daily Sabah сообщила об успешном проведении 6 ноября испытаний с боевой стрельбой БЛА "Байрактар TB2", оснащенного разработанной компанией ASELSAN ЭО/ИК системой целеуказания CATS (Common Aperture Targeting System).

Как сообщила на своей странице в Twitter разработавшая БЛА компания Baykar, "Байрактар TB2" успешно выполнил первый испытательный пуск ракеты с применением ЭО/ИК системы разведки, наблюдения и целеуказания CATS.

Компания также разместила видеоролик, на котором показаны испытания, проведенные в летно-учебном центре Baykar в провинции Текирдаг (на северо-западе Турции).

Примененный для испытаний "Байрактар TB2" был оснащен управляемыми мини- боеприпасами MAM-L, разработанными компанией Roketsan. В рамках испытательных полетов были протестированы возможности быстрого захвата и сопровождения целей турелью CATS. Запущенный на большой высоте и дальности MAM-L с высокой точностью поразил цель, используя целеуказание CATS.

CATS – это электронно-оптическая система разведки, наблюдения и целеуказания, разработанная для самолетов и вертолетов, а также беспилотных летательных аппаратов различных типов. Ранее сообщалось, что системой также будет оснащен БЛА "Анка-S".

Сообщение Baykar является своеобразным ответом странам Запада, которые приостановили продажи продукции военного назначения в Турцию в связи с участием ее вооруженных сил и применением турецких вооружений в различных конфликтах.

Так, в начале октября 2020 года министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань объявил, что страна приостанавливает выдачу разрешений на экспорт оборудования для БЛА в Турцию. Речь идет об экспорте применявшихся на БЛА "Байрактар TB2" прицельно-наблюдательных системах. Практически сразу глава Директората оборонной промышленности Турции (SSB) Исмаил Демир заявил о намерении в ближайшее время начать массовое производство электронно-оптической системы CATS компании Aselsan для ее замены. Информации об эффективности национальной системы по сравнению с канадской пока не имеется.

Следует также отметить, что в конце октября канадская Bombardier Recreational Products (BRP) объявила, что приостановила поставку авиадвигателей в "страны с сомнительным применением" после сообщений о том, что некоторые из них используются на турецких ударных беспилотных летательных аппаратах, применяемых ВС Азербайджана в Нагорном Карабахе. Можно предположить, что производимые ее австрийской дочерней компанией Rotax двигатели турецким производителям будет заменить сложнее.