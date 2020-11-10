Войти
ЦАМТО

Турция испытала БЛА "Байрактар TB2" с национальной ЭО/ИК системой целеуказания

443
0
+1
Беспилотный аппарат Bayraktar TB2
Беспилотный аппарат Bayraktar TB2.
Источник изображения: © hikrcn/Shutterstock/FOTODOM

ЦАМТО, 9 ноября. Турецкая газета Daily Sabah сообщила об успешном проведении 6 ноября испытаний с боевой стрельбой БЛА "Байрактар TB2", оснащенного разработанной компанией ASELSAN ЭО/ИК системой целеуказания CATS (Common Aperture Targeting System).

Как сообщила на своей странице в Twitter разработавшая БЛА компания Baykar, "Байрактар TB2" успешно выполнил первый испытательный пуск ракеты с применением ЭО/ИК системы разведки, наблюдения и целеуказания CATS.

Компания также разместила видеоролик, на котором показаны испытания, проведенные в летно-учебном центре Baykar в провинции Текирдаг (на северо-западе Турции).

Примененный для испытаний "Байрактар TB2" был оснащен управляемыми мини- боеприпасами MAM-L, разработанными компанией Roketsan. В рамках испытательных полетов были протестированы возможности быстрого захвата и сопровождения целей турелью CATS. Запущенный на большой высоте и дальности MAM-L с высокой точностью поразил цель, используя целеуказание CATS.

CATS – это электронно-оптическая система разведки, наблюдения и целеуказания, разработанная для самолетов и вертолетов, а также беспилотных летательных аппаратов различных типов. Ранее сообщалось, что системой также будет оснащен БЛА "Анка-S".

Сообщение Baykar является своеобразным ответом странам Запада, которые приостановили продажи продукции военного назначения в Турцию в связи с участием ее вооруженных сил и применением турецких вооружений в различных конфликтах.

Так, в начале октября 2020 года министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань объявил, что страна приостанавливает выдачу разрешений на экспорт оборудования для БЛА в Турцию. Речь идет об экспорте применявшихся на БЛА "Байрактар TB2" прицельно-наблюдательных системах. Практически сразу глава Директората оборонной промышленности Турции (SSB) Исмаил Демир заявил о намерении в ближайшее время начать массовое производство электронно-оптической системы CATS компании Aselsan для ее замены. Информации об эффективности национальной системы по сравнению с канадской пока не имеется.

Следует также отметить, что в конце октября канадская Bombardier Recreational Products (BRP) объявила, что приостановила поставку авиадвигателей в "страны с сомнительным применением" после сообщений о том, что некоторые из них используются на турецких ударных беспилотных летательных аппаратах, применяемых ВС Азербайджана в Нагорном Карабахе. Можно предположить, что производимые ее австрийской дочерней компанией Rotax двигатели турецким производителям будет заменить сложнее.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австрия
Азербайджан
Канада
Турция
Компании
Aselsan
Bombardier
Roketsan
Проекты
2020-й год
БПЛА
Похожие новости
09.11.2020
Летающая кавалерия президента Владимира Зеленского
29.10.2020
Asia Times (Гонконг): Россия уничтожает турецкие беспилотники в небе над Арменией
08.10.2020
Война дронов в Карабахе: как беспилотники изменили конфликт между Азербайджаном и Арменией
02.09.2020
«Оборонка» обороне
27.11.2017
Битвы за беспилотный рынок
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.11 10:05
  • 4
Азербайджан сбил российский вертолет в Армении
  • 10.11 09:56
  • 1
Перевооружен и опасен: западные границы РФ усилят ракетные супертанки
  • 10.11 09:30
  • 1
Вернуть легче, чем Донбасс: в Киеве высказались о Крыме
  • 10.11 09:10
  • 170
Гиперзвуковое оружие Индии: достижения и последствия
  • 10.11 08:48
  • 1
Главный конструктор рассказал об улучшенных характеристиках нового Ил-76МД-90А
  • 10.11 08:32
  • 3
Российскую «Армату» заменит танк с ЭТХП
  • 10.11 07:36
  • 1
France Inter (Франция): почему Россия стремится шпионить за НАТО?
  • 10.11 07:02
  • 44
Путин провел совещание по вопросам развития космической отрасли
  • 10.11 05:28
  • 163
Нет системы: почему турецкие беспилотники поражают "Панцири"
  • 10.11 02:41
  • 4
В ожидании чуда
  • 10.11 02:13
  • 1
В России назвали способ уничтожить США
  • 09.11 23:59
  • 3
США продадут Израилю F-22
  • 09.11 17:53
  • 116
В России признали невозможным производство советского «Метеорита»
  • 09.11 15:52
  • 3
"Уже переделывают Abrams": американцы придумали, как уничтожить "Армату"
  • 09.11 15:43
  • 56
Российским «Стерегущим» предрекли потопление