Путин уверен, что системы преодоления ПРО эффективнее, чем сама ПРО
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Подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс»
Источник: Сергей Пятаков / РИА Новости
Президент отметил, что РФ сильно продвинулась в совершенствовании систем ядерной триады
МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что система преодоления ПРО эффективнее , чем сама ПРО. Об этом речь зашла на большой пресс-конференции.
"Мы продвинулись в совершенствовании наших систем ядерной триады, в том числе в плане преодоления ПРО. Она, эта система, гораздо эффективнее, чем сама противоракетная оборона, это правда", - сказал президент на большой пресс-конференции.
Путин подчеркнул, что это может вызывать в США желание совершенствовать свои системы. "Они это и делают. Скажем, замена тактического ядерного оружия, расположенного в других странах, в том числе в Европе, в том числе у вас в Великобритании, она же происходит, это же делают, - обратился президент к корреспонденту ВВС, задавшему вопрос. - Я надеюсь, зрители ваших программ и пользователи интернета знают об этом?"
Российский лидер также привел в пример действия других членов НАТО - Турции, Нидерландов, Великобритании, где происходит замета тактического ядерного оружия
23.12.2016
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