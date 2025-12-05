Путин уверен, что системы преодоления ПРО эффективнее, чем сама ПРО



Подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс»

Источник: Сергей Пятаков / РИА Новости Подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс»Источник: Сергей Пятаков / РИА Новости

Президент отметил, что РФ сильно продвинулась в совершенствовании систем ядерной триады

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что система преодоления ПРО эффективнее , чем сама ПРО. Об этом речь зашла на большой пресс-конференции.

"Мы продвинулись в совершенствовании наших систем ядерной триады, в том числе в плане преодоления ПРО. Она, эта система, гораздо эффективнее, чем сама противоракетная оборона, это правда", - сказал президент на большой пресс-конференции.

Путин подчеркнул, что это может вызывать в США желание совершенствовать свои системы. "Они это и делают. Скажем, замена тактического ядерного оружия, расположенного в других странах, в том числе в Европе, в том числе у вас в Великобритании, она же происходит, это же делают, - обратился президент к корреспонденту ВВС, задавшему вопрос. - Я надеюсь, зрители ваших программ и пользователи интернета знают об этом?"

Российский лидер также привел в пример действия других членов НАТО - Турции, Нидерландов, Великобритании, где происходит замета тактического ядерного оружия