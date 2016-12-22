Эксперт рассказал, что делает Россию сильнее "любого возможного агрессора"



Леонид Ивашов

Источник: www.liveinternet.ru Леонид ИвашовИсточник: www.liveinternet.ru

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Правильно выбранная стратегия развития оборонно-промышленного комплекса позволила российской армии достичь уровня, на котором она способна противостоять "любому потенциальному агрессору", считает бывший начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России (1996-2001), президент Академии геополитических проблем генерал-полковник Леонид Ивашов.

Президент РФ Владимир Путин заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны, что Россия сегодня "сильнее любого потенциального агрессора".

"Сегодня оборонно-промышленный комплекс и армия заработали на полную мощность и обеспечивают целую линейку перспективных вооружений в различных сферах: в сфере воздушного, космического пространства, морского пространства, и, конечно, наземные силы тоже получили самые новейшие комплексы вооружений. То есть была правильно выбрана стратегия обеспечения обороны страны", - сказал эксперт в ответ на просьбу прокомментировать слова главы государства.

По словам Ивашова, то, что армия РФ продемонстрировала на сирийском фронте на Ближнем Востоке, показывает реальную силу России как "геополитического игрока" на международной арене.

"Мы не просто пошли защищать президента (Сирии) Башара Асада или сохранять целостность государства. Российские силы пошли остановить разрушительный мировой процесс. В этом сегодня сила", - заключил эксперт.