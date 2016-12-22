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Boeing и ВСМПО объявили о расширении мощностей завода Ural Boeing Manufacturing

23.12.2016 Boeing 83 0
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ВСМПО-АВИСМА
Экспозиция ВСМПО-АВИСМА на 17-й Меджународной выставке компонентов, деталей и комплектующих промышленного оборудования «M-TECH 2013».
Источник: Ростех

Boeing, крупнейшая в мире аэрокосмическая корпорация, и ВСМПО-АВИСМА, мировой лидер по производству титановых штамповок для авиационной отрасли, сегодня объявили о расширении мощностей завода Ural Boeing Manufacturing. Новый производственный объект разместится в ОЭЗ "Титановая долина", расположенной на территории Свердловской области. На новой площадке будет осуществляться обработка титановых штамповок в рамках всех программ гражданских самолетов Boeing, включая семейство 787 и новые модели 737 MAX и 777X, начало производства которой намечено на 2017 год.

Открытие нового производственного объекта, за счет которого будет обеспечено снижение итоговой себестоимости изготовления комплектующих изделий, запланировано на 1 квартал 2018 года. Объект представляет собой новый производственный цех, который будет работать наряду с существующим заводом UBM, открытым в 2009 году, и является совместным предприятием Boeing и ВСМПО-АВИСМА с равными долями участия.

"Мы очень рады пройти еще один рубеж развития и укрепления наших партнерских отношений с ВСМПО-АВИСМА, - отметил Сергей Кравченко, президент Boeing в России и СНГ. - На протяжении более чем двадцати лет мы поддерживаем крепкие доверительные отношения, направленные на повышение производительности и создание высококачественной продукции для самолетов Boeing".

"Мы солидарны с компанией Boeing в стремлении быть полезными друг другу в производстве технологичного и качественного продукта, - сказал Михаил Воеводин, генеральный директор ВСМПО-АВИСМА. - Сегодняшнее решение о расширении совместного производства - знаковое, потому что открывает уже третье десятилетие нашего весьма успешного сотрудничества".

ВСМПО-АВИСМА является партнером компании Boeing и поставляет ей сырье и титановые изделия по ряду долгосрочных договоров купли-продажи начиная с 1997 года, когда Boeing подписала первый контракт с российским производителем титана. В настоящее время подразделение Boeing Commercial Airplanes получает 35% поставок титана от ВСМПО.

22.12.2016
Права на данный материал
принадлежат Boeing
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Страны
Россия
Компании
Boeing
ВСМПО-Ависма
Проекты
Титановая долина

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