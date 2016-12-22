Великобритания построила ремонтный ангар для А400М



Военно-транспортный самолет Airbus A400M, 12.05.2015

Источник: Marcelo Del Pozo / Reuters Военно-транспортный самолет Airbus A400M, 12.05.2015Источник: Marcelo Del Pozo / Reuters

На базе ВВС Великобритании Брайз-Нортон завершено строительство ангара для технического обслуживания военно-транспортных самолетов A400M Atlas.

Контракт имел стоимость 42 млн ф.ст. ВВС страны будут иметь 22 самолета этого типа с заменой устаревших С-130 американского производства. В марте 2015 года А400М уже выполнял оперативную миссию с перевозкой груза на базу ВВС в Акротири.

Самолет длиной 45 м и размахом крыла около 42,5 м может перевозить 25 т груза на расстояние более 2000 морских миль.

В ремонтном ангаре высотой 28 м и площадью 24 тыс кв м возможен одновременый ремонт трех самолетов. На строительство объекта ушло 3200 т стали, крыша ангара покрыта солнечными батареями площадью 600 кв м, обеспечивающих до 70 КВт электроэнергии.

По информации https://ukdefencejournal.org.uk/a400m-atlas...f-brize-norton/