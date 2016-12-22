Великобритания построила ремонтный ангар для А400М
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Отрасли и сферы: Авиация + Состояние и перспективы ОПК
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Военно-транспортный самолет Airbus A400M, 12.05.2015
Источник: Marcelo Del Pozo / Reuters
На базе ВВС Великобритании Брайз-Нортон завершено строительство ангара для технического обслуживания военно-транспортных самолетов A400M Atlas.
Контракт имел стоимость 42 млн ф.ст. ВВС страны будут иметь 22 самолета этого типа с заменой устаревших С-130 американского производства. В марте 2015 года А400М уже выполнял оперативную миссию с перевозкой груза на базу ВВС в Акротири.
Самолет длиной 45 м и размахом крыла около 42,5 м может перевозить 25 т груза на расстояние более 2000 морских миль.
В ремонтном ангаре высотой 28 м и площадью 24 тыс кв м возможен одновременый ремонт трех самолетов. На строительство объекта ушло 3200 т стали, крыша ангара покрыта солнечными батареями площадью 600 кв м, обеспечивающих до 70 КВт электроэнергии.
По информации https://ukdefencejournal.org.uk/a400m-atlas...f-brize-norton/
22.12.2016
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