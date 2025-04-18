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Стало известно о готовности США принять на вооружение новый стратегический бомбардировщик

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Фото: David Swanson / Reuters
Фото: David Swanson / Reuters.

The Aviationist: ВВС США в середине 2020-х годов готовы вооружиться B-21 Raider

Военно-воздушные силы (ВВС) США где-то в «середине 2020-х годов» готовы принять на вооружение новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider. Об этом стало известно изданию The Aviationist.

В ходе симпозиума по обороне и промышленности Black Hills Defense and Industry, который состоялся в Южной Дакоте, представители ВВС США и компании-разработчика Northrop Grumman заявили, что B-21 Raider «близок» к готовности поступить на вооружение. Первой новый самолет получит авиабаза Эллсворт, персонал которой ожидает прибытия B-21 Raider в середине 2020-х.

«Прибытие B-21 в Эллсворт, как ожидается, привлечет на базу 1500 военнослужащих ВВС США, что приведет к ожидаемому увеличению общей численности населения района на 4000 человек», — говорится в публикации.

В апреле 2024 года портал Defense News со ссылкой на представителя ВВС США Фрэнка Кендалла сообщил, что стоимость нового стратегического бомбардировщика B-21 Raider снизилась после переговоров с Northrop Grumman.

В декабре 2023-го издание Newsweek заметило, что США использовали симуляторы систем искусственного интеллекта при испытаниях перспективного стратегического бомбардировщика B-21 Raider.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
B-2 Spirit
B-21
Компании
Northrop Grumman
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